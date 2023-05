‚Katastrofy jsou stále častější a intenzivnější.‘ Unie kvůli lesním požárům zdvojnásobí hasičskou flotilu

Švédsko se brzy připojí k NATO, věří západní politici. Přihlášku dál blokují Turecko a Maďarsko

Vstup Švédska do Severoatlantické aliance do červencového summitu ve Vilniusu je „zcela možný". Řekl to v úterý v Oslu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.