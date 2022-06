Europoslanci odhlasovali rozšíření emisních povolenek. Konečné vyjednávání zajistí Česko

Poslanci podpořili plánované rozšíření povinnosti platit za emise z dopravy a vytápění budov, do roku 2029 by se však měla vyhnout obytným budovám. Do roku 2030 by měla podle parlamentu Evropská unie odbourat 63 procent emisí, které produkovaly sektory pokryté povolenkovým systémem v roce 2005, informovala ČTK.

‚Pokud hrozí hladomor, není možné bránit biopaliva.‘ Evropa přimíchává 17 tisíc tun řepkového oleje denně Číst článek

Mezi europoslanci se tentokrát pro návrh našla výrazná většina hlasů. Postaralo se o to intenzivní vyjednávání mezi největšími frakcemi o kompromisu.

Pravici se do něj podařilo prosadit částečné zmírnění předpisů, výslednou dohodu ale kritizují zelení. Návrh počítá s rozšířením obchodu s povolenkami do teplárenství, spaloven odpadu, veřejných budov nebo do námořní a další dopravy.

Současně europoslanci hlasovali pro vznik tzv. uhlíkového cla a klimatického fondu. Z něj chtějí spotřebitelům mimo jiné kompenzovat rostoucí ceny energií. Ve všech případech ale ještě nejde o finální podobu legislativy. O té bude europarlament vyjednávat v průběhu nadcházejícího českého předsednictví.