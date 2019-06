Lídři Evropské unie řeší ‚personální rébus‘. Na obsazení klíčových unijních funkcí se neshodli

Šéfům států a vlád zemí Evropské unie se v noci na pátek nepodařilo vyřešit složitou otázku nového obsazení klíčových funkcí v evropských institucích, v první řadě nového předsedy Evropské komise. Předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk novinářům řekl, že nyní nebyla na jednání Evropské rady většina pro žádného kandidáta. Brusel 6:10 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve hře je i křeslo předsedy Evropské rady po samotném Donaldu Tuskovi. | Zdroj: Reuters

Potvrdil také, že prezidenti a premiéři se k věci vrátí na mimořádném summitu, který bude večer v neděli 30. června. Je to krátce před ustavující schůzí nově zvoleného europarlamentu, která se uskuteční 2. července.

V4 se podle Babiše neshodla na kandidátovi do čela Komise. ‚Nemá důvěryhodného politika,‘ říká Prouza Číst článek

„Evropská rada se dohodla, že je třeba mít balíček (kandidátů), který by odrážel rozmanitost Evropské unie,“ poznamenal Tusk. Ve snaze takovou vhodnou sestavu do klíčových unijních funkcí nalézt bude do mimořádného summitu dál vést jednání a konzultace, a to i s europarlamentem.

Podle Tuska se summit aktuálně neshodl ani na podpoře Manfreda Webera. Toho jako svého vedoucího kandidáta v eurovolbách do čela komise prosazuje Evropská lidová strana (EPP), která v květnovém hlasování zvítězila.

Podpora pro Merkelovou

Německá kancléřka Angela Merkelová, která svého krajana Webera do komise podporovala, novinářům řekla, že většinovou podporu nezískal žádný z takzvaných „spitzenkandidátů“. Lídři unijních zemí však podle ní chtějí v čase, který zbývá, hledat společné řešení personálního rébusu s europoslanci. Zástupci socialistické frakce a nové liberální frakce Obnova Evropy už ve čtvrtek Weberovi jasně řekli, že jejich podporu do čela komise nemá.

Čeští europoslanci jednají s evropskými frakcemi. Piráti se přidají k Zeleným, SPD k nacionalistům Číst článek

„Za žádných okolností si s europarlamentem nepřejeme krizi,“ upozornila německá kancléřka, která se ale vyhnula přímé odpovědi a otázku, zda hodlá Webera do čela komise podporovat i nadále.

Právě otázka dalšího trvání EPP na Weberovi je podle Tuska jednou z věcí, které bude v nadcházejících dnech řešit, včetně dalších jednání v europarlamentu. „Teď je příliš brzy předpovídat nějaká jména a funkce,“ poznamenal.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který Webera jednoznačně odmítá, při odchodu ze summitu novinářům řekl, že nemá nic proti tomu, aby některou z vrcholných unijních funkcí obsadil Němec. Podotkl, že by prý podporoval kancléřku Merkelovou, pokud by se o některou z funkcí rozhodla ucházet.

Socialisté nebo liberálové

Kromě klíčové otázky, kdo na podzim nahradí v čele Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, chtějí lídři vyřešit obsazení pozice předsedy europarlamentu, a to ještě do jeho volby novými europoslanci právě na ustavující schůzi. Ve hře je i křeslo předsedy Evropské rady po samotném Tuskovi, pozice v čele unijní diplomacie a také funkce šéfa Evropské centrální banky.

Hledání Junckerova nástupce: lídři unijních zemí jednali na uzavřeném summitu Číst článek

Podle českého premiéra Andreje Babiše je logické, že pokud EPP neprosadila Webera, bude chtít místo šéfa komise pro jiného svého člověka. „Potom půjde o to, kdo obsadí post předsedy Evropské rady, jestli socialisté nebo liberálové,“ řekl Babiš novinářům při odchodu ze summitu s odkazem na dvě další početně nejsilnější skupiny v europarlamentu. Tři nejsilnější frakce by si podle něho měly rozdělit nejdůležitější křesla.