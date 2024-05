Mladí v Evropském parlamentu musí být vidět, jinak neexistují, říká politická aktivistka

Důraznější prosazování klimatických opatření, obhajoba sociální spravedlnosti nebo konec neplacených stáží. Mladí lidé přinášejí do evropské politiky nová témata i nápady. Přesto Evropu někteří z nich vidí jako místo, které se jejich generaci vzdaluje. Destinace Brusel Brusel 13:54 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajky členských států Evropské unie před budovou Evropské parlamentu ve Štrasburku | Zdroj: Evropský parlament

Evropský parlament tvoří 705 poslanců s průměrným věkem 53 let. Nejmladší členkou je tak pětadvacetiletá Dánka Kira Marie Peter-Hansen. Kromě ní se po posledních volbách do europarlamentu dostalo jen deset dalších lidí pod 30. Může se proto zdát, že Evropská unie pro generaci Z moc není.

„Když je někdo občan EU, chce vidět, že se diskutuje o jeho tématech nebo problémech. A člověk cítí velkou bezmoc, když vidí, co se děje uvnitř parlamentu a nemůže to ovlivnit. Naše zastoupení důležité,” říká pětadvacetiletá Valentina Servera Clavell z Evropské svobodné aliance mládeže.

„Proč? Protože v tom jednacím sále musíme být vidět. Pokud vidět nejsme, je to, jako bychom neexistovali,” vysvětluje.

„Pokud tady v Evropském parlamentu nejsou mladí lidé nebo pokud tady třeba nejsou různé etnické menšiny, tak prostě nemají hlas, neexistují,” dodává. A Valentina není zdaleka jediná, kdo se snaží hodnoty i problémy generace Z v institucích EU zviditelnit.

Destinace Brusel Destinace Brusel je podcast Českého rozhlasu o tom, jak blízko má generace Z k Evropské unii, kterým vás provede tým mladých redaktorek a redaktorů. Epizody podcastu: Je Evropa dostupná?

Zabývá se tím i platforma European Youth Forum. „Zasazujeme se třeba o to, aby Unii zajímaly zejména situace, které ovlivňují mladé lidi. Jedna z našich největších kampaní v posledních několika letech byla za zákaz neplacených stáží. Protože jsme řekli: jsme mladí lidé, nemůžeme si dovolit pracovat zadarmo,“ vysvětluje prezidentka European Youth Fora María Rodríguez Alcázar.

„Žádáme proto Evropskou komisi, aby měla směrnici, která neplacené stáže ukončí. To znamená předpis na evropské úrovni, který bude přímo aplikovatelný v členských státech. Není to snadný boj, protože tvorba politiky na evropské úrovni vyžaduje opravdu hodně času a dohod. Ale jsme šťastní, že už jsme získali podporu Evropského parlamentu a myslím, že to je příklad toho, že evropské instituce za mladými stojí,“ uzavírá.

Jak vnímají situaci přímo mladí lidé a jaká témata řeší? To se dozvíte v novém podcastu Českého rozhlasu Destinace Brusel. Poslechnout si ho můžete v aplikaci mujRozhlas nebo na streamovacích platformách.