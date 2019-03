Můžeme poskytnout další záruky, že by irská pojistka byla dočasná, uvedl unijní vyjednavač Barnier

Evropská unie je připravena Británii poskytnout další záruky o tom, že takzvaná irská pojistka v brexitové dohodě je zamýšlena pouze jako dočasné opatření. V rozhovoru v sobotním vydání německého deníku Die Welt to řekl hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier. Současná podoba pojistky je hlavní příčinou současné patové situace kolem britského odchodu z unie. Brusel 9:30 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brexitový vyjednavač EU Michel Barnier | Zdroj: Reuters

„Víme, že v Británii panují jisté obavy, že pojistka by mohla Británii natrvalo držet připojenou k EU. Tak to ale není. A my jsme připraveni poskytnout další záruky, ujištění a vysvětlení o tom, že pojistka by měla být dočasná,“ uvedl Barnier.

Protokol o Irsku a Severním Irsku známý spíše jako irská pojistka je součástí „rozvodové“ dohody Británie s EU z toho důvodu, že si ani jedna strana nepřeje po brexitu obnovení hraničních kontrol mezi těmito územími.

Labouristé by mohli podpořit brexitovou dohodu. Požadují za to nové referendum Číst článek

Opatření by začalo platit tehdy, pokud by během případného přechodného období po brexitu nebyla uzavřena obecná dohoda o budoucích vztazích, která by rovněž zajistila zachování volného režimu na irské hranici.

Při uplatnění pojistky by Británie zůstala v bezcelní zóně s EU a Severní Irsko by navíc podléhalo některým pravidlům jednotného unijního trhu. Brexitová dohoda o opatření hovoří jako o dočasném, avšak dále tento aspekt nerozvádí. Část britských poslanců se proto obává, že by Británie skrze něj mohla na dlouhou dobu zůstat „uvězněna“ v unijních strukturách.

Bez pokroku

Britská premiérka Theresa Mayová na konci ledna kvůli výhradám dolní komory parlamentu ohlásila snahu vyjednat změny v podobě pojistky, EU však návrat k rozhovorům o znění „rozvodové“ dohody kategoricky odmítá.

Britská strana se tak nyní podle komentátorů soustředí na kroky, které by mohly změnit interpretaci pojistky ze strany generálního prokurátora Geoffreyho Coxe. Ten v původní analýze brexitové dohody uváděl, že irská pojistka by teoreticky mohla platit libovolně dlouho.

Británie má novou smlouvu s Eurotunnelem. Obsahuje i kompenzaci ve výši 33 milionů liber Číst článek

Na odhalení nových záruk už ale nezbývá mnoho času, neboť Mayová slíbila poslancům druhé hlasování do 12. března.

„Realisticky vzato má premiérka už jen sedm dní na to, aby s něčím přišla. Musí dát poslancům alespoň víkend na rozmyšlenou před hlasováním 12. března,“ napsal v pátek na twitter vedoucí politického zpravodajství bulvárního deníku The Sun Tom Newton Dunn.

Podle informací bruselského zpravodaje deníku The Guardian Daniela Boffeyho ale vyjednávání nepokračují optimálně. „Michel Barnier řekl velvyslancům unijních zemí, že nedošlo k žádnému pokroku. Britové dál omílají časový limit (pro platnost pojistky, pozn. ČTK) nebo mechanismus pro vypovězení a my jim stále říkáme, že to se zkrátka nestane,“ napsal Boffey o pohledu hlavního unijního vyjednavače na současnou situaci.