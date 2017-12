Evropská unie se pře o osud kebabu. Používání fosfátů ve zmraženém mase se nezamlouvá Česku

Europoslankyně Christel Schaldemoseová připomněla, že podle pět let staré lékařské studie zvyšují přidané fosfáty riziko chorob srdce. Podle evropských úřadů se ale tato spojitost neprokázala.

Dánská politička žádá, aby europarlament odmítl povolit umělé fosfáty v kebabu, dokud komise nepředloží jednoznačné stanovisko. Hlasovat o tom budou europoslanci v úterý. Prodeje kebabu by se to ale zatím dotknout nemělo.

Jejich postup vyvolal obavy z konce kebabu hlavně v Německu, kde patří k nejoblíbenějšímu pouličnímu občerstvení. I sami europoslanci ale popírají, že by kebab chtěli zakázat.

Podle zástupců Německé asociace zpracovatelů Döner kebabu, kteří mluvili s deníkem Bild, jsou fosfáty nezbytné k tomu, aby mohlo být maso šťavnaté a mělo typickou kořeněnou chuť. V Německu vytváří kebab podle tamních médií více než 100 tisíc pracovních míst.

Kontroly i v Česku

Podnět k diskusi dala Česká republika, prozradil pro Radiožurnál ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

„Podnětem pro řešení fosfátů je asi Česká republika, protože my jsme v roce 2015 začali kontrolovat stravovací zařízení a na výrobky jsme se začali dívat stejně jako na jiné producenty živočišného původu. Takže ten podnět šel z České republiky, protože kebab není uveden na seznamu polotovarů, kde se polyfosfáty mohou používat,“ upřesnil.

Kontroloři se na fosfáty ve zmraženém mase zaměřují častěji. „Do evropského systému pro vzájemnou spolupráci jsme oznámili 29 případů nevyhovujících kebabů z Německa, 17 z Polska, ale zjišťujeme fosfáty i ve zmražených rybách,“ popsal ústřední ředitel Státní veterinární správy.

„Letošní rok v červenci a srpnu jsme provedli mimořádnou kontrolní akci, při které jsme zkontrolovali více než 60 tun kebabu a závady jsme zjistili ve 26 procentech případů,“ doplňuje Semerád.

'Slyším o tom poprvé'

Pro masový pokrm si do stánku v centru Prahy přichází v obědovém čase desítky lidí. Prodejci kebabů v centru Prahy, kterých se Radiožurnál dotazoval, ale o možných problémech zatím nic nevědí.

„Bohužel, o tom nic nevím. Slyším o tom poprvé,“ řekla jedna z prodejkyň. Na dotaz, odkud pochází jejich maso, odpověděla, že z Německa. „Od německé firmy Halal. Je to nejznámější světová značka, co se masa týče,“ dodala.

Právě v Německu je kebab nejoblíbenějším rychlým občerstvením. U tamní veřejnosti vyvolalo jednání Evropského parlamentu nepříznivé reakce. Češi ale o problému příliš nevědí. „Nezaregistroval jsem to. Popravdě o těch fosfátech nevím,“ řekl Radiožurnálu jeden z oslovených.

„O tom, že by to mělo nějaké fosfáty a tak dále jsem neslyšela. A spoustu dalších věcí, které jsou daleko horší, nezakazují,“ myslí si dotázána paní.

„Nic jsem o tom neslyšela, že by tam byly fosfáty nebo něco takového. Ani jsem nikde nic nečetla. Stejně si myslím, že při výrobě masa tam jsou spíš soli, do kterých se nakládá, aby mělo barvu,“ odpověděla na dotaz o možných škodlivých látkách v kebabech další z oslovených žen.

Kebab, pokrm ze Středního a Blízkého východu

Kebab je pokrm ze Středního a Blízkého východu. Slovo kabab znamená v perštině smažený. Řecké verzi se říká gyros.

Tradičně se pro přípravu kebabu používá maso jehněčí, ale - v závislosti na lokálních chutích nebo z různých náboženských důvodů - může být použito také maso hovězí, kozí, kuřecí nebo rybí. V poslední době vznikají také vegetariánské verze těchto pokrmů, do kterých se místo masa dává falafel nebo tofu.

Do Evropy se rozšířil zvláště díky turecké menšině a její kuchyni. Nejprve do Německa a Rakouska a poté takřka do celé Evropy.