Čech Braun má ‚prorazit hradby‘ v unijních institucích. Jourová ho chce za šéfa svého kabinetu

Jakmile nastane čas. Doposud vykonával Daniel Braun pozici zástupce, ale měl by se dočkat povýšení. Až se tak stane, bude první Čech, který obsadí jednu z nejvyšších úřednických pozic v orgánech Evropské unie. Jako „pravou ruku“ si ho vybrala eurokomisařka Věra Jourová. Poznali se na ministerstvu pro místní rozvoj, kde Braun léta působil coby náměstek, obstarával unijní dotace. Jaká byla jeho životní cesta? Server iROZHLAS.cz popisuje v profilu. profil Brusel 15:00 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání Evropské komise v roce 2017, Věra Jourová a Daniel Braun | Foto: EC - Audiovisual Service

„V momentu, kdy paní (Renate) Nikolayová odejde, tak se pan Braun stane šéfem mého kabinetu,“ prozradila v podcastu Bruselské chlebíčky eurokomisařka Věra Jourová. Přesný termín jeho nástupu ale nechtěla sdělit. Záleží to podle ní na tom, kdy se její současná šéfka kabinetu rozhodne odejít. Němka Nikolayová vede Jourové kabinet od roku 2014, k odchodu se ale chystá.

Eurokomisařka Jourová: Chystáme mediální zákon. Státům se nebude líbit Číst článek

„Nevyháním ji, protože je naprosto skvělá. Ale je pravda, že nemáme šéfa kabinetu jako Češi. Takže by Daniel Braun byl první,“ přiznala Jourová. Dodala, že si myslí, že by Česku prospělo, aby své zástupce prosazovalo do vrcholných funkcí evropských institucí. „Abychom šli do konkurzů a měli hledí nahoru a prorazili hradbu velice složitých konkurzních řízení,“ řekla. V obsazování vlivných pozic totiž tuzemsko dlouhodobě zaostává.

Braun do unijních struktur přišel právě s Jourovou, když se poprvé stala členkou Evropské komise. Jejich vzájemná spolupráce má ale ještě hlubší kořeny.

Zkušený úředník

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a Středoevropské univerzity v Budapešti během své pracovní kariéry vystřídal několik pozic na různých českých ministerstvech. V tomto ohledu patří mezi nejzkušenější tuzemské úředníky. Začínal na zahraničí, poté se přesunul na obranu a nejdelší dobu působil na ministerstvu pro místní rozvoj.

Daniel Braun Na své dosavadní pozici se věnuje Zastupování vedoucí kabinetu

Skupina pro interinstitucionální vztahy (GRI)

Umělá inteligence zaměřená na člověka

Potírání dezinformací a falešných zpráv

Oblasti mimo portfolio Rozpočet

Hospodářské a měnové záležitosti, evropský semestr

Lidské zdroje

Regionální politika

Pracoval jako 1. náměstek, kam v roce 2014 na několik měsíců dosadilo hnutí ANO právě Jourovou. Když se pak na podzim stěhovala do sídla Evropské komise v Bruselu, vzala svého náměstka s sebou. Nastoupil k ní na pozici, kterou vykonává doteď – zástupce vedoucí jejího kabinetu, v té době šlo však o portfolio pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví.

Jeho pravděpodobné povýšení je očekávaným krokem. Aby měli Češi své zastoupení na předních příčkách v Bruselu, volali odborníci delší dobu. Jak řekla Jourová v podcastu – Braun bude prvním takto vysoce postaveným úředníkem s českým zázemím. Prvním po téměř dvaceti letech členství v Evropské unii.

Přitom zda bude do unijních struktur nasazen některý z „domácích hráčů“, ovlivňují členské státy samy. Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza upozorňoval na pasivitu Úřadu vlády před třemi lety. A v jeho vyjádření pro server iROZHLAS.cz už tehdy padlo jméno Daniela Brauna jakožto klíčového hráče.

Eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová během jednání s českými zástupci v roce 2020. Po pravici má dosavadního zástupce vedoucí jejího kabinetu Daniela Brauna | Foto: EC - Audiovisual Service

„Pokud se něco povede, tak to bude zásluha Věry Jourové a Daniela Brauna, kteří se vyjednávání intenzivně věnují a také se poučili z minulé zkušenosti, včetně nutnosti být dostatečně drsný – pokud jiný komisař nesplní dohodu, je třeba odmítnout jejich člověka i v českém kabinetu,“ vyzdvihoval schopnosti dvojice.

K nedostatku tuzemských zástupců na vlivných místech se Prouza vyjádřil znovu nyní: v podcastu Bruselské chlebíčky. Opět zopakoval, že je to čistě „selhání českých politiků“, protože i ty nejmenší evropské země už svého šéfa kabinetu měly.

„Přestože máme u Věry Jourové Dana Brauna, který je s ní od prvních chvil a Dan je už člověk, který zná v Bruselu úplně každého. Z mého pohledu – on už dávno měl být šéfem jejího kabinetu,“ zdůrazňoval Prouza. Během prvního období, kdy byla v eurokomisařkou, podle něj dávalo smysl, že měla na této pozici Němku s konexemi. Ty ale Braun v průběhu let získal a nic nebránilo tomu, aby během druhého období Jourové tento post zaujal právě on. Navíc mu to podle Prouzy dá možnost zůstat ve strukturách EU i ve chvíli, kdy Jourová Brusel opustí.

Věra Jourová Narodila se v Třebíči v roce 1964

V letech 2003 až 2006 byla členkou strany ČSSD, během té doby dva roky působila jako náměstkyně ministra pro místní rozvoj

Její jméno je od roku 2013 spojováno s ANO, za které byla zvolená do Poslanecké sněmovny. Krátce zastávala také pozici místopředsedkyně, respektive první místopředsedkyní hnutí. Od ledna do října 2014 působila jako ministryně pro místní rozvoj ve vládě Bohuslava Sobotky

Pak zamířila do Evropské komise. Nejprve spravovala portfolio pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví pod Jeanem-Claudem Junckerem. Po pěti letech změnila zaměření, když ji Ursula von der Leyenová přidělila hodnoty a transparentnost. Zároveň se stala místopředsedkyní komise

Přestože její druhou nominaci do Bruselu posílala vláda Andreje Babiše, během svého působení se podle svých slov odpoutala od hnutí ANO a „už nějakou dobu nedodržuje stranické příkazy“. Členkou ale zůstala

ANO? Ne

Nejen Jourová, ale také Braun je spojován s hnutím. Konotace se vážou k jeho působení na ministerstvu pro místní rozvoj. Své napojení na ANO ale rázně odmítl. „Politika mě neláká, zakládám si na tom, že nejsem spojený s žádnou stranou,“ ohradil se na dotaz Hospodářských novin.

„Vroubek“ má úředník nicméně třeba kvůli sporné zakázce na monitorovací systém pro čerpání evropských dotací. Braun řídil sekci, která měla zakázku na starosti, a byl členem výběrové komise, která určovala dodavatele. „Svědomí mám čisté,“ řekl v této souvislosti dříve pro Neovlivní.cz.

Věra Jourová a Daniel Braun na tiskové konferenci v roce 2014 | Zdroj: Profimedia

Braunovo jméno ale bylo dlouho skloňováno v souvislosti s evropskými dotacemi, kterými se ve státní správě zabýval osm let. Coby první náměstek měl zodpovědnost za regionální fondy.

Jako problematické to pak v souvislosti s prověřováním kauzy Čapí hnízdo vnímali zahraniční pozorovatelé. Německý časopis Der Spiegel v červnu 2016 napsal, že měl být Braun součástí „sítě Babišových důvěrníků“ v Bruselu. Někdejší premiér to ale důrazně odmítl.

Bratr Alexandr

Užší vazby na současného poslance a stále předsedu hnutí ANO má ale jiný Braun – Alexandr. Starší bratr Daniela je vlivný politický marketér. Bývá považován za blízkého spolupracovníka právě Andreje Babiše. V minulosti stál také třeba za volebními kampaněmi sociální demokracie.

Babiš chce žalovat Der Spiegel za článek o údajném ovlivňování dotací Číst článek

Světově uznávaný politický poradce doprovázel předsedu hnutí ANO například na cestě do Spojených států. Ve Washingtonu se po osmi letech stal Babiš prvním českým premiérem, který se setkal s americkým prezidentem, toho času Donaldem Trumpem.

Podle zjištění Deníku N se kvůli tomu musel Alexandr Braun na chvíli stát neplaceným dobrovolníkem. Najal si ho Úřad vlády, nikoliv hnutí. „Pan Braun v USA dlouhodobě působí, je aktivní na americké politické scéně a zná ve Washingtonu mnoho důležitých lidí. Pro českou stranu tedy bylo výhodné využít jeho znalosti a kontakty,“ obhajoval v roce 2020 rozhodnutí šéf komunikace premiéra Vladimír Vořechovský.

Při loňských volbách do Poslanecké sněmovny starší z bratrů Braunových už však s hnutím ANO nespolupracoval. Informovaly o tom Seznam Zprávy minulý rok v květnu.

Alexandr je známý mimo jiné díky svému zapojení do amerických voleb, kde sehrává nemalou roli. Časopis Forbes ho v roce 2013 označil za „kouzelníka kampaní“. Působí ve vedení vlivné společnosti SKDKnickerbocker, ke které si pro radu chodí především demokraté. Naposledy Joe Biden a Kamala Harrisová, ale dříve třeba také Hillary Clintonová nebo Barack Obama.

SKDK

@SKDK Excited to welcome renowned strategist Alex Braun to head SKDK’s research division! skdknick.com/skdknickerbock… https://t.co/RmyKhc9bPQ 3 3

Že by ale mělo Danielovo angažmá v týmu Jourové co do činění s jeho vlivným bratrem, už několikrát odmítl. V kontraktu je s ním spíše sporadicky, prozradil v roce 2014 Hospodářským novinám.

V diplomatických kruzích může v rodinném kruhu vzhlížet k jinému vzoru – svému otci. Jozef Braun v 90. letech zastupoval zemi jako chargé d’affaires v Nizozemsku, pak sloužil na pozici českého velvyslance v Turecku nebo Makedonii. Přednášel na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a nyní externě spolupracuje s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Na katedře marketingové komunikace a public relations vyučuje předmět diplomacie a diplomatická komunikace.

Kdy by oficiálně mělo k výměně na postu šéfa kabinetu dojít, Jourová neprozradila. O povýšení Daniela Brauna se ale hovoří dlouhodobě. Že to bude právě on, kdo výhledově pozici obsadí, je zřejmé z vyjádření eurokomisařky. A podle zdrojů Českého rozhlasu je s tím obeznámen i sám Braun.

Dlouholetého spolupracovníka si první česká eurokomisařka prosadí jako prvního českého úředníka, který bude mít vliv v unijní exekutivě. A to přesto, že v Evropské komisi není zvykem, aby eurokomisař a šéf jeho kabinetu pocházeli ze stejné země. Nicméně pravidla to nezakazují, třeba předsedkyni komise Ursule von der Leyenové vede kabinet taktéž Němec Björn Seibert.