Veganská slanina ne, rostlinný stejk ano. Evropská komise chce zakázat názvy některých bezmasých jídel
Pokud si občas pochutnáváte na veganské či vegetariánské slanině nebo žebírkách, možná je v budoucnu v obchodě najdete pod jinými názvy. Evropská komise totiž navrhuje zakázat používání 29 výrazů souvisejících s masem pro označování bezmasých potravin. Chce tak zvýšit transparentnost pro spotřebitele a chránit historický a kulturní význam masných výrobků. Podle kritiků jde ale o zbytečný návrh, který jen neúměrně zatíží podniky.
Podle červencového návrhu Evropské komise by se nemasné výrobky nesměly označovat jako kuřecí, hovězí nebo vepřové. Tyto názvy by byly určeny výhradně pro produkty z masa. Rostlinné napodobeniny masa, které se dnes běžně prodávají, by tak musely měnit název. Výhradně pro maso by byly také určené názvy jako křidýlka, žebírka, bůček či slanina.
Evropský soud podpořil názvy potravin jako ‚veganský steak‘. Jednotlivé státy si ale pravidla mohou upravit
Naopak vegetariánům by zatím zůstaly třeba rostlinné stejky, burgery nebo klobásy – tyto názvy Evropská komise do návrhu regulace nezahrnula.
Podle současné unijní legislativy mohou být pro rostlinné produkty používány termíny související s masem, pokud obal jasně uvádí, že je potravina vyrobena výhradně z rostlin.
Zátěž pro firmy
Podle Evropské vegetariánské unie (EVU) je navrhovaná úprava zbytečná. „Máme k dispozici dostatek dat z několika zemí EU, která ukazují, že spotřebitelé nejsou používáním těchto termínů zmateni a nekupují rostlinné produkty náhodou,“ uvedl zástupce EVU Rafael Pinto.
Stejně argumentuje také organizace ProVeg Česko. Pro výrobce vegetariánských a rostlinných potravin by to podle ní znamenalo dodatečné náklady a právní nejistotu.
„Musely by přejmenovat své produkty, upravit obaly, měnit marketing i komunikační materiály. To všechno stojí čas a peníze, vede ke ztrátě viditelnosti na pultech, poklesu prodeje a menšímu zájmu zákazníků a zákaznic,“ uvedla mluvčí organizace Aneta Kudolániová.
Dánsko našlo politickou shodu na rostlinné stravě. Spočítali ekonomické benefity, říká expertka
Vegetariánské a veganské organizace argumentují také tím, že si Evropa stanovila jako prioritu, že bude snižovat byrokracii a zátěž podniků. A tento návrh je v přímém rozporu s tímto cílem.
To si myslí i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Ta navržená regulace je naprosto zbytečná. Nejsou tady žádné problémy, žádné stížnosti. Je to jenom lobby zpracovatelů masa, kteří přicházejí o tržní podíl, nedokáží konkurovat svými produkty. A tak se snaží, aby sousedovi chcípla jeho koza. A snaží se zakázat, co tady dlouhé roky bez problémů funguje,“ uvedl Prouza.
A dodává, že zejména mladší generace spotřebitelů cíleně přechází k rostlinným alternativám a hledají způsoby, jak žít zdravěji. „Chytrý producent masa by hledal způsoby, jak investovat do nového byznysu. Bohužel vidíme nejen v Česku, ale po celé Evropě, že spousta potravinářů místo investic do modernizace a hledání nových produktů, které by oslovily mladší zákazníky, se snaží především o to, aby zkomplikovali život konkurenci,“ uvedl Prouza.
Nekalá soutěž
Zákaz názvů odvozených od masa pro bezmasé produkty prosazují například organizace Farm Europe či Eat Europe. Už v červnu kvůli tomu poslaly společný dopis eurokomisařům pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Olivéru Várhelyimu a pro zemědělství Christophu Hansenovi.
Mluví o nekalé soutěži. Evropská unie by podle nich měla mít jasná a transparentní pravidla pro označování masa.
Češi podle průzkumu podporují výrobu umělého masa. Zaostávají ale v nákupu rostlinných náhražek
„Současná regulační mezera umožňuje alternativním produktům vyrobeným z hub, hmyzu nebo laboratorně pěstovaných složek, stejně jako rostlinným produktům – velmi často jsou výsledkem vysoké úrovně zpracování s přidáním chemických látek – používat tradiční terminologii masa, napodobovat vzhled, chuť a texturu potravin živočišného původu, a to navzdory značným rozdílům v nutričním profilu,“ uvedly organizace ve své iniciativě s názvem Na slovech záleží.
Dodávají, že označení související s mléčnými výrobky už jsou unijní legislativou chráněna a stejná úroveň jasnosti musí být zajištěna i pro masné výrobky.
Neúspěšné pokusy
Pokusů regulovat názvy pro vegetariánské a veganské náhražky masa už v minulosti bylo několik. Ale dosud neuspěly. Evropský soudní dvůr v minulosti zamítl podobný návrh na úrovni členských států, který zavedla francouzská vláda.
Evropská vegetariánská unie připomíná, že totéž v minulosti opakovaně konstatovala i samotná Evropská komise.
Debata se nedávno znovu rozproudila i v Evropském parlamentu, kde francouzská poslankyně za frakci Evropské lidové strany Céline Imartová přišla s podobným pozměňovacím návrhem, o kterém by se mělo hlasovat na podzim.
Život bez masa? Vegetariánství zažívalo boom v 19. století a poté znovu po vzniku Československa
Její návrh jde ještě dále: chce pro vegetariánské potraviny zakázat i názvy jako burger, klobása a steak, které zatím Evropská komise ze svého návrhu regulace vynechala.
Nejasný postoj Česka
O návrhu Evropské komise nyní budou rozhodovat členské státy a Evropský parlament. Česko patří mezi skupinu 12 států, které Evropskou komisi vyzvaly, aby v této věci činila a navrhla harmonizaci názvů. Ovšem k novému návrhu, který Evropská komise představila v červenci, si Česko teprve svoji pozici vytváří.
„Představený návrh vnímáme jako otevření diskuze k unijní harmonizaci přístupu při používání názvů potravin živočišného původu. V následujících měsících bude probíhat diskuze k návrhu nařízení v pracovních orgánech EU. Zásadní bude většinový názor členských států a výsledný konsenzus k této problematice,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
Loni ministerstvo zemědělství loni přišlo s podobným návrhem na regulaci na národní úrovni, ale nakonec jej stáhlo. „Nechceme lidem kecat do života. Současně věřím výrobcům, že budou férově své produkty označovat tak, aby každý zákazník jasně věděl, co kupuje,“ uvedl tehdy ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).