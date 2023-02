Bek: Unijní lídři na summitu další balíček sankcí ani pomoci nezabalí. Vyšlou ale signály pro Komisi

Premiéři a prezidenti zemí EU na summitu v Bruselu projednají už desátý balíček pomoci Ukrajině. Tentokrát se k nim poprvé přidal i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už vyjednával ve Velké Británii a Francii. Na jaká témata se lídři EU ve čtvrtek zaměřují? A jak by se mohla posunout evropská debata o migraci? Brusel 14:08 9. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vzhledem k účasti prezidenta Zelenského na jednání by mělo být téma Ukrajiny jedním z hlavních bodů, které se budou projednávat. Původně se však setkání mělo věnovat otázkám migrace.

V posledních týdnech totiž evropská debata o migraci probíhala velice intenzivně, mluvilo se například o výstavbě plotů na hranicích, které by mohla financovat Evropská komise. Podle Mikuláše Beka, ministra pro evropské záležitosti za hnutí STAN, jde o poměrně kontroverzní téma mezi evropskou veřejností i mezi politiky.

Bek zároveň očekává posun v jednáních o ráznějším postupu se zeměmi, ze kterých migranti bez nároku na zvláštní ochranu přicházejí. Je podle něj důležité, aby se návraty ekonomických migrantů prosazovaly širokým spektrem vyhledávacích nástrojů od ekonomické pomoci třetím zemím až po vízovou politiku.

„Neočekávám ale bohužel průlom ve vyjednávání o celé reformě azylové evropské politiky. To si nepochybně vyžádá ještě několik evropských summitů a spoustu jednání ministrů vnitra,“ říká Bek.

Ukrajinská jednání s Evropou

Volodymyr Zelenskyj při návštěvě Paříže i Londýna žádal o dodání stíhaček na Ukrajinu. Podle Johany Klusek z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jde Ukrajině především o to, aby Velká Británie za dodání stíhaček F-16 lobbovala ve Spojených státech.

„Stíhačky, které používá Británie, jsou jiné kategorie, jsou dražší a bylo by problematičtější vycvičit Ukrajince, aby v těchto strojích létali. Velká Británie ale otevřela dveře pro jednání o stíhačkách F-16 s tím, že by poskytla trénink na simulátorech stíhaček na půdě Británie, což je velice důležitý krok. Mohlo by to totiž ponouknout Spojené státy, aby pokračovaly v jednáních, protože Joe Biden byl zatím v jakýchkoli slibech obezřetný,“ vysvětluje Klusek.

Podle Beka jsou jednání o dodání stíhaček především na členských státech. Přestože EU členským státům často financuje dodávky zbraní, prezident Zelenskyj musí vést bilaterální jednání s jednotlivými zeměmi, které stíhačky mají. EU totiž jako celek žádné stíhačky nevlastní, a tudíž je tak nemůže Ukrajině dodat.

Jednotný trh a sankce

Mezi další body summitu by měla patřit například jednání o vstupu Ukrajiny do jednotného trhu. „Jde o otevření cesty k tomu, co je zcela zásadní pro další budoucnost ukrajinské ekonomiky,“ říká Bek.

Na programu se zřejmě objeví i podpora výcviku ukrajinské armády nebo její financování. „Myslím si, že lídři ve čtvrtek nezabalí další balíček ani sankcí, ani pomoci. Vyšlou signály, které potom budou rozpracovány Evropskou komisí a projednávány na jednotlivých ministerských radách, které se věnují ekonomickým otázkám nebo obraně,“ popisuje Bek.

Co se týká sankcí proti Rusku, EU se v příštích týdnech bude podle Beka zaměřovat na jakési utěsňování děr, které v současném systému sankcí jsou. „Velkým problémem je obcházení sankcí přes třetí země, které dodávají, překupují zboží a dodávají ho do Ruska. To je podle mě dominantní téma, kterému bychom se měli věnovat,“ dodává Bek.

Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu v úvodu článku. Moderuje Pavlína Nečásková.