Evropská unie chce do léta zavést očkovací průkaz. ‚Priorita je, aby nebyl diskriminační,‘ říká Petříček

Evropská komise představí návrh na digitální vakcinační průkaz. Doklad má potvrzovat, že byl jeho majitel očkovaný proti covidu-19. Jeho zavedení podpořila i česká vláda, podle ní musí jít ale jen o dočasné řešení. Zavedení dokladu prosazují zejména státy na jihu Evropy, které si od něj slibují záchranu cestovního ruchu. Pokud se unijní země nedohodnou, vlastní průkaz zvažuje i Česko. Brusel 21:47 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrh očkovacího průkazu by podle ministra Petříčka (ČSSD) měl myslet i na neočkované. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Očkovací pas by měl mít papírovou i digitální podobu, aby byl snadno přenosný. Údajně na něm by mělo být možné lehce ověřit prostřednictvím QR kódu. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by mělo jít o doklad pro dobu trvání pandemie, nikoliv o trvalé řešení. „Naše priorita je, aby to nebylo diskriminační,“ zdůraznil. Návrh by podle něj měl myslet i na neočkované.

Unijní státy se ale zatím neshodly na tom, jaké výhody by měl svým nositelům přinášet, pokud vůbec nějaké. Proto se Evropská unie vyhýbá pojmenování očkovací pas a zatím mluví pouze o očkovacím certifikátu.

Unijní špičky totiž varují před možnou diskriminací lidí, kteří se k očkování do léta nedostanou. Evropská komise už avizovala, že by průkaz mohl dokládat i absolvování testu na koronavirus nebo imunitu po prodělané nemoci. O podrobnostech ale bude do příštího týdne jednat.

Evropský očkovací průkaz chce unie zavést ještě před létem. Evropská komise slibuje, že je to realistická lhůta v případě, že se na průkazu politici shodnou. Po technické stránce jde totiž o velmi jednoduché řešení. Unie varuje, že pokud by na podobě certifikátu nepanovala politická shoda, začnou jednotlivé státy zavádět doklady vlastní, což by situaci zkomplikovalo.

Možnost českého očkovacího certifikátu zmínil také ministr Petříček. „Pokud nenajdeme cestu k unijnímu řešení, jsme připravení jednat zejména se sousedy v rámci našeho regionu,“ dodal.