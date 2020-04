Evropská unie schválila podporu na oživení unijní ekonomiky ve výši 540 miliard eur

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie ve čtvrtek pověřili Evropskou komisi přípravou plánu na oživení ekonomik, který by měl poskytnout potřebnou podporu zemím a hospodářským odvětvím zasaženým koronavirovou krizí. Po už čtvrté videokonferenci unijních lídrů to oznámil předseda Evropské rady Charles Michel. Brusel 20:21 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Evropské rady Charles Michel | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Na parametrech chystaného fondu oživení se ale politici zejména kvůli různému pohledu na společné zadlužení neshodli. Podle Michela naproti tomu podpořili dříve navržené stimuly ve výši 540 miliard eur (skoro 15 bilionů Kč), které by měly země začít využívat od června.

Političtí vůdci rovněž souhlasili s plánem EK na koordinované uvolňování restrikcí přijatých kvůli šíření pandemie.

Zásadní náplní summitu však byla debata o dlouhodobém plánu podpory zasažených ekonomik, který bude podle komise vyžadovat až dva biliony eur.

Zatímco lídři nejzasaženějších jihoevropských zemí v čele s Itálií a Španělskem volali po co největším objemu zvláštního fondu a poskytování přímých grantů vládám, severské země či Nizozemsko navrhovaly co největší využití příštího sedmiletého rozpočtu a poskytnutí půjček, které by tolik nezvýšily společný dluh.

„Jsou patrné rozdíly v přístupu, ale je cítit vůle najít kompromis,“ prohlásil po jednání Michel, podle něhož nyní bude možnosti fondu i budoucího rozpočtu analyzovat EK, která co nejdříve přijde s konkrétními návrhy.