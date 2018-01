Evropská unie vyhlásila válku plastům. Jednorázové chce zdanit, ostatní nahradit a recyklovat

Evropská unie se rozhodla bojovat proti plastovému odpadu a chce zajistit, aby byl do roku 2030 každý obal recyklovatelný, informuje britský deník Guardian. Nová strategie, kterou Brusel zveřejnil tento týden, má změnit způsob myšlení Evropanů a zmodernizovat výrobu i sběr plastů pomocí investic do výzkumu ve výši 350 milionů eur. Brusel 20:40 21. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znečištění oceánů plasty | Foto: Marechal Aurore/ABACA | Zdroj: ČTK

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil, že Unie chce zásadně omezit množství „plastů na jedno použití, které se vyrobí za pět vteřin, používají se pět minut, ale pak trvá 500 let, než se rozloží“.

Víc plastů než ryb

Jde o zboží jako brčka, barevné plastové láhve, kávové kelímky, víčka či tyčinky na míchání a v neposlední řadě pak také příbory nebo plasty dodávané s jídlem, které si zákazník odnáší domů.

„Pokud s tím něco neuděláme, budeme mít v moři víc umělých hmot než ryb, a jednoho dne se plasty zadusíme,“ řekl Timmermans a poukázal na to, jak vypadají po bouři pláže v asijských zemích. Evropská unie chce teď zhodnotit dopady nejrůznějších způsobů, jak užívání plastů na jedno použití zdanit.

Do roku 2030 hodlá dosáhnout stavu, kdy se bude 55 procent všech takových umělých hmot recyklovat. A do roku 2026 by měly členské země snížit počet používaných plastových sáčků ze současných devadesáti na osobu ročně na čtyřicet.

Unie také uvolní sto milionů eur na výzkum vhodnějšího designu, větší trvanlivosti a lepší recyklovatelnosti plastů, členské státy budou mít rovněž povinnost sledovat a snižovat množství odpadků v moři. Evropská komise chce také propagovat víc kohoutků s pitnou vodou v ulicích měst, které by snížily poptávku po balené vodě.

Čína zakázala dovoz plastů

Součástí nové politiky by měly být i srozumitelnější nálepky na plastových výrobcích, z nichž by se spotřebitelé dozvěděli podrobnosti o jejich recyklovatelnosti.

Dalším krokem má být zákaz přidávání mikroplastů do kosmetických a hygienických výrobků, který už zavedla britská vláda. Úřady v evropských přístavech budou muset zmodernizovat likvidaci plastického odpadu tak, aby se ho méně odhazovalo do moře.

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen poukázal na to, že plasty se stávají potravou ryb, a s těmi je pak jíme i my.



Evropané každý rok vyprodukují 25 milionů tun umělohmotného odpadu, ale k recyklaci seberou jen necelých 30 procent z tohoto množství. A celosvětově představují plasty 85 procent veškerého odpadu na plážích.

Eurokomisař Timmermans vysvětlil, že nová strategie je nutná, protože Čína zakázala import plastového odpadu a evropské země ho tam už nemohou vyvážet. Budou ho muset spalovat nebo zakopávat v Evropě. „Pojďme se proto chopit příležitosti a ukázat, že ho umíme i recyklovat,“ prohlásil Frans Timmermans podle deníku Guardian.