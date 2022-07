Evropská komise se chystá na možné vypnutí ruského plynu. Státy mají snížit spotřebu až o patnáct procent

Evropská komise se chystá představit návrh nouzových opatření pro případ, že by Rusko zcela přerušilo dodávky zemního plynu do unijních zemí. Ruská plynárenská společnost Gazprom už některým odběratelům oznámila, že z důvodu vyšší moci není schopná plnit své závazky. Radiožurnál má návrh opatření k dispozici. Brusel 8:28 20. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská komise se chystá představit návrh nouzových opatření pro případ, že by Rusko zcela přerušilo dodávky zemního plynu do unijních zemí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Každá unijní země by podle chystaného návrhu měla dobrovolně snížit svou spotřebu zemního plynu počínaje srpnem až do konce března o patnáct procent a pro případ, že by to bylo nezbytné, si chce komise vyhradit právo takové snížení dokonce nařídit.

Detaily nechává na jednotlivých zemích, v návrhu ale doporučuje zaměřit se na průmysl a energetiku a kde je to možné, tak nahrazovat plyn jinými zdroji, byť by to znamenalo dočasný návrat ke spalování uhlí nebo nafty. Unijní exekutiva počítá s tím, že by firmy mohly získat finanční nabídky či kompenzace, zmiňuje také možnost úlev z emisních limitů.

V posledních dnech o nouzových opatřeních v Bruselu jednal i premiér Petr Fiala (ODS), který chystaný záměr podpořil. „Myslím si, že komise jde správnou cestou a že se musíme připravovat na horší scénáře. Musíme uplatňovat principy, jako je snaha o úspory a současně solidarita mezi členskými zeměmi,“ říká.

Premiér Fiala také dodal, že Česko je schopné požadovaného množství zemního plynu v úspoře dosáhnout a to i bez významných zásahů do chodů domácnosti nebo průmyslu.

Až 45 miliard kubíků

V předběžném návrhu se mluví o tom, že by se takto dalo uspořit až 45 miliard kubíků zemního plynu, což je pro představu třetina množství, které Rusko v minulých letech do Evropy každoročně dodávalo.

Nicméně Rusko svůj export do Evropy v posledních měsících setrvale omezuje, což Evropská komise v textu mimochodem označuje za pokus zneužít energetiku jako zbraň, a aktuálně tedy do Evropy dodává pouze třetinu někdejšího množství, takže by v podstatě plně nahradilo úspory současné ruské dodávky.

Evropská komise předpokládá, že společnost Gazprom už neobnoví provoz plynovodu Nord Stream po technologické odstávce, která měla ve středu skončit.

Komise v návrhu zmiňuje jako potenciál úspor také změnu spotřebitelského chování, protože podle ní by snížení spotřeby elektřiny nyní v létě na klimatizování budov a v zimě na vytápění celkově uspořilo až jedenáct miliard kubíků plynu.

Plyn odjinud

Tento týden uzavřela Evropská komise dohodu s Ázerbájdžánem o posílení dodávek zemního plynu ze současných osmi miliard kubíků na dvanáct v příštím roce a až na dvacet miliard kubíků ročně v následujících letech.

Už dříve uzavřela podobnou dohodu se Spojenými státy, které slibují dodatečně navýšit vývoz až o padesát miliard kubíků ročně, ale rovněž až příštích letech kvůli chybějící infrastruktuře.

Už nyní dodávky zkapalněného plynu překonávají rekordy. Na maximu jsou nadále dodávky zemního plynu z Norska. A i kdyby dodávky na maximu technických kapacit pokračovaly, stále to vzhledem k závislosti Evropy na Moskvě není dost na to, aby to plně nahradilo případný výpadek dodávek zemního plynu z Ruska, proto právě ten tlak na úspory.

Mezinárodní agentura pro energii tento týden vydala vlastní doporučení, jak se má Evropa připravit na scénář možného ukončení dodávek z Ruska. Nešla v nich do takových detailů, ale v principu je s doporučením komise v podstatě totožná.

I agentura doporučuje minimalizovat použití plynu v energetice, průmyslovým podnikům navrhuje, aby dali do aukce část svých nasmlouvaných dodávek zemního plynu, a prostřednictvím osvětové kampaně navrhuje vyzývat spotřebitele ke změně chování.

Pokud Evropa podle agentury nepřijme opatření nyní, vystaví se riziku, že se bude muset v době topné sezony spolehnout pouze na zásobníky, jejichž naplnění je sice výrazně vyšší než loni, ale stále ne na dostatečné úrovni, aby pokrylo celou topnou sezonu, což by podle agentury mělo drastické dopady na ekonomiku.