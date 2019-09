Francie a Itálie prosazují automatické přerozdělování migrantů. Kdo se nezapojí, bude platit, plánují

Francie a Itálie budou na půdě Evropské unie společně usilovat o zavedení automatického mechanismu na rozdělení migrantů přicházejících do Evropy, především do Itálie a na Maltu. Účast členských států v mechanizmu by měla být povinná pod hrozbou finančních postihů. Ve středu pozdě večer to podle světových agentur v Římě oznámili francouzský prezident Emmanuel Macron a italský premiér Giuseppe Conti.

