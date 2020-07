Unie potřebuje ambiciózní finanční plán, říká šéfka centrální banky. Dohodě ‚za každou cenu‘ nefandí

Pro lídry Evropské unie bude lepší, když se dohodnou na ambiciózní finanční pomoci, než aby uzavřeli rychlou dohodu za každou cenu. Řekla to v neděli prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Unijní lídři už třetím dnem jednají v Bruselu o fondu obnovy, který je navržen v bezprecedentním objemu 750 miliard eur, asi 20 bilionů korun, a který má pomoci ekonomikám dostat se z krize, kde se ocitly v důsledku šíření koronaviru. Brusel 20:52 19. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

„Dohoda lídrů by v ideálním případě měla být ambiciózní co do rozsahu a složení toho balíku, zhruba podle toho, co už navrhla Evropská komise,“ řekla šéfka centrální banky agentuře Reuters.

„Z mého pohledu je lepší dohodnout se na ambiciózním fondu podle toho návrhu, i kdyby to zabralo o trochu více času. Byla bych ráda, kdyby se lídři dohodli na něčem, co bude ambiciózní, než aby to bylo rychle,“ dodala.

Návrh na schválení fondu obnovy, který by měl evropské ekonomice pomoci dostat se z nejhlubší recese od druhé světové války, mezi lídry stále nenašel dost zastánců. Představitelé jednotlivých zemí Evropské unie se přou zejména o tu část fondu, která počítá s přímými platbami, protože to je nevratná část pomoci.

Komise původně navrhla, aby na přímé platby šlo 500 miliard eur a zbylých 250 miliard eur tvořily úvěry. Předseda Evropské rady Charles Michel už částečně přistoupil na námitky šetrných zemí pod vedením Nizozemska a navrhl, že část pomoci složená z grantů bude nižší. V této otázce ale stále není jasno.

Částku 750 miliard eur si přitom komise hodlá vypůjčit na finančních trzích, což by znamenalo, že se za tento dluh zaručí všechny členské státy. To se části zemí nelíbí. Stále je tedy možné, že summit skončí v neděli bez dohody a že se lídři budou muset sejít příště.