Rada Evropské unie připravuje sankce proti Teheránu. Potvrdila přítomnost íránských dronů na Ukrajině

Evropská unie pracuje na společné reakci poté, co shromáždila „dostatečné důkazy“ o používání íránských dronů Ruskem ve válce proti Ukrajině. Uvedla to ve středu mluvčí unijní diplomacie. Detaily ohledně očekávaných sankcí neposkytla, podle médií by mohly mířit proti několika jednotlivcům a firmám včetně íránského výrobce bezpilotních letounů.

Brusel 14:20 19. října 2022