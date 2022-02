Evropská unie uvalila dosud nejtvrdší sankce vůči Rusku, postihnou finance, energetiku i dopravu

Bílý dům-seznam RUS oligarchů a členů rodin, kterých se týkají dnešní sankce:



Sergei Ivanov (+ syn Sergei), Andrey Patrushev (+ syn Nikolai), Igor Sechin (+ syn Ivan), Andrey Puchkov, Yuriy Solviev (and two real estate companies he owns), Galina Ulyutina, and Alexander Vedyakhin