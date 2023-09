Fico je vůči EU pragmatik. Antibruselský tandem s Orbánem nevytvoří, předpovídá slovenský novinář

Slováci jdou tento týden k volbám. Jejich hlasování rozhodne nejen o dalším vnitropolitickém vývoji země, ale výsledek bude důležitý i pro EU. Pokud by se k moci vrátil hlavní favorit voleb, bývalý premiér Robert Fico, mohlo by to zkomplikovat další unijní pomoc Ukrajině nebo posílit protibruselské křídlo v sedmadvacítce. Slovenský novinář Andrej Matišák ale tak výrazný obrat ve slovenské unijní politice nečeká. Bruselské chlebíčky Praha/Bratislava 9:50 25. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf strany Smer přistupoval k Evropské unii zcela pragmaticky i během svých dřívějších vlád. Primárně totiž Robertu Ficovi jde o upevnění moci doma | Zdroj: Český rozhlas

„Robert Fico nikdy nebyl obrovským obdivovatelem Evropské unie. Nikdy nebyl přesvědčeným Evropanem. Už během své vlády od roku 2014 například jednoznačně mluvil o tom, že kdyby to bylo na něm, tak by proti Rusku sankce nebyly zavedeny,“ připomíná zástupce vedoucího zahraniční redakce deníku Pravda Andrej Matišák, že současné silně protievropské vystupování někdejšího slovenského premiéra není něčím úplně novým.

Přesto se Fico v minulosti zejména na unijní půdě prezentoval mnohem proevropštěji než teď a hlásil se k unijnímu jádru.

„Pokud se mu podaří sestavit vládu, tak se bude minimálně ze začátku na mezinárodní úrovni chovat relativně pragmaticky, aby k sobě nepřitahoval příliš pozornosti zejména Bruselu,“ odhaduje novinář Matišák povolební přístup Fica k Unii a evropské politice.

Nečeká proto, že by slovenský expremiér v případě návratu k moci nějak zásadně blokoval unijní akce, a to ani například pomoc Ukrajině, kterou teď hlasitě odmítá. Zůstane spíš u slovní kritiky.

Šéf strany Smer přistupoval k Evropské unii zcela pragmaticky i během svých dřívějších vlád. Primárně totiž Robertu Ficovi jde o upevnění moci doma a zajištění si kontroly nad Slovenskem, odhaduje znalec slovenské unijní politiky Matišák.

I Orbán někde začínal

Ani to by ale unijní státy včetně Česka podle něj neměly brát na lehkou váhu. Zejména pokud by se Fico po volbách pustil do postupného ohýbání ústavního pořádku v zemi.

„Pokud budou partneři Slovenska mlčet a budou spokojení s tím, že se Fico chová pragmaticky na mezinárodní scéně a nehází vidle do soukolí EU, a nebudou se dívat i na to, co se může dít na Slovensku, tak si budou zadělávat na problém. Ten bude možná o něco menší, než je u Orbána, ale i Orbán někde začínal,“ varuje novinář před podceněním možného vývoje na Slovensku.

V případě maďarského premiéra slovenský novinář nepředpokládá, že by se Fico s Orbánem příliš spojil a vytvořili pevný protibruselský tandem.

„Jsem trošku skeptický, zda by to fungovalo dobře. Oba dva jsou to politici, kteří mají nějakou představu o moci, ale nemají reálnou sílu ovlivnit to, jak chce Evropská unie fungovat,“ komentuje.

Změnit by to podle Matišáka ovšem mohlo, pokud by se k nim po říjnových volbách v Polsku připojila Varšava, případně Vídeň po rakouských volbách v příštím roce.

Co by tento vývoj znamenal pro další budoucnost V4 a mohl by to být definitivní hřebík do rakve Visegrádu? Jakou pozici má Slovensko v EU, jak ji vnímají Slováci a jak si u českých sousedů stojí proevropské síly? Poslechněte si nejčerstvější předvolební Bruselské chlebíčky.