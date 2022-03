Lídří EU se shodli na skoncování s ruským plynem nebo ropou, zřejmě to ale potrvá roky

❗️Země EU se na summitu shodly na postupném ukončení závislosti na ruském plynu.



Pro Česko to bude podle premiéra @P_Fiala znamenat investice do infrastruktury na zkapalněný plyn, do jádra a obnovitelných zdrojů, vláda chce např. na budovy instalovat 100 tis. solárních panelů. pic.twitter.com/qgUfpp2NcI