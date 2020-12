EU se shodla na odstraňování teroristické propagandy z internetu, má znemožnit koordinaci útoků

Úřady zemí Evropské unie budou zřejmě moci nařizovat internetovým platformám, aby do hodiny mazaly příspěvky s teroristickým obsahem. Shodli se na tom ve čtvrtek zástupci členských států a Evropského parlamentu, kteří podpořili nové nařízení posilující pravomoc zemí v boji proti terorismu. Aby pravidla počítající s vytvořením společného postupu pro celou unii mohla začít platit, musí je ještě schválit zástupci vlád a plénum Evropského parlamentu. Brusel 18:27 10. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firmy budou muset každoročně zveřejňovat a zdůvodňovat přehled kroků, které proti teroristickému obsahu podnikly (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Nové nařízení, po jehož rychlém přijetí volala v reakci na nedávné atentáty z Francie či Rakouska řada zemí, má znemožnit například koordinaci útoků či zveřejňování návodů k výrobě výbušnin. Úřady členských zemí budou mít na jeho základě pravomoc požadovat po provozovatelích sociálních sítí a dalších webových platforem, aby do hodiny od vyzvání smazaly teroristické příspěvky nebo k nim zamezily přístup. Orgány jedné země přitom bude moci využít tento nástroj pro celé území Evropské unie.

„Teroristé využívají videa svých útoků, někdy dokonce živě přenášená, jako prostředek k náboru (nových lidí). Zastavení teroristické propagandy je klíčem k našemu postupu proti radikalizaci,“ ocenila shodu na pravidlech navržených Evropskou komisí komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.

Kritici zásahů do provozu internetu se obávali, aby nařízení nezasahovalo například do práce novinářů a nebyla automaticky odstraňována jakákoli zmínka o terorismu. Diskuse se vedly také o tom, jak zajistit, aby některé vlády nemohly využívat nařízení k omezování projevů a komunikace svých odpůrců.

Svoboda projevu

„Zkoumat nebo psát o terorismu nesmí být znemožněno. Parlament ve své vyjednávací pozici odmítl filtry, které by mazaly obsah a mohly by tak zabránit legitimnímu obsahu v šíření pouze proto, že stroj to špatně vyhodnotil,“ uvedl místopředseda Evropské unie Marcel Kolaja, který je jedním ze zpravodajů parlamentního stanoviska k návrhu nařízení. Podle něj je sice pozitivní, že z původního návrhu vypadlo povinné používání automatických filtrů, problematická však zůstává například hodinová lhůta na smazání příspěvku, která může způsobit existenční obtíže například malým firmám s nevelkým počtem zaměstnanců.

Aby nedocházelo k nadbytečnému omezování svobody projevu, obsahuje nařízení také možnost obnovit přístup k příspěvkům, které budou zpětně vyhodnoceny jako nezávadné. Firmy budou také muset každoročně zveřejňovat a zdůvodňovat přehled kroků, které proti teroristickému obsahu podnikly.

Nová pravidla jsou součástí společné unijní strategie v boji proti terorismu, kterou komise aktualizovala ve středu. Plán počítá mimo jiné i se zlepšením policejní spolupráce členských zemí včetně jednoduššího přístupu ke kódované komunikaci teroristů.