Některé látky v tetovacích inkoustech jsou karcinogenní, Evropská unie zvažuje jejich zákaz

Evropská agentura pro chemické látky zdůrazňuje, že neusiluje o zákaz tetovacích inkoustů, ale pouze některých látek v nich obsažených.

Agentura zjistila, že v tetovacích inkoustech mohou být látky, které mají rakovinotvorné účinky, mohou dráždit kůži anebo ovlivňovat plodnost. Unijní expert Mark Blainey v informačním videu agentury upozorňuje, že jsou v nich dokonce přítomné i ty chemikálie, které se jinak v kosmetice používat nesmějí.

Podle experta jde celkem o čtyři tisíce látek. Některé z nich jsou už nyní zakázané pro použití na kůži například v kosmetických přípravcích, protože jsou karcinogenní nebo dráždí kůži.

„Najdeme mezi nimi přísady, které je už nyní zakázáno používat na povrch kůže, proto nechceme, aby je bylo možné vpichovat pod pokožku," uvedl Blainey.

Navrhovaný zákaz

Přidávat takové látky do tetovacího inkoustu je ale legální. Agentura nyní vyhodnocuje, jak moc by jejich omezení mohlo tetování prodražit. Návrh na zákaz těchto látek by Evropská komise mohla připravit začátkem příštího roku. Ke schválení je nutný souhlas europoslanců a členských zemí. Tetování má podle Evropské unie 12 % Evropanů. Nebezpečné přísady se mohou objevit také v takzvaném permanentním make-upu.

Obecně sice výrobci nesmí prodávat nebezpečné produkty, ale jen v sedmi z 28 členských států Evropské unie existují nějaká pravidla, která se jmenovitě týkají přísad do tetovacích barev. Česká republika mezi ně nepatří.

Pokud vznikne návrh Evropské komise a budou s ním souhlasit členské státy a europoslanci, mohl by být schválený do příštího léta.