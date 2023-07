Erdogan klade podmínky. Za souhlas se vstupem Švédska do NATO chce vstup Turecka do Evropské unie

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan žádá, aby Evropská unie (EU) obnovila přístupová jednání s jeho zemí. Teprve poté podle něj turecký parlament rozhodne o vstupu Švédska do Severoatlantické aliance (NATO). Podle agentury Reuters to v pondělí Erdogan uvedl před odjezdem na summit NATO ve Vilniusu, který má mimo jiné jednat právě o žádosti Švédska o vstup do NATO.

