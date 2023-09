Počet žadatelů o azyl se v první polovině roku v Evropské unii zvýšil o téměř 30 procent

Počet žadatelů o azyl se v první polovině roku v EU, Norsku a Švýcarsku meziročně zvýšil o 28 procent na zhruba 519 tisíc lidí. Uvedla to podle agentury AFP Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA), která také upozornila, že podle současných tendencí by počet žadatelů mohl do konce roku překročit milion.

Brusel 9:25 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít