O evropské volby se zajímají hlavně politici, u Čechů dopadly opět tragicky, popisuje zpravodajka

EU prochází těžkými zkouškami soudržnosti, mimo jiné kvůli vnitřním sporům o přístup k migraci nebo ochraně klimatu. To budou nepochybně i témata červnových voleb do Evropského parlamentu. Na kandidátkách se už teď objevují i známé osobnosti. „Strany se tentokrát na volby důsledně a s předstihem připravují. Jestli je budou brát vážněji a důsledněji i občané, to se teprve uvidí," poznamenává bruselská zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová. Interview Plus Brusel 19:56 28. prosince 2023

Účast u evropských voleb ovšem nebývá příliš vysoká, naposledy k urnám dorazilo 29 procent voličů a ani letos to nevypadá o moc optimističtěji.

„V nedávném průzkumu Eurobarometru výsledky pro Česko dopadly opět tragicky. U otázky, zda se zajímají o evropské volby, skončili Češi na úplně poslední příčce z celé Evropské unie,“ upozorňuje spoluautorka podcastu Bruselské chlebíčky.

Hlavním tématem voleb bude podle zpravodajky migrace, protože počty příchozích do Evropské unie jsou teď nejvyšší od dob migrační krize v roce 2015.

Unie se musí s tímto problémem vypořádat, například pomocí migračního paktu, který je už ve finální fázi schvalování.

„Pro mainstreamové strany je to argument pro voliče, že konečně mají legislativní nástroje, jak migrační vlnu regulovat a efektivněji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Radikálnější strany budou proti tomu důrazně vystupovat, protože to považují za nedostatečné řešení,“ shrnuje zpravodajka.

Za necelých 10 let od poslední migrační vlny došlo k názorovému posunu a migraci považují za problém všechny členské státy. A ani Německo už nemá tak vstřícný přístup jako dřív, byť stále velmi hlasitě zdůrazňuje lidskoprávní aspekty.

České vítězství?

Dalším tématem nejspíš bude i reforma Evropské unie. „O ní se mluví už řadu let, teď nabývá na důležitosti s tím, jak se vážně mluví o rozšíření Unie. Cílem je, aby zůstala akceschopná a flexibilní i ve chvíli, kdy bude mít více členských států,“ vysvětluje ve vysílání Českého rozhlasu Plus Trachtová.

Nejdůležitějším bodem bude debata o omezení práva veta, aby jediný stát nemohl zablokovat rozhodování o zásadních otázkách.

Hlavním tématem posledních pěti let a dosluhující Evropské komise byla zelená politika a Green Deal. Klimatický balíček je už schválený, nyní je ve fázi postupného uvádění do praxe.

V tomto směru se podle Trachtové českým politikům podařil symbolický úspěch v podobě zmírnění emisní normy Euro 7: „Češi si to stanovili jako prioritu a předvedli ukázkovou aktivní diplomacii. Nebylo to takové to klasické, že v Evropské unii něco projde a my nadáváme na bruselský diktát, ale včas jsme začali jednat a legislativa se upravila tak, že je Česko spokojené.“

„Z jiné perspektivy je ale zmírnění normy takový detail, protože bude určovat pravidla pro spalovací motory na posledních pár let jejich fungování, když už stejně bude většina automobilek přecházet na výrobu elektromobilů. I těch se ale vůbec poprvé dotkne, protože se začnou měřit emise prachových částic z brzd a pneumatik,“ uzavírá zpravodajka.

