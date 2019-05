‚Evropská unie není dobře vymyšlená.‘ Více než polovina Francouzů podle průzkumu nepůjde k volbám

„Nebudu hlasovat v Evropských volbách. Je to k ničemu, alespoň se stranami, které tu máme teď,“ říká jedenadvacetiletý Valentin. Přál by si, aby Francii vystoupila z Evropské unie. Vojenskou a obchodní spolupráci mezi evropskými zeměmi by ale zachoval.

Valentin nechce jít volit, protože ho politika a politici zklamali. Podle průzkumu společnosti Odoxa pro televizi France Info a deník Le Figaro nepůjde k volbám víc než polovina francouzských voličů. Aby tomu tak nebylo, nabádá i francouzská vláda prostřednictvím krátkého videa.

Zhruba minutový snímek ukazuje klasickou neděli – pomalé vstávání, rodinný oběd, piknik, kino a odpočinek. Vše se mění odbitím osmé hodiny večerní, kdy se ve Francii uzavírají volební místnosti a objevují se předběžné výsledky. Lidé ve videu potom sedí před počítači a televizemi a nevěřícně se dívají do monitorů.

Mladická nerozvážnost

Třiasedmdesátiletý důchodce a bývalý dělník Bernard volit chce. Zatím ale neví koho. „Pro mě jsou všichni stejní. Dal bych je do stejného pytle. Já si splním svou povinnost a půjdu k volbám. Rozhodnu se ale až u uren, ne dřív,“ říká.

Jasno má naopak učitel Filosofie Arnaud. „Budu volit Republiku v pohybu, protože je to jasně proevropská strana. Celkově se mi líbí politika, kterou razí prezident Emmanuel Macron. Je ale pravda, že udělal nějaké chyby,“ přiznává Arnaud, podle kterého Macronovy chyby pramení z mladické nerozvážnosti. „Příliš pospíchal s některými reformami a dostatečně nevnímal určité požadavky. Tohle všechno se ale napravuje, takže jsem spíš spokojený,“ říká.

Výhody v Evropské unii vidí i osmapadesátiletá Danielle, která v Paříži pracuje jako obchodní zástupkyně. „Evropská unie nám umožňuje čelit zemím, které jsou podstatně větší než my, jako jsou Čína, Spojené státy nebo Rusko. V tomto ohledu je Evropská unie důležitá. Není ale dobře vymyšlená. Měli bychom řadu věcí změnit.“

Podle Danielle je nutné upravit Maastrichtskou smlouvu z roku 1992, jednu z klíčových unijních smluv, která posílila evropskou integraci. „Od té doby, co jsme v Evropské unii, tak jsme ztratili kupní sílu. Je to podstatně těžší pro střední třídy. Platíme vysoké daně a životní náklady ve Francii hodně stouply. Měli by tu být lidé, díky kterým bychom mohli přehodnotit evropské smlouvy,“ myslí si.

Právě kupní síla patří podle deníku Le Monde mezi klíčová témata evropských voleb ve Francii. Mezi ta další se podle francouzského listu řadí ochrana životního prostředí, role a místo Francie v Evropě a také migrace.