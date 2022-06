Bučení, bouchání do lavic a další emoce. Europoslanci neschválili rozšíření systému emisních povolenek

Hlasování o balíku opatření k rychlejšímu snižování emisí skleníkových plynů v rámci Zelené dohody se ve středu v Evropském parlamentu zdramatizovalo a klíčová část návrhu narazila. Europoslanci zamítli rozšíření systému emisních povolenek, které se teď spolu s dalšími opatřeními vrací zpět do výborů. Štrasburk/Brusel 18:16 8. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajky členských států EU před budovou Evropského parlamentu ve Štrasburku | Zdroj: Evropský parlament

Důvodem, proč předjednaný kompromis nakonec europoslanci shodili ze stolu, je, že část z nich se pokoušela co nejvíce vyšponovat ambice. To má sloužit jako příprava pro další vyjednávání, aby pak měl parlament kam ustupovat. Ještě totiž nešlo o konečnou podobu legislativy.

Tato taktika ale tentokrát narazila u rozšíření systému emisních povolenek ETS do oblasti teplárenství a budov. Parlament zažil možná jedno z nejdramatičtějších hlasování v dějinách. Socialisté si vzali čas na poradu, ozývalo se bučení i bouchání do lavic. Hlasování bylo celkově velmi emotivní.

Lidovcům se podařilo prosadit několik pozměňovacích návrhů, které by legislativu oslabily. Prodloužily by mimo jiné dobu uvolňování bezplatných povolenek. Zelení, socialisté a další se pak rozhodli raději celý návrh potopit. Šéf největší lidovecké frakce, Němec Manfred Weber, je následně obvinil, že příliš spoléhali na podporu pravice.

„Opravdu si každého z vás vážím, ale nezlobte se na mě: proevropská většina v tomto parlamentu automaticky neznamená zelenou a socialistickou většinu,“ prohlásil Weber.

Zelení naopak obvinili lidovce, že se spojili s krajní pravicí. Na plénu se i křičelo. Zpravodaj návrhu, německý europoslanec Peter Liese, potom požádal své kolegy, aby návrh neshodili ze stolu úplně: „Pojďme snížit škody a dát tomu další šanci. Všechny, kdo hlasovali proti, žádám: zamyslete se ještě jednou a vraťte návrh do výborů. Prosím, nezabíjejte ETS.“

Ve středu se mělo hlasovat také o dalších klíčových návrzích, jako je uvalení uhlíkového cla z dovozu a sociální klimatický fond. Protože jsou ale s rozšířením emisních povolenek propojené, i tyto dva návrhy se stahují zpět k projednání ve výborech.

V praxi to znamená, že předně dojde k výraznému zdržení. Europoslanci chtěli u velké části balíčku předběhnout unijní státy a převzít tak iniciativu, to se jim teď ale zřejmě nepodaří. Ve výborech budou muset vyjednat nové kompromisy a hlasovat o své pozici znovu. Proces bude nejspíš trvat několik měsíců.

Pro české předsednictví v EU toto zdržení znamená mnohem více prostoru. Původně mělo být právě na Česku, aby v případě uhlíkového cla začalo vyjednávat konečnou dohodu. Po středečním hlasování se ale zdá, že Česko vyjednávání možná bude moci začít, ale velká část zůstane na následném švédském předsednictví. Dnešní debakl při hlasování pozice europoslanců do dalších vyjednávání citelně oslabil.

Europoslanci následně ještě ve středu schválili návrh zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035. Ten je nejvýraznější součástí druhé části balíčku na snižování emisí do roku 2030 v rámci Zelené dohody.

Podle návrhu by se do roku 2035 postupně snížil podíl spalovacích motorů na nově prodaných autech (vyjma ojetých vozů) až na nulu. Je to nutné, pokud má být Evropa vzhledem k délce provozu aut do roku 2050 klimaticky neutrální.