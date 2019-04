Po eurovolbách chceme novou středovou frakci, tvrdí poslanci En Marche. Oslovili Piráty, STAN či TOP 09

V souvislosti s Macronovou vizí nové Evropy hledají poslanci prezidentova hnutí En Marche podporu pro vznik nové středové frakce. „Chceme, aby se osvěžilo, co existuje, a zároveň přišlo na to, co bude dál. To je naše filozofie,“ vysvětluje jeden z poslanců prezidentova hnutí En Marche! Bruno Bonnell pro iROZHLAS. Pro vizi hledají podporu i v Česku. Praha 16:45 2. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec Pieyre-Alexandre Anglade z En Marche! | Foto: Richard Lough | Zdroj: Reuters

V České republice poslanci jednali se zástupci Pirátů, STAN, TOP 09 a nového politického hnutí Hlas třetí týden v březnu. „Mluvíme tady se všemi hnutími, které sdílejí naše hodnoty. A stejně tak je to i v dalších státech,“ říká druhý z poslanců Pieyre-Alexandre Anglade. „Je tu tým, který byl tento týden v Řecku a Bulharsku,“ uvedl Anglade s tím, že další schůzky budou v Polsku, na Slovensku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Dánsku či Irsku. Postupně se dostane na všechny země osmadvacítky.

Heureux de retrouver à Prague @Telicka VP du Parlement européen & ancien Commissaire européen qui vient de lancer un nouveau mouvement politique pro-Europeen appelé Hlas.



Des échanges riches sur la situation politique en #Europe et sur l’initiative européenne d’@EmmanuelMacron. pic.twitter.com/bHDwKMXW7r — Pieyre-Alexandre Anglade (@PA_Anglade) 20. března 2019

Snahy o založení nové středové frakce potvrdil i Pavel Telička (Hlas). „Jakkoliv jdou ALDE a En Marche! nyní samostatně do voleb, tak je vysoká pravděpodobnost hraničící s jistotou, že spolu s dalšími politickými subjekty po volbách sestaví silnou středovou frakci,“ řekl pro iROZHLAS. „Tuto iniciativu vítám a rádi se na ní budeme podílet, pokud budeme mít možnost v rámci ní prosazovat své programové cíle. Ostatně i proto jsme se v pondělí sešli se zástupci z En Marche!,“ dodal.

Poslanci z En Marche! spolupracují i se zástupci ALDE, středové frakce Evropského parlamentu, ve které jsou z Česka například europoslanci z ANO. „Spolupracujeme s nimi, ale cílem v Evropském parlamentu je zformovat novou frakci a ALDE by pro ni mělo být základem,“ říká poslanec. „Chceme novou středovou stranu,“ dodává.

Pokud bude Británie v době eurovoleb členem EU, musí hlasovat, zní z Evropské komise Číst článek

Podle původního plánu se tak měli poslanci En Marche! sejít i se zástupci ANO, ke schůzce ale podle europoslankyně Martiny Dlabajové (za ANO) nedošlo. Neví ani o tom, že by se zmíněná frakce měla rušit.

„O zániku politické skupiny ALDE nemám žádné informace, naopak nejnovější projekce, kterou v pátek vydal Evropský parlament, počítá po květnových volbách s liberální frakcí (ať už s jakýmkoliv jménem) jako se třetí nejsilnější frakcí,“ napsala redakci iROZHLAS Dlabajová s tím, že nevidí důvod, proč by měli europoslanci z ANO přecházet jinam.

Macronova iniciativa

Macron svou iniciativu uveřejnil na začátku března v textu, který otiskly deníky všech 28 zemí Evropské unie. „Nacházíme se v rozhodujícím okamžiku pro náš světadíl; v okamžiku, kdy musíme kolektivně vytvářet novou politiku, kulturu, tvářnost naší civilizace v měnícím se světě. Je to okamžik evropské obrody,“ píše se v ní.

Francouzský prezident mimo jiné v textu navrhuje, aby vznikla společná evropská pohraniční policie nebo aby se Evropa více zapojila do ekologického boje. Poslanci z En Marche! nyní hledají pro tyto myšlenky podporu napříč Evropskou unií.

Europoslanec Payne končí jako místopředseda Svobodných, nesouhlasí se směřováním strany Číst článek

Podle obou poslanců je jediným cílem dialog mezi státy. „Lidé nevidí výhody Evropské unie. Proto chceme organizovat ty, kteří věří v novou Evropu. To je důvod, proč jsme tu vizi nazvali Obroda,“ vysvětluje druhý poslanec Macronova hnutí Bruno Bonnel. „Chceme, aby se osvěžilo, co existuje, a zároveň přišlo na to, co bude dál. To je naše filozofie,“ dodává.

Za Macronovy vize se v minulosti postavili i předsedové vlád Belgie a Finska, i maďarský premiér Viktor Orbán. „V detailech se samozřejmě naše názory liší, ale důležitější než rozdílné názory je, že tato iniciativa by mohla být dobrým startem na cestě k vážnému a konstruktivnímu dialogu o budoucnosti Evropy,“ řekl po jejím uveřejnění.

V samotné Francii ale v současné době nepopulární Macron naráží také na skepsi. „Je teď naprosto osamocen se svými plány federální Evropy, evropské obrody, zatímco všechny národy Evropy chtějí získat zpět svou moc, svou národní suverenitu,“ řekl lídr kandidátky francouzského krajně pravicového Národního sdružení Jordan Bardella.