Evropský parlament schválil zákaz některých jednorázových plastů, je přísnější než původní návrh

„Pro lidi to bude znamenat především to, aby do jisté míry změnili své vzorce chování. To znamená, aby přizpůsobili svůj život udržitelným standardům,“ řekl Radiožurnálu europoslanec Stanislav Polčák z hnutí STAN, který je ve výboru pro životní prostředí.

Ten ještě zpřísnil původní návrh Evropské komise a na seznam zakázaných plastů přidal třeba velmi tenké nákupní tašky nebo polystyrenové boxy na jídlo.

Úplný zákaz se bude týkat jen těch výrobků, u kterých existuje cenově dostupná a ekologičtější varianta. Například místo plastových brček bambusová anebo kovová.

Používání některých dalších produktů, pro které není vhodná a levná alternativa, by se mělo snížit o 25 procent do roku 2025. Do stejné doby by měl ve všech členských zemích fungovat i zálohový systém na PET láhve. Recyklovat by se mělo na 90 procent z nich.