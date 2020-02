Neztrácím se tu, nastudoval jsem mapu, popisuje nový europoslanec příchod do Evropského parlamentu

Evropa zažívá první dopady brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie. V Evropském parlamentu ve Štrasburku se tento týden už neukázali britští poslanci. Zbyly po nich prázdné kanceláře a křesla v sále. Část z nich ale obsadili poslanci z jiných zemí. Nejvíc poslanců dostaly přidáno Francie a Španělsko. Českých poslanců je stále stejně. Polepšily si ale třeba i Itálie nebo Chorvatsko. Od zpravodaje z místa Štrasburk/Brusel 18:23 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nemám pocit, že bych se tu ztrácel. Jako bývalý voják se dokážu dobře orientovat. Řekl jsem si nejdřív o mapu a nastudoval ji,“ říká nový estonský europoslanec Riho Terras. | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

Poslanec za francouzské ekologické hnutí Claude Gruffat se ve své kanceláři zabydluje teprve první týden. Nemá ještě žádné asistenty, vizitky ani nezná číslo k sobě do kanceláře. Trefí ale do jednacího sálu a jinam ho dovedou zkušenější kolegové.

Gruffat pochází z údolí Loiry a o tom, že opravdu zasedne v poslanecké lavici v Evropském parlamentu, se dozvěděl definitivně 20. ledna, když bylo po všech zvratech na britské politické scéně jasné, že mu od 1. února nebude na jeho místě sedět žádný britský poslanec.

Česku zůstalo 21 poslanců. Některé země získaly jen jednoho nového poslance. Estonskou delegaci rozšířil bývalý náčelník generálního štábu Riho Terras.

„Nemám pocit, že bych se tu ztrácel. Jako bývalý voják se dokážu dobře orientovat. Řekl jsem si nejdřív o mapu a nastudoval ji. Teď už vím, kde co je. Není to tak strašné. Dá se tu chodit i pracovat docela snadno,“ říká pro Radiožurnál Terras.

Nová slovenská europoslankyně Miriam Lexmann byla sice zvolena, ale nemohla před brexitem obsadit poslanecké místo, nicméně musela opustit své místo v nevládní organizaci. | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Až se mnou se stala frakce Evropské lidové strany skupinou se zastoupením všech 27 zemí. V Evropském parlamentu je v tomto ohledu jediná. Jsem si vlastně sám sobě předsedou národní delegace v té frakci,“ dodává.

Jednoho nového poslance má také třeba Finsko, Chorvatsko nebo Slovensko. Novou europoslankyní je Miriam Lexmann.

„Tuto budovu i to, jakým způsobem se jedná v Evropském parlamentu, znám celkem dobře, protože jsem několik let nazpět dělala státní zástupkyni u Národní rady při EU, takže jsem chodila i na zasedání parlamentu i do Štrasburku, abych mohla Národní radě referovat o tom, co se tu děje. Jsem tedy vlastně po dlouholeté přestávce v domácím prostředí,“ upřesňuje.

Byla sice zvolena, ale nemohla před brexitem obsadit poslanecké místo, nicméně musela opustit své místo v nevládní organizaci.

„Pracovala jsem pro velkou mezinárodní nadaci. Dostala jsem ale dekret, že jsem zvolená, potom se určilo, že mám nastoupit až po brexitu. Nikdo nevěděl, jak s touto situací naložit. Zvolený poslanec ale nemůže pracovat pro nevládní organizaci, takže jsem odešla, abych ji nedělala nějaké problémy,“ přibližuje Lexmann.

Ze 73 křesel, která osiřela v jednacím sále Evropského parlamentu odchodem britských poslanců, si jich stávající členské země rozdělily jen 27. Dalších 46 míst zůstane dál prázdných. Jsou připravena pro nějaké případné nové členy Evropské unie.

Novou europoslankyní je také Miriam Lexmann ze Slovenska. | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas