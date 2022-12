ANKETA: Čeští europoslanci ke ‚Katargate‘. Většina je zaskočena, vítají ale vyšetřování a očekávají reformy

Šok a nutnost změn, reagují v anketě čeští europoslanci. Server iROZHLAS.cz oslovil všech 21 z nich, jak vnímají podezření z korupce v Evropském parlamentu nebo za jakých podmínek by měla Unie spolupracovat s Katarem. Právě emirát v Perském zálivu je nejčastěji jmenován jako možný uplácející. Do aféry se zapletla místopředsedkyně europarlamentu Eva Kailiová. Kolegové ji zbavili funkce ve vedení instituce. A řeší, jak podobným excesům předejít. anketa Brusel/Štrasburk 5:00 15. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

„Bobtnající kauza“, která zasahuje do nejvyšších pater Evropského parlamentu. Vzbudila velký rozruch, protože rozsahem dalece přesahuje dosavadní korupční aféry v unijních strukturách.

Belgická federální policie ve středu oznámila, že objem peněz zabavených při domovních prohlídkách ve spojitosti s korupčním vyšetřováním už vyšplhal k 1,5 milionu eur.

@policefederale Dans le cadre d’un dossier du Parquet Fédéral de suspicions de corruption, visant des personnes actives au sein du Parlement européen, la Police Judiciaire Fédérale a saisi près d’1,5 millions d’euros lors de perquisitions menées en région bruxelloise. 875 1781

Zadrženo bylo šest osob, z toho čtyři skončily ve vazbě. Kromě řecké europoslankyně Kailiové i několik poslaneckých asistentů. Většina z nich má vazby na frakci Socialistů a demokratů (S&D). Jak jsme detailně popsali zde, přijímali peníze ve prospěch zájmů „země z Perského zálivu“. O jakou jde, zatím není jasné. S největší pravděpodobností ale o Katar, napsaly jako první belgické noviny Le Soir.

V pátek zahájené vyšetřování vzbudilo velký rozruch během plenárního zasedání Evropského parlamentu, které se tento týden koná ve Štrasburku. V pondělí na toto téma poslanci debatovali a hned v úterý přistoupili k odvolání Kailiové z funkce místopředsedkyně. Pro zbavení mandátu hlasovalo 625 europoslanců, jeden byl proti a dva se zdrželi.

Z ankety serveru iROZHLAS.cz vyplývá, že se čeští zástupci v Evropském parlamentu přiklání k nutnosti na skandál reagovat. Nejlépe zpřísněním protikorupčních reforem a větší transparentností.

Jako „ukázku pokrytectví politiků, kteří kážou vodu a pijí víno“ označil aféru, pro kterou se vžilo označení Katargate, Hynek Blaško zvolený za SPD. „Korupce je jako nemoc, imunita se proti ní musí budovat,“ reagovala na aktuální vyšetřování kolem korupčního skandálu v Evropském parlamentu Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Europoslanec za ANO Ondřej Knotek k tomu poznamenal, že u přijímání úplatků se odráží „charakter každého poslance“.

Přestože se zdá, že úplatky přijímali pouze jednotlivci, sami poslanci vnímají, že aférou utrpěla důvěra v EU, a zejména Evropský parlament. Připouští to i kolegyně zadržené Kailiové ze socialistické frakce Radka Maxová: „Mrzí mě, že kauza vrhá špatné světlo na celou instituci, protože já sama, a věřím, že většina europoslanců, bere svou práci jako službu lidem a vykonává ji ráda a s čistým svědomím.“

Katarský aspekt

V prošetřovaném případě měla charakter jedince testovat katarská lobby. Představitelé emirátu ale toto spojení odmítají. „Jakékoli spojování katarské vlády s uvedenými tvrzeními je nepodložené a vážně dezinformující,“ uvedl Katar v nedělním prohlášení.

Země aktuálně pořádá mistrovství světa ve fotbale a právě kvůli tomu se měla pravděpodobně snažit ovlivnit veřejné mínění a vylepšit svůj obraz. S Evropskou unií se navíc snaží uzavřít dohodu na dodávky zemního plynu. „Do tohoto partnerství pytle s penězi nepatří. (Katar) si spletl dobu, cíl i strategii,“ odpověděl k tomu písemně v anketě Stanislav Polčák (STAN a TOP 09). Ten je od kauzy Dozimetr, ve které zůstává jeho role neobjasněná, dost skoupý na slovo a s novináři prakticky nemluví.

V souvislosti s Katarem upozorňuje europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) na nedodržování pracovních práv nebo diskriminaci žen a menšin. „Panují tam omezení, která jsou v rozporu s katarskou ústavou a mezinárodním právem,“ zdůraznila.

Do Evropského parlamentu bylo na pětileté období v roce 2019 zvoleno 21 Čechů. Pět jich reprezentuje hnutí ANO a jsou členy frakce Renew. Za hnutí byla zvolena také Radka Maxová, která ale v roce 2021 přestoupila k ČSSD a nyní sedí u Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D). Po čtyřech zástupcích má ODS, která patří k Evropským konzervativcům a reformistům (ECR).

Tři europoslanci Pirátů spadají do frakce Zelení. Do největšího uskupení v Evropském parlamentu Evropské lidové strany (EPP) zasedli tři europoslanci za STAN a TOP 09 i dva představitelé za KDU-ČSL. Dvojice poslanců je i za SPD, ti jsou součástí frakce Identita a demokracie (ID) a jediná zástupkyně KSČM je v uskupení Evropské sjednocené levice (GUE/NGL).

iROZHLAS.cz oslovil všech 21 Čechů se třemi identickými otázkami:

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové? Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám? Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Odpovědi českých europoslanců zveřejňujeme níže. Do ankety přispělo 19 z nich, po opakované výzvě se nevyjádřili pouze Luděk Niedermayer a Jiří Pospíšil. Zástupci ODS poslali jednotné vyjádření, reakce Dity Charanzové a Martina Hlaváčka jsou prakticky totožné.

Čeští europoslanci

Dita Charanzová (ANO)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Jsem v šoku. Kauza otřásá celým parlamentem. Pokud se podezření potvrdí, tak jde o největší korupční skandál v historii Evropského parlamentu.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Očekávám, že se v reakci na tuto kauzu změní pravidla fungování Evropskému parlamentu, jako například rozšíření registru lobbistů, abychom zahrnuli i ty ze zemí mimo EU. Uvažuje se také o vzniku etického úřadu, který by měl dohled nad institucemi EU.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Před dvěma týdny jsem podpořila usnesení Evropského parlamentu, které poukazuje na porušování lidských práv v Kataru. Viděli jsme to na příkladu zahraničních pracovníků, kteří umřeli, mimo jiné na stavbách stadionů pro mistrovství světa ve fotbale.

Martina Dlabajová (ANO)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Celá kauza, která se začala označovat jako Katargate, mnou otřásla. Jsme v tyto dny ve Štrasburku na plenárním zasedání Evropského parlamentu a všichni tady o tom mluví. Nikdo nic podobného nepamatuje, je to opravdu velký skandál, který se bohužel negativně odrazí na pověsti této instituce.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Nyní vedeme diskuse o tom, jak lépe nastavit pravidla například pro setkávání europoslanců s lobbisty ze třetích zemí. Předpokládám, že ve světle posledních událostí dojde k jejich změně, aby nedocházelo k závažným trestným činům, jako je korupce.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Evropský parlament nedávno schválil usnesení, ve kterém poměrně ostře odsoudil porušování základních a lidských práv v Kataru a vyjádřil hlubokou lítost nad smrtí těch, kteří přišli o život při přípravách mistrovství světa ve fotbale nebo byli zraněni. Já jsem toto usnesení podpořila.

Martin Hlaváček (ANO)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Jsem v šoku. Kauza otřásá celým parlamentem. Pokud se podezření potvrdí, tak jde o největší korupční skandál v historii Evropského parlamentu.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Očekávám, že se v reakci na tuto kauzu změní pravidla fungování Evropského parlamentu, jako například rozšíření registru lobbistů, tak abychom měli možnost zahrnout i země mimo členské státy EU. Uvažuje se také o vzniku etického úřadu, který by měl dohled nad institucemi EU.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Před dvěma týdny jsem podpořil usnesení Evropského parlamentu, které poukazuje na porušování lidských práv v Kataru. Viděli jsme to například u zahraničních pracovníků, kteří zemřeli na stavbách stadionů v souvislosti s konáním mistrovství světa ve fotbale.

Ondřej Knotek (ANO)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Už jen samotné podezření samozřejmě velmi rezonuje celým Evropským parlamentem a vrhá na něj velmi špatné světlo.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Tohle je přece o charakteru každého poslance, o elementárních předpokladech daného člověka. Sebelepší etické kodexy tomu podle mě nezabrání. Přesto předpokládám, že tato kauza nezůstane bez nových opatření.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Není stále jasné, jestli se kauza týká Kataru. Nepochybně, že jakékoliv porušování lidských práv kdekoliv, je nepřípustné.

Ondřej Kovařík (ANO)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Je to velký šok, současné dění otřásá skutečně celým Evropským parlamentem. Pokud se obvinění prokáže, tak se jedná o největší korupční skandál v historii této instituce.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat proto, aby předešly podobným aférám?

Očekávám, že se v reakci na tuto kauzu změní pravidla fungování Evropskému parlamentu, jako například rozšíření registru lobbistů, abychom zahrnuli i ty ze zemí mimo EU. Uvažuje se také o vzniku etického úřadu, který by měl dohled nad institucemi EU.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Ztotožňuji se s pozicí vyjádřenou v nedávném usnesení Evropského parlamentu, které poukazuje na závažná porušování lidských práv v Kataru, mimo jiné v souvislosti s právě probíhajícím mistrovstvím světa ve fotbale.

Europoslanci za ODS

Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová a Jan Zahradil poslali společné odpovědi.

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Byli jsme velmi překvapeni. Nenapadlo by nás, že je něco podobného v Evropském parlamentu vůbec možné. Nemyslíme si však, že se jedná o systémové selhání parlamentu, spíše o selhání některých socialistických europoslanců a jejich týmů.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Etická pravidla jsou v Evropském parlamentu jasně daná a mimochodem přísnější než v Parlamentu ČR, existují zde registry lobbistů a darů. Budou zřejmě přijata opatřeními směrem k větší transparentnosti, například závazná registrace schůzek se třetími zeměmi. Ale zřejmě nejde nastavit systém, který by nešel obejít v případě individuálního selhání některých poslanců.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Vždy jsme odsuzovali porušování lidských práv, Katar nevyjímaje. Po skandálech kolem přidělení mistrovství světa ve fotbale a informacích o financování radikálních islamistů v Evropě i ve světě je tohle pro Katar další reputační rána. Paradoxně se jeho problém s lidskými právy dostal více na světlo, takže by tlak mezinárodního společenství mohl situaci pomoci.

Markéta Gregorová (Piráti)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Je to popravdě šokující zjištění, a nejde jen o Evu Kailiovou, ale o až osm dalších kolegů podle belgických autorit, a možná ještě více struktur. Je to rána kredibilitě Evropského parlamentu a to, co teď musíme udělat, je co nejsilnější a jasná reakce. Jsem ráda, že už v pátek byly první kroky jasně učiněny – vyloučení Evy Kailiové z její strany i evropské frakce. A v úterý i suspendace z místopředsednické pozice. Tak má reakce na korupci vypadat, nikoli zůstávání v pozici moci, jako můžeme vidět u STANu, či křičení o kampani, na což byl expertem Andrej Babiš (ANO).

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Kroků, které lze a chceme udělat, je mnoho. Navrhujeme například, aby europoslanci nemohli v přechodném období po skončení mandátu pracovat jako lobbisté nebo si zakládat konzultační agentury. Jako členka ústavního výboru budu pracovat na zavádění přísnějších pravidel pro styk se třetími zeměmi. Za naši skupinu máme na stole už dlouho řadu „pirátských“ protikorupčních návrhů, které by bývaly mohly podobným incidentům zabránit – ať už je to zahrnutí třetích zemí do registru lobbistů, založení nezávislé etické komise, nebo úplný zákaz darů politickým stranám ze třetích zemí. Doufám, že po tomto skandálu se pro ně konečně zvedne větší podpora.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Jak jsem již říkala v průběhu fotbalového mistrovství světa, ale také když do Kataru jezdil jeden evropský politik za druhým kvůli nákupům plynu, Katar není demokracie, ale konstituční monarchie, s velkým zájmem na rozšiřování svého vlivu a malým zájmem na jakémkoli přizpůsobování se evropským hodnotám lidských práv či právního státu. To obecně neznamená, že s nimi máme teď hned přetrhat všechny vazby, ale také to neznamená, že máme před porušováním lidských práv zavírat obě oči jen kvůli troše ekonomického zisku. Nevidím rozdíl, jak by se to pak lišilo od chování Evy Kailiové.

Marcel Kolaja (Piráti)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Nulová tolerance ke korupci musí být samozřejmostí a jako člen předsednictva Evropského parlamentu budu prosazovat důkladné změny. Větší transparentnost a striktnější pravidla pro lobbing je jediná cesta vpřed. Už teď je díky mojí práci Evropský parlament více transparentní a i nadále vytrvám.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Navrhuji například, aby europoslanci nemohli v přechodném období po skončení mandátu pracovat jako lobbisté nebo si zakládat konzultační agentury. Tím bychom předešli situacím jako teď, kdy si jeden z bývalých europoslanců Pier Antonio Panzeri, který v korupční kauze figuruje, v podstatě ihned po skončení funkčního období založil konzultační agenturu. Ta měla sloužit jako platforma pro lobbistické aktivity Kataru.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

V Kataru dochází k prokazatelnému porušování lidských práv. I když se země chvástá zlepšováním třeba pracovních práv, čísla mluví jasně. Více než 6000 dělníků zemřelo při stavbě sportovních stadionů, a to jenom v souvislosti s aktuálním šampionátem. Tristní jsou také práva žen, za které rozhodují tzv. opatrovníci. Organizace Human Rights Watch pak dokumentovala v posledních třech letech šest případů fyzických útoků ze strany policistů vůči LGBTIQ+ osobám. To vše vnímám jako ohromný problém.

Mikuláš Peksa (Piráti)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Probíhající korupční aféra je především tragické selhání Komise v problematice řešení korupce v EU. Předsedkyně Ursula von der Leyenová označila boj proti korupci jako jednu ze svých priorit, ale Komise zatím naše návrhy na zřízení Etické komise pro kontrolu EU institucí vždy rychle smetla ze stolu. Jsem ale rozhodně spokojen s rychlostí celé věci: kdyby se korupční aféry řešily takhle rychle v Česku, byl by to pokrok.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Teď je čas konečně převést plané řeči v činy a získat zpět důvěru lidí. Začněme třeba tím, že by všichni komisaři, europoslanci a zaměstnanci institucí měli povinně uvádět všechny své schůzky s lobbisty a třetími stranami v transparentním registru. Je to docela jednoduché, kdo nic nezatajuje, tak se nemá čeho bát. My už to tak samozřejmě děláme. Samozřejmě nikdy nelze předejít úplně všemu, ale musíme zlepšit systém a hlavně vyžadovat odpovědnost po selhání.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Postoj Pirátů k porušování lidských práv kdekoliv na světě je stejný, je to pro nás nepřijatelné. Stejně jako třeba v Číně, tak i v dalších zemích dochází ze strany místních vlád k naprostému disrespektu k lidskému životu. Proti mistrovství světa v Kataru, které je vystavěno na krvi zemřelých dělníků, jsme se jako Piráti i jako Evropský parlament jasně vymezili.

Luděk Niedermayer (STAN a TOP 09)

Europoslanec na otázky neodpověděl.

Jiří Pospíšil (STAN a TOP 09)

Europoslanec na otázky neodpověděl.

Stanislav Polčák (STAN a TOP 09)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Při respektu k principu presumpce neviny musím uvést, že bobtnající kauza těžce poškozuje pověst všech unijních institucí, europoslanců obzvláště, a bude patřit k nejvýraznějším negativním kauzám Unie posledních desetiletí. Je podobná té z přelomu tisíciletí, když pro podezření z korupce padla Komise předsedy Jacquese Santera. Bude mít ale také pozitivní odraz v práci EP, prosazování určitých zájmů třetích zemí či skupin bude pod daleko větším drobnohledem a myslím, že EP bude reagovat naprosto nekompromisně.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Myslím, že působení v delegacích i delegační aktivity by měly být průhlednější. Lobbisté, kteří působí ve prospěch třetích zemí, by měli podléhat přísnějším pravidlům. Vlastní sólo cesty europoslanců do třetích zemí „na pozvání“ by měly podléhat výraznější regulaci (dnes stačí jen pozvání), např. povinnost předložit zprávu z cesty, povinnost uvést všechny schůzky apod. Samostatná kapitola jsou poradci politických stran v Evropském parlamentu. Za ně však nese plnou odpovědnost politická frakce v EP. Po této aféře jsem si jist, že všechny frakce přistoupí k důraznější kontrole svých poradců, jejich role musí být jedině podpůrná, bohužel zejména u S&D jsme měli již dlouho podezření, že důležitý není konkrétní poslanec, ale poradce skupiny.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Můj postoj vyplývá už z předestřeného stanoviska v rámci plenární rozpravy. Katar stojí nepochybně v určitém bodu zlomu, a to jak ve vnitřních reformách, tak ve vztazích navenek. Doufám, že využije nepochybné mezinárodní pozornosti díky fotbalovému mistrovství, aby provedl skutečné reformy v oblasti uznání základních lidských práv, dále reformu pracovního práva a nepochybně nejkřiklavějších ustanovení trestního zákonodárství. Katar je pro EU strategický partner, v energetické oblasti je to pro EU nyní jedna z prioritních zemí. Katar však musí pochopit, že do tohoto partnerství pytle s penězi prostě nepatří, že si spletli dobu, cíl i strategii, a to vše kompletně dohromady.

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Na jednu stranu mě to šokovalo, na druhou stranu je důležité, že tyto korupční problémy byly odhaleny. Znamená to, že protikorupční systém funguje, i když ne dostatečně preventivně. Celou záležitost vnímám jako ohrožení důvěryhodnosti Evropského parlamentu. V tomto případě pomůže jediná věc – transparentnost a důsledné vyšetření celé kauzy. I přes to, že se jedná o individuální selhání, dopadá to na důvěryhodnost celého Evropského parlamentu a my musíme udělat všechno pro to, abychom tu důvěru občanů neztratili. Korupce je jako nemoc, imunita se proti ní musí budovat.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Kromě přísného a důsledného prošetření kauzy očekávám, že budou všechny podezřelé osoby odstaveny od svých funkcí, a to nejen místopředsedkyně EP Eva Kailiová, ale i jednotliví asistenti, kteří jsou s kauzou spojeni. Zároveň očekávám, že budeme mít ve velmi blízké době na stole návrh nových protikorupčních opatření, zejména prověřování organizací, které za námi přichází se svými návrhy a doporučeními. Osobně jsem připravena přijmout jakákoliv nová protikorupční opatření či jejich zpřísnění těch stávajících. To se týká i nového projednání zprávy EP k bezvízovému styku pro občany Kataru, Kuvajtu a dalších zemí.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

V Kataru, stejně jako v dalších státech, kde je islám státním náboženstvím a státní moc je s náboženstvím spojena, jsou lidská práva oponentů silně potlačována. S tím souvisí i ochrana důstojnosti lidského života, což se projevilo i v případě pracovníků, kteří byli najati na stavbu areálů pro fotbalové mistrovství 2022. Situace okolo mistrovství však vyvolala něco, s čím ani Katar nepočítal, mezinárodní organizace se začaly mnohem více zajímat o hlediska lidských práv a životních podmínek, což katarskou vládu donutilo k jistým ústupkům. To ale rozhodně neznamená, že bychom ho měli vyzdvihovat jako příklad dobré praxe. Obezřetnost ke všemu, co se okolo dění s Katarem pojí, je rozhodně namístě. Katar a další země jemu podobné proto může počítat s tím, že jakékoliv další rozhodování, které se ho bude týkat, bude zkoumáno mnohem přísněji.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Ta zpráva mě nepříjemně překvapila, protože se s Evou Kailiovou známe docela dlouho. Patřili jsme do klubu mladých europoslanců. Měla před sebou velkou budoucnost, nechápu, co se stalo a proč se do něčeho takového zapletla.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Nastavit přísnější mechanismy, aby k podobným skandálům nedocházelo. Oslabuje to důvěru v instituce. Chceme to řešit i s kolegy z kontrolního rozpočtového výboru EP. EU ale musí projít celkovou reformou.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Podle dostupných informací jde o Katar, na který je vzhledem k probíhajícímu MS ve fotbale upřena velká pozornost. Porušování lidských práv je špatně a EU před tím nesmí klopit zrak.

Hynek Blaško (SPD)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Je to jen ukázka pokrytectví politiků, kteří kážou vodu a pijí víno. Tito lidé neustále mravně poučují a dehonestují nejrůznějšími nálepkami všechny kritiky EU, ale když přijde na věc, ukáže se, co jsou zač. Úplatky, lhaní a nakonec se podezření z napojení na ruské oligarchy objeví u nich.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Politika je speciální řemeslo, kde lidé dají někomu důvěru, aby vládl. Důvěryhodnost a bezúplatnost nelze vynutit žádným zákonem. Lidé si musí dobře ověřovat, koho volí. Byl bych pro absolutní zákaz lobbingu u politických činitelů.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Myslím, že není dobré hrát si na pokrytce. Evropa žádá katarské zdroje, takže těžko může na Katar útočit. Zastávám postoj, že EU nemá dělat světového četníka a soudce, který bude neustále jiným státům nutit, jak se mají chovat. To, že nemají lidé na celém světě stejnou svobodu jako my, je smutné. Jenže my to nemáme jak změnit, jedině cestou válek a násilí. A to nechce nikdo z nás. Ke svobodě postupem času stejně všechny státy spějí dobrovolně, stačí se podívat na posun ve světě za posledních sto let. My to však nijak neurychlíme.

Ivan David (SPD)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

V tomto případě je korupce již jasně prokázána, tašky plné bankovek nevysvětlí... Nepřekvapuje mě to. Jak je uvedeno v návrhu usnesení naší frakce, který jako obvykle nebude hlasován, jedná se jen o vrcholek ledovce. Korupce v orgánech EU je obrovská. Například nákup vakcín s účastí předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové zůstane zřejmě navždy „nedovyšetřen“. Spíše jsem překvapen, že orgány činné v trestním řízení v tomto případě zasáhly.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Je to jednoduché. Musela by existovat naprostá průhlednost v zacházení s prostředky. I po tom si zájmové skupiny velké peníze „demokraticky rozdělí“ a odhlasují, takže nikdo není vinen. Mnoho poslanců a úředníků se bojí nesouhlasit, přišli by o své postavení. I to je součástí korupčního systému. Systém dotací sám o sobě je příležitostí ke korupci.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Jedná se s určitostí o Katar, o dalších zemích se zatím spekuluje. Mnoho zůstane neodhaleno.

Radka Maxová (ČSSD)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Mrzí mě, že kauza vrhá špatné světlo na celou instituci, protože já sama, a věřím, že většina europoslanců, bere svou práci jako službu lidem a vykonává ji ráda a s čistým svědomím. Jsem ráda, že se parlament shoduje na tom, že musíme jednat, vše prošetřit a zamezit obdobnému dění v budoucnu.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Pro začátek je důležité vše prošetřit a pachatele potrestat. Myslím si také, že je na čase reformovat interní pravidla parlamentu pro whistleblowery. Mluví se o tom již několik let a je na čase to konečně udělat. Myslím si také, že by se měla více pojistit transparentnost, a to například i skrze zahrnutí vlád třetích zemí, které lobbují u orgánů EU, do registru transparentnosti.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Domnívám se, že by se měla důsledně uplatňovat podmíněnost spolupráce náležitou péčí v oblasti lidských práv. Vzhledem k mé působnosti za velmi znepokojující pokládám zejména stav práv žen a LGBTI+ v Kataru.

Kateřina Konečná (KSČM)

Co říkáte na podezření z korupce někdejší místopředsedkyně EP Evy Kailiové?

Je to velmi závažné obvinění, které, pokud se potvrdí, bude další těžkou ranou v již tak nabourané důvěře občanů v EU instituce. Ovšem celá tato kauza už nyní zásadně snižuje důvěryhodnost Evropského parlamentu a je zároveň šílené, že si podobný exces může dovolit sám poslanec, či dokonce místopředsedkyně EP. Na druhou stranu se jasně ukazuje, že procesy kontroly selhaly, a je třeba řadu opatření i regulací velmi tvrdě upravit, za což mimochodem bojuje má politická skupina již několik let.

Jaké kroky by měly unijní instituce udělat pro to, aby předešly podobným aférám?

Za prvé, vyzvali jsme k okamžité rezignaci členky Evy Kailiové, protože její další působení v EP, pokud se obvinění potvrdí, prostě není možné. Zároveň má politická skupina vyzvala ke zřízení specializovaného vyšetřovacího výboru, který by prošetřil nedostatky etických pravidel a donucovacích mechanismů v evropských institucích, které vedly k tomuto otřesnému korupčnímu skandálu. Také jsme vyzvali předsednictvo, aby odebralo BADGE (visačka se jménem – pozn. red.) zástupcům katarských zájmových skupin. Je také nutné zahájit celkové hodnocení rozhodovacích procesů Evropského parlamentu, pokud jde o neetické chování poslanců, zaměstnanců a úředníků, aby bylo možné rychle provést ambiciózní revize, zejména pokud jde o prevenci a sankce, s cílem zajistit jeho nezávislost a bezúhonnost. Poradní orgán parlamentu pro chování poslanců se ukázal jako zcela bezzubý a měl by být rozpuštěn a nahrazen novým orgánem, který bude zahrnovat nezávislý vnější prvek a jako jedno z dalších možných opatření je nutné změnit také interinstitucionální dohodu (IIA) o rejstříku transparentnosti tak, aby byla povinná registrace všech zástupců jednajících na úrovni EU, včetně zástupců třetích zemí a bývalých členů europarlamentu.

Policie dosud neuvedla, o jakou zemi z Perského zálivu jde, spekuluje se nicméně o Kataru. Jaký je váš postoj k porušování lidských práv v Kataru a spolupráci EU s touto zemí?

Katar samozřejmě nebyl specifikován, ale vše tomu nasvědčuje, že se opravdu o Katar jedná. Od roku 2010, kdy FIFA udělila pořadatelství mistrovství světa v roce 2022 Kataru, aniž by stanovila jakékoli podmínky týkající se pracovních práv, pracovaly v Kataru miliony dělníků ze zemí jižní a jihovýchodní Asie a Afriky na výstavbě a obsluze infrastruktury pro toto mistrovství. Na celou záležitost upozorňujeme. Migrující pracovníci a jejich rodiny v minulých dvanácti letech poukazovali na případy nekalých praktik, mj. na nevyplácení mzdy, zranění, znásilnění, sexuální násilí a zabavování cestovních pasů, a na nevyšetřená a neodškodněná úmrtí a to je z hlediska pracovních a sociálních práv katastrofou. V Kataru jsou také systematicky porušována práva žen a dívek, panují tam omezení, která jsou v rozporu s katarskou ústavou a mezinárodním právem. Proto jsme vždy žádali, aby se EU aktivněji zapojila do současných jednání o mezinárodně závazné smlouvě o podnikových a lidských právech. A aby se Katar přihlásil ke všem mezinárodním úmluvám.

