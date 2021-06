Europoslankyně Konečná: Rezoluce Evropského parlamentu poškozuje Česko. Jde o politickou hru

Evropský parlament v právně nezávazné rezoluci odsoudil střet zájmů Andreje Babiše, z něhož českého premiéra viní audit Evropské komise. „Své problémy si máme řešit doma,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM), která se při hlasování zdržela. Rezoluce podle ní poškozuje Českou republiku a vnímá ji jako předvolební hru. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 9:02 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předvolební speciál Martina Veselovského na téma EU, Kateřina Konečná | Foto: Filip Jandourek

Rezoluce Evropského parlamentu (EP) vyzývá české úřady k lepší ochraně peněz daňových poplatníků a Evropskou komisi (EK) k ráznějšímu postupu vůči dotacím pro Česko. Pro rezoluci bylo 510, proti 30 europoslanců, 155 se zdrželo hlasování. Vy jste se také zdržela hlasování. Proč?

Už jsem to říkala, když proběhla debata v EP – své problémy si máme řešit doma. Rezoluce nepřináší nic nového kromě toho, že poškozuje celou Českou republiku, ať už s Andrejem Babišem, nebo bez něj. Je to v podstatě politická předvolební hra, kterou tam někteří vyvolávají, protože některé věci nejsou uzavřené a Česká republika dál jedná s EK o tom, jak věci napravit.

U většiny rezolucí, které přijímáme v EP, se velmi často zdržuji hlasování, nebo pro ně nehlasuji, protože jsou velmi nevyvážené – některé státy jsme schopni postihovat, a pak jsou státy, kterým prochází úplně všechno. A to je ten dvojí metr, který v Evropě je.

Máte pocit, že v rámci EU existuje srovnatelný střet zájmů, který se včera řešil v EP?

Když vzpomenu třeba kauzu bývalého italského premiéra Berlusconiho, tak o něm se v EP nikdy nemluvilo, nikdy se na něj nepsaly rezoluce, a přitom to ovládání médií a skrz ně celou politickou scénu v Itálii bylo obrovské. Tak se ptám, proč si vybíráme Českou republiku?

Já svůj soukromý názor mám – někteří se nesmířili s tím, že úspěch v českých volbách neumí získat poctivou prací a snaží se toto téma vnášet. Pro mě jako europoslankyni za Českou republiku to způsobuje obrovské problémy. Ve chvíli, kdy vyjednáváte cokoliv jiného, tak když se to někomu hodí, tak je vám to rádo předhazováno. A potom to nakonec poškodí úplně všechny z České republiky.

Máte dojem, že se nám ten problém daří řešit tady doma?

Pokud má někdo pocit, že došlo k porušení čerpání evropských dotací, tak jsou tady orgány činné v trestním řízení, které by měly zasáhnout. Dneska to vidíme u kauzy Čapí hnízdo, kterou má znovu v rukou státní zastupitelství. To znamená, že nedochází k žádnému zametání pod koberec, ty kauzy se standardně vyšetřují. To, že je doba vyšetřování dlouhá, tak to je i u všech ostatních privatizačních a korupčních kauz, kterými Česká republika prochází…

Andrej Babiš by měl podle usnesení EP svůj střet zájmů vyřešit tím, že se buď zbaví všech vazeb na Agrofert, nebo se vzdá funkce premiéra. Jaký je váš postoj?

Vzdát premiéra se může ve chvíli, kdy nedostane takovou občanskou podporu ve volbách a kdy nebude mít šanci být premiérem jmenován. To je prostě politický boj…

Dobře, ale já se ptám na Agrofert – nemohl se zbavit všech vazeb? To je ta druhá varianta.

Já opravdu nechci být obhájcem Andreje Babiše, nebyla jsem ani příznivcem toho, že jsme tu vládu tolerovali. Ale z druhé strany – pokud tady byl přijat zákon o střetu zájmů, který iniciovaly opoziční strany a podle některých je napsaný blbě, tak to není chyba Andreje Babiše. Je to chyba někoho, kdo ten zákon psal. Já bych si přála, abychom měli premiéra, který nebude navázaný na jakoukoliv firmu, protože to vždycky způsobí střet zájmů.