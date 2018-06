Zasedání bez překladu. Tlumočníci Evropského parlamentu chtějí stávkovat kvůli delší pracovní době

Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku může v příštím týdnu narušit série protestů tlumočníků, kteří plánují „jednu až dvě hodiny“ denně nepracovat, píše o tom server s odvoláním na několik úředníků a členy odborů.

Podle tlumočníků, kteří živě tlumočí parlamentní jednání do 24 oficiálních jazyků Evropské unie, jsou změny pracovní doby „jednostranné“. Většina z nich má v plánu přestat tlumočit během úterních, středečních a čtvrtečních schůzí.

O změně pracovní doby podle nich rozhodl bez předchozí konzultace v roce 2017 generální tajemník parlamentu Klaus Welle. Mimo prodlouženou dobu strávenou v tlumočnických kabinkách navrhl také to, aby tlumočníci pracovali měsíčně šest hodin pozdě do noci, a to během schůzí ve Štrasburku a Bruselu. Tlumočníci chtějí ale tuto dobu zkrátit na čtyři hodiny měsíčně.

Několik odborových organizací v prohlášení uvedlo, že tlumočníci od roku 2016 nabídli „značné ústupky“. Pauza na oběd byla například zkrácena na 45 minut, zatímco je mezinárodní norma hodinu a půl.

Mluvčí Evropského parlamentu pro Politico odmítla, že rozhodnutí generálního tajemníka nepředcházela žádná konzultace. Podle ní tlumočníci pracují osm hodin denně pouze šestkrát do měsíce a zkrácená obědová pauza se vztahuje pouze na případy, kdy tlumočníci stráví šest hodin v tlumočnické kabince. „Kromě toho se berou v potaz také povinnosti, které se netýkající tlumočení,“ řekla serveru.

'Parlamentu nic nevyhovuje'

Člen SFIE, jedné z hlavních odborových organizací zastupujících úředníky v institucích EU, pro server uvedl, že osmihodinová pracovní doba je pro tlumočníky příliš: „Tlumočení je specifická profese, která vytváří spoustu stresu, a po osmi hodinách nemůžeme zaručit kvalitní službu.“ Vyzdvihl mimo jiné, že pracovní doba je třeba v OSN šest hodin denně.

„Zdá se, že administrativě parlamentu nic nevyhovuje, vždy požaduje víc,“ stojí ve společném prohlášení odborových organizací.

Tlumočníci v něm mimo jiné uvedli, že jsou ochotni stávku odvolat, pokud bude Welle souhlasit se společným jednáním. Prohlášení uvádí, že „chtějí pracovní podmínky, které jim umožní poskytovat kvalitní služby poslancům a všem těm, kteří je poslouchají, aniž by byla ohrožena rovnováha mezi pracovním a soukromým životem ani tělesným nebo duševním zdravím tlumočníků.“