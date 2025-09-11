Evropský soud odmítl dovolání odsouzeného vraha Kramného. Stěžoval si na Česko kvůli porušení práv

Evropský soud pro lidská práva zamítl stížnost odsouzeného vraha Petra Kramného, který si odpykává trest za vraždu své manželky a dcery v Egyptě z roku 2013. Soud v rozhodnutí zveřejněném ve čtvrtek uvedl, že Kramný nedoložil, že by česká justice porušila jeho práva, jak tvrdí.

Petr Kramný u soudu

Kramný podle soudu nepředložil žádné skutečnosti, kvůli kterým by měla justice proces obnovit

Kramný v roce 2016 dostal za dvojnásobnou vraždu 28 let vězení, pokoušel se však o obnovu řízení s tím, že soudy nevzaly v úvahu nové důkazy. Justice mu však nevyhověla, naposledy neuspěl loni u Ústavního soudu. Letos se proto obrátil na evropský soud s tvrzením, že Česko porušilo jeho právo na spravedlivý proces a právo na účinný prostředek nápravy.

Soud uvedl, že podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod mají právo na spravedlivý proces všichni obvinění. Nelze se jej však dovolávat, pokud je už člověk pravomocně odsouzen, konstatoval tříčlenný soudní senát.

Kramný podle soudu nepředložil žádné skutečnosti, kvůli kterým by měla justice proces obnovit.

Kramný podle obžaloby a pravomocného rozsudku zavraždil v roce 2013 v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak podle vyšetřovatelů dlouhodobé spory v rodině. V roce 2016 byl odsouzen na základě nepřímých důkazů.

Vinu od začátku popíral. Rozsudek potvrdil Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší i Ústavní soud.

