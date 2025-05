Novinářka uspěla v ‚Pfizergate‘. Podle soudu měla dostat zprávy von der Leyenové se šéfem farmaceutů

Soud Evropské unie v Lucemburku podpořil novinářku Matinu Stevis-Gridneff ve sporu s Evropskou komisí. Deník The New York Times podle verdiktu právem požadoval přístup ke zprávám, které si předsedkyně komise Ursula von der Leyenová vyměnila s šéfem farmaceutické firmy Pfizer ohledně nákupu vakcín proti covidu-19. Nevydáním zpráv mezi lety 2021–22 komise podle verdiktu porušila pravidla transparentnosti. Aktualizováno Brusel 10:03 14. 5. 2025 (Aktualizováno: 10:19 14. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Novinářka Matina Stevis-Gridneff požádala v době koronavirové pandemii Evropsku komisi, aby jí poskytla přístup ke všem textovým zprávám, které si vyměnili předsedkyně Leyenová a Albert Bourla, generální ředitel společnosti Pfizer, v období od 1. ledna 2021 do 11. května 2022. Komise tehdy žádost zamítla s tím, že nemá dokumenty, ke kterým se její žádost vztahuje.

Deník The New York Times a novinářka Stevis-Gridneff tak oslovili Tribunál Evropské unie, který jim nyní dal za pravdu a rozhodnutí Komise zrušil. „Účelem nařízení o přístupu k dokumentům je v co nejvyšší míře posílit právo veřejnosti na přístup k dokumentům v držení orgánů. V zásadě by měly být veřejnosti přístupné všechny dokumenty orgánů,“ vysvětluje Soudní dvůr Evropské unie v tiskové zprávě.

Novinářce se podle soudu podařilo předložit relevantní a shodující se důkazy, které dokládají, že von der Leyenová si se šéfem Pfizeru skutečně psala o nákupu očkovacích látek od této společnosti Komisí během pandemie covidu-19. „Podařilo se jim tím vyvrátit domněnku o neexistenci a nedržení požadovaných dokumentů,“ doplnil soud.

Komise také neposkytla věrohodná vysvětlení, proč se požadované dokumenty nenacházely v jejím držení. Zároveň měla podle soudu objasnit, proč měla za to, že textové zprávy vyměněné v rámci nákupu očkovacích látek proti covidu-19 neobsahují důležité informace.