První nový evropský astronaut poletí do vesmíru v roce 2026, oznámila Evropská kosmická agentura

První z pěti nových evropských kariérních astronautů poletí do vesmíru v roce 2026, ostatní pak do roku 2030. Ve středu to na tiskové konferenci v Evropském středisku astronautů (EAC) Evropské kosmické agentury (ESA) prohlásil šéf výcviku Frank De Winne. ESA představila nové kandidáty na kariérní a také záložní astronauty loni v listopadu, mezi náhradníky se tehdy dostal i český stíhací pilot Aleš Svoboda.

