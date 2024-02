Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová stáhla tento týden návrh, aby zemědělci museli do roku 2030 o polovinu snížit používání pesticidů. „Naši zemědělci si zaslouží, abychom jim naslouchali,“ mírnila vášně. Doporučila také odložit povinnost, aby část půdy nechávali v zájmu její regenerace ležet ladem.

Podle všeho to udělala právě kvůli masivním protestům zemědělců. S jejich zástupci, kteří obsadili bruselské náměstí Place du Luxembourg a kteří během demonstrace úmyslně shodili tamní sochu, se von der Leyenová potkala na závěr mimořádného summitu, jenž se tam ten samý den konal.

