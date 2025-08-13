Evropští lídři svolali schůzku s Trumpem. ‚Americe je jedno, jestli bude mír spravedlivý,‘ říká Landovský
Evropští lídři se ve středu budou snažit přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na své páteční schůzce na Aljašce s Vladimirem Putinem hájil zájmy Ukrajiny. Virtuální schůzku na odpoledne svolal německý kancléř Friedrich Merz a zúčastní se jí také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Schůzka, kdy se jedná o evropském míru bez Evropanů a Ukrajinců, je jako facka,“ říká bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský
K virtuální schůzce bude přizván i Mark Rutte. Jsou evropští lídři a NATO v názorech na to, co znamená spravedlivý mír pro Ukrajinu, jednotní?
Úplně ne, ale asi podstatné je to, že Evropa neformulovala žádnou jinou velkou strategii, která by byla v příkrém rozporu s tím, co chtějí Američané, tedy ukončení války na Ukrajině. Evropské státy pouze modifikují svůj pohled na to, jak by takový mír měl vypadat. A je možná dobře, že před tou schůzkou na Aljašce Evropané jednotně a veřejně tyto svoje výhrady dají najevo.
Poslechněte si celý rozhovor s bývalým velvyslancem při NATO Jakubem Landovským
Samozřejmě jejich účinek na jednání je pouze o zachování tváře, protože Donald Trump nemusí nutně to, co se mu nehodí, do té jeho vyjednávací strategie zapojit. Ale je to dobře. Možná že i Donald Trump právě proto usoudil, že je dobré se toho jednání zúčastnit a evropské spojence si vyslechnout.
Právě to, že se Mark Rutte schůzky účastní, je pro mě znakem, že to je jednání, které aspoň nebude zhoršovat nějaké transatlantické vztahy, bude je zlepšovat.
V čem jsou tedy odlišné postoje NATO od toho, co teď veřejně deklarovali evropští lídři?
Základní rozdíl je, že Amerika, která má NATO jenom jako jeden z nástrojů své bezpečnosti, chce ukončit válku kvůli Číně. Je jí v podstatě víceméně jedno, jestli mír bude úplně spravedlivý. Ta strategie je nastavená na ukončení války.
Trumpův únik z vlastní pasti a příležitost pro Putina. Klíčové otázky kolem aljašského summitu o Ukrajině
Evropané, kterých se to přímo týká, a Ukrajinci, kterých se to týká ještě mnohem více, by byli rádi, kdyby cena za mír nebyla tak vysoká. Ve finále jsou ale v podstatě jenom tři velké postavy, které mohou nějakým způsobem rozhodnout. A je tu Ukrajina, bez které to rozhodnutí udělat nelze. Její vliv na výsledek je ale omezený tím, že je závislá na pomoci zvenčí.
Ty tři postavy jsou ve své podstatě Donald Trump, čínský prezident a samozřejmě Rusko. Což není velká postava, ale agresor, to všichni víme. No ale jeho vliv na pokračování války je enormní, protože když Rusko nebude chtít mír, žádný mír nebude.
Jediné aktuální řešení je příměří
Když teď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj říká veřejně před tou schůzkou před novináři, že se jeho země rozhodně nestáhne z Donbasu, znamená to, že to může být jedna z variant, kterou má Donald Trump nějak předchystanou, že je to vlastně nějaké veřejné prohlášení směrem k Bílému domu?
Řekl bych, že ano. Ukrajinci na rozdíl třeba od Witkoffa skutečně vědí, kde se bojuje, o co se bojuje a jak se bojuje. A za mne jediné přijatelné řešení pro tuto dobu není ani nějaká mírová smlouva, ale skutečně zastavení bojů, příměří. To je i ta jedna evropská podmínka, že první příměří a potom další jednání o podmínkách budoucího míru.
Trump si nedokáže připustit, že v přístupu k Rusku udělal chybu. Točíme se v kruhu, míní Jelen
Je to území, za které někdo bojoval, někdo umíral. A těžko si představit, že toto území, které si někdo vybojoval v obraně nebo v agresi, bez dalšího opustí. Nelze to ale vyloučit, protože Rusko cítí šanci jednak prolomit mezinárodní izolaci, ze které už je jistým způsobem venku, zbavit se sankcí, byť 19. balíček sankcí samotným názvem svědčí o své efektivitě, a něco uhrát.
Rusko má ale pořád možnost znovu zažehnout konflikt. Znovu zapálit válku v momentě, kdy se mu to mírové jednání nebo i dojednaný mír nebude hodit. Rusku zkrátka skutečně nelze tady v těch věcech nějak výrazně věřit.
Trump využije, co se mu bude hodit
Co se dá od dnešní online schůzky očekávat? Je to taková lapidární otázka, ale třeba to, že si západní spojenci NATO i prezident Zelenskyj s Donaldem Trumpem ujasní, jaké přípustné varianty jsou ve hře?
To úplně ne. Donald Trump to dělá tak, jak je zvyklý. To znamená, on ani před schůzkou s Rusy na Aljašce, ani před schůzkou s Evropany nedává žádné naděje na to, že nám přesně sdělí, co pak udělá v dalších krocích. On si nás všechny poslechne a co se mu bude hodit v jednání, tak nějakým způsobem využije.
Ta transatlantická jednota v otázce toho, že nikdo nechce pokračovat ve válce, je důležitá, protože v případě, že by Amerika trvala na ukončení konfliktu a Evropa by chtěla dále za každou cenu bojovat, tak by to samozřejmě mohlo přinést nějakou výraznou roztržku v euroatlantických vztazích.
Toto se patrně nestane, protože Evropané všichni v podstatě podporují to, že válka má nějakým způsobem skončit. Jenom se lehoulince lišíme v tom, jak by měl ten spravedlivý mír vypadat.
Ukrajina musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, uvedlo 26 států EU s výjimkou Maďarska
Připravovanou páteční schůzku včera ladili americký a ruský ministr zahraničí, tedy Marko Rubio a Sergej Lavrov, a potvrdili si údajně, že půjde o dvoustranné jednání. Je podle vás úplně zcela mimo realitu, že by na té dnešní videokonferenci Německo a další evropští lídři ještě, tak jak to měli v plánu, přiměli Trumpa, aby na Aljašku přizval Volodymyra Zelenského?
Já si myslím, že se to nestane, že to je prostě ruská podmínka, aby se jednání uskutečnilo. Ale to už bylo řečeno. Trump, ne kvůli Nobelově ceně míru, to je věc, která je nad rámec, ale kvůli tomu, aby Spojené státy skutečně vytvářely mezinárodní prostředí, které udrží jejich stále první pozici ve světovém řádu, prostě potřebují ukončit válku. To je jednoduché.
A cesta k tomu vede tak, že Ukrajina dneska dopředu souhlasila s většinou věcí a je připravena udržet nějaké příměří. Samozřejmě od ní nikdo neočekává, že bude měnit území, protože to ani ústavně za současné garnitury a bez změny ústavy nejde. Teď jde o to, že Rusko situaci neustále eskaluje. Viděli jsme nové ruské útoky na frontě. Rusko je třeba přesvědčit. Amerika zvolila variantu, kdy budou mluvit jeden s jedním, a Donald Trump říká, že si „nacítí“ svého partnera v jednáních a pak se rozhodne.
Mnichovská dohoda se nesmí opakovat, shodli se v Kyjevě Lipavský s ukrajinským protějškem
To znamená, ani tady po té schůzce, dokonce si myslím, že i po té Aljašce, nebudeme nějak výrazně dál. Možná někde v pozadí, to třeba nebude ani veřejnost vidět, se bude rýsovat nějaký kompromis. Ten se potom dozví Ukrajinci, Evropané a všichni ostatní. Velká jednání se ale odehrávají, když už je něco málo je připraveného, je co ohlásit. Uvidíme, co to bude, je to napínavý moment. Nikdo přesně neví, co se ohlásí na jednání na Aljašce.
Vy sám říkáte nebo připomínáte to, že Donald Trump chce „nacítit“ Vladimira Putina. Nevkládají evropské země i Ukrajina do té schůzky nakonec přehnané naděje?
Myslím, že spíš přehnané obavy. Schůzka, kdy se jedná o evropském míru bez Evropanů a Ukrajinců, je pro Evropu velikou ranou. Je to opravdu jako facka. Je skutečně dobře, že se Německo ujalo vůdčí role a svolalo jednání. Je to o záchraně tváře, kdy záchrana tváře není málo. Je to skutečně důležité, protože představa, že bude mír v Evropě dojednán bez Evropanů, je takovou vizitkou zahraniční politiky, bezpečnostní politiky kontinentu, že bychom za ni trpěli po léta.
Je proto dobře, že je schůzka ve prospěch sjednocování pozic mezi Amerikou a Evropou. V tomto konfliktu nestojíme my proti Americe, stojíme s Amerikou a s Ukrajinou na jedné straně. Jenom si musíme odladit, aby společný efekt vedl k tomu, že skutečně dojde k ukončení války, že to nebude předstupeň dalšího velkého konfliktu. To znamená, že podmínky ukončení války budou přijatelné nejenom pro Ukrajinu, ale i pro Rusko. O znovuzahájení válečných operací totiž rozhodují vždycky všichni aktéři, kteří se jich můžou dopustit.