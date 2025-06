‚Evropu už moc nezajímá, jestli mají v Rusku iPhony, jde o ty velké věci.‘ EU schvaluje 18. balík sankcí

Evropská unie by v pondělí mohla schválit osmnáctý balík sankcí proti Rusku. Cílit má na banky a energetiku, ve hře je snížení cenového stropu za ruskou ropu. Je po letech ruské invaze stále co sankcionovat? A pokud ano, proč to nešlo dřív? „Je to otázka odvahy, ale i vnitřních zranitelností a někdy naší neschopnosti. Za ruské suroviny stále posíláme velké objemy peněz,“ míní analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček.

