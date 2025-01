Exministr Káčer: Padáme do bahna. Agent Fico jel do Moskvy jako „ruská šlapka“

Těsně před Vánoci loňského roku navštívil slovenský premiér Robert Fico, šéf strany Směr, ruského prezidenta Vladimira Putina v Kremlu. Návštěva nebyla předem ohlášená, respektive Slováci o ní nevěděli, možná o ní nevěděl ani prezident Peter Pellegrini. Co jste si pomyslel, když jste uviděl společnou fotografii Fica s Putinem?

Byl jsem na předvánoční lyžovačce a musím říct, že to ve mně vyvolalo dva pocity, přičemž nevím, který převládá. V první řadě to byl pocit hnusu a hanby. Když si představím, že premiér země navštíví jiného státního představitele, který ztělesňuje diktaturu, jež zabíjí naše sousedy, upírá jim právo na samostatnost, vyhrožuje celé Evropě, vyhrožuje nám, zařazuje nás na seznam nepřátel, a tento náš podivuhodný ruský agent se tam prochází, tak cítím silný pocit hnusu a odporu. Ale druhý pocit, který následoval hned poté, byl určitý strach nebo obavy z toho, co to znamená. Protože pokud premiér země zcela ztratí zdravý úsudek a podnikne takovou cestu, čímž je ochoten nebo schopen poškodit zájmy vlastní země a její bezpečnosti, tak co nás čeká v budoucnu? Jaké další zrady nebo nebezpečí můžeme očekávat? To byly ty dva silné pocity a jejich směsice.

Ficova návštěva je sice neobvyklá, ale není úplně bezprecedentní. Přeci jenom zástupci států Evropské unie už navštívili Putina v Kremlu, ať už to byl maďarský premiér, nebo rakouský kancléř. Není to tedy tak, že v kontextu střední a východní Evropy nejde o něco úplně bombastického, ale prostě o něco, co se už stalo?

Bombastické je to, jak se předseda vlády Slovenské republiky chová už více než rok. Vůbec to nevnímám v takovém kontextu, jak naznačujete. Možná to tak mechanicky vypadá, ale absolutně to tak není. Robert Fico dlouhodobě útočí na Ukrajinu a zastává proruské postoje tak, jako by byl placeným agentem Ruské federace. Dlouhodobě vystupuje v zájmu Ruska. Stal se nástrojem hybridních operací, šíření lží a kremelské propagandy. To nedělal ani rakouský kancléř Karl Nehammer. Do určité míry to dělá maďarský premiér Viktor Orbán, ale je v tom mnohem inteligentnější, sofistikovanější. Jeho cesta se drží určitého sofistikovaného rámce. Robert Fico však po více než roce proruských výroků, činů a nechutných útoků na Ukrajinu, která je ve válce, jede do Moskvy jako – a možná to zní hrubě a pejorativně – ruská šlapka den před Vánoci, navíc způsobem, který je absolutně nedůstojný. Nikdo neví jak, za jakých okolností nebo jaký mandát na to měl. Premiér není monarcha ani autoritářský vůdce. Je prvním předsedou, prvním mezi ministry, prvním mezi rovnými. Pochybuji, že vláda o této návštěvě jakkoliv jednala, že o tom byl někdo dostatečně informován a že na to vůbec měl nějaký mandát. Od návštěvy uplynuly tři týdny a stále o ní nevíme vůbec nic. Celá tato situace je naprosto nenormální.

Slovensko bez ruského plynu

Nemá ale Robert Fico mandát v tom, že Ukrajina od 1. ledna ukončila tranzit ruského plynu do Evropy? Nejel do Ruska hájit slovenské zájmy v tom, aby tuto situaci řešil? Protože Slovensko tím přichází asi o 500 milionů eur ročně, pokud jsem správně zaznamenal.

Řekněte mi, co v Moskvě s Putinem z tohoto pohledu mohl vyřešit?

Nevím, na to jsem se chtěl zeptat vás.

Pojďme se k tomu vrátit. Už více než rok se ví, že tranzit ruského plynu přes Ukrajinu končí, protože ruský Gazprom nedodržoval smluvní podmínky, které s Ukrajinou dohodl. Nutil Ukrajinu přijmout podmínky, které by de facto znamenaly, že ukrajinská strana akceptovala ruskou agresi. Tato dohoda byla naprosto nepřijatelná. Robert Fico už více než rok ví, že tranzit plynu se zastaví. Měl rok na to, aby jednal s Evropskou komisí. Nakonec mu kompenzace nabídnul ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že dojedná, aby byly Slovensku vyplaceny z jiných zdrojů, z prostředků, které jsou vázané v Ruské federaci po agresi.

Robert Fico to veřejně odmítl a prohlásil, že jde o korupci, což je naprostý nesmysl. Takže nejenže Fico měl více než rok, aby se na tuto situaci připravil, ale další věcí je, že pokud chtěl o něčem takovém jednat, tak o tom se jedná v Bruselu nebo v Kyjevě, a ne v Rusku. Rusko by prodalo plyn komukoliv, kdo ho koupí, protože je v nouzi. Ale Fico o tom nejednal. Musíme si poctivě říct, že Slovensko je připravené. Na tuto situaci jsme se připravovali už za vlády, jíž jsem byl členem, a po nás se na to připravovala úřednická vláda premiéra Ódora. Jsme připraveni.

Ficova vlastní ministryně ho usvědčuje ze lži, když říká, že Slovensko má dostatek plynu na rok 2025. Evropská unie zároveň prohlašuje, že Evropa má zajištěné stabilní dodávky plynu. A nakonec se podívejme na Ficovo předposlední bizarní video, které natočil pravděpodobně ještě v Moskvě, sedíc před nějakou divnou knihovnou. Straší v něm černými scénáři, jak po 1. lednu nastane katastrofa.

„Nejen Slovenko, ale celý svět se zbláznil. (…) V tomto [evropském] společenství začínají převládat sobecké národní zájmy velkých a nesmyslných geopolitických cílů. (…) To bude mít drastické důsledky pro nás všechny v Evropské unii, ale ne pro Ruskou federaci.“ Robert Fico, slovenský premiér, Směr (Facebook Roberta Fica, 1. 1. 2025)

A podívejme se na vývoj na spotových trzích – od 7. ledna cena plynu na evropském spotovém trhu klesala. Když se podíváme na křivku vývoje cen plynu za posledních pět let, tak zjistíme, že jediný dramatický nárůst cen plynu nastal po ruské invazi. Pokud jsme tedy cítili krizi, byla to krize způsobená Ruskem. Robert Fico je člověk, který obviňuje Ukrajinu, Evropskou unii, naše spojence, jenže ještě nikdy neřekl, kdo je skutečně odpovědný za všechny problémy, kterým Evropa dnes čelí.

Znamená to tedy, že Slovensko by podle vás, pokud bylo připravené na odstřižení, nemělo využít nabídku Česka, že by mohlo zprostředkovat dodávky plynu na Slovensko?

Máme evropský trh s plynem. Od České republiky je to velmi pěkné gesto a zároveň je tím inteligentně a diplomaticky řečeno: Přestaňte lhát, plynu je dostatek. Může proudit přes Českou republiku, máme alternativu přes Maďarsko, sám jsem byl u otevření plynové přípojky před několika lety, máme reverzní tok z jihozápadu. Máme několik možností. Dokončilo se propojení s Polskem, takže můžeme využívat i LNG z Polska. Slovensko má i alternativní trasy a dokonce i slovenský státní podnik SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a. s. – pozn. red) přiznal, že má uzavřené smlouvy na alternativní dovoz. Slovensku nehrozí žádná jiná krize, než jaká hrozí jakémukoli jinému evropskému státu. Místo toho, aby Robert Fico usiloval o udržení jednoty evropských států, zlepšování toho, co by si evropský energetický trh zasloužil a mohl, tak místo toho pořád kňučí, nadává na Evropu, na Brusel, vykresluje ho jako hlavního nepřítele, je v poloválečném stavu s českou a polskou vládou, které neustále uráží, a dokola opakuje ruskou propagandu. Taková je realita, to je faktor, na který nelze pohlížet jinýma očima, protože jiná interpretace není možná.

Nemá Robert Fico pravdu aspoň v tom, když říká, že to odstřižení cesty přes Ukrajinu, kterou ruský plyn už nemůže téct, Rusko příliš nepoškodí? Týká se to asi desetiny vývozu ruského plynu, navíc Rusko může dál vyvážet do Evropy přes Turecko...

Možná, že v tom pravdu má, nevím. Ale Robert Fico od začátku války neustále opakuje, že všechny sankce jsou zbytečné, Rusku se na Ukrajině daří a měli bychom to přijmout jako realitu. Tvrdí, že sankce k ničemu nevedou a že tím poškozujeme sami sebe. To je taková podlost, něco naprosto neuvěřitelného. Nejenže je morálně nečestné, ale také strategicky šílené, že máme přijmout, že ve vztahu k Rusku nic nefunguje, a akceptovat, že Rusko Ukrajinu porazí. Je to v souladu se scénáři, které ruská propaganda neustále šíří, o tom, že Kyjev je ruský, Oděsa je ruská, Tallinn je ruský, Vilnius je ruský. Máme se snad smířit s tím, že budeme nějakou ruskou gubernií v rozbité Evropě? Vždyť toto je logika, kterou Fico předkládá. Pokud tedy tvrdí, že sankce nefungují, tak bychom měli jednat v rámci Evropské unie a širšího společenství spojeneckých zemí, které podporují Ukrajinu – a je jich více než 60 – o tom, jak sankce zefektivnit, aby je Rusko neobcházelo například falešnými nákupy plynu přes Ázerbájdžán, nebo jak působit na Čínu a Indii. To by byla poctivá cesta. Ale rozhodně není řešení donekonečna opakovat ruskou propagandu.

Hrozí otevřený diplomatický konflikt?

Ještě se vás musím jako bývalého ministra zahraničních věcí zeptat na jednu věc. Fico prohlásil, že odstřižení od ruského plynu, respektive konec tranzitu přes Ukrajinu byla sabotáž od Volodymyra Zelenského. Ukrajinský prezident na sociální síti X napsal, že Putin Fica pověřil tím, aby otevřel druhou energetickou frontu proti Ukrajině. Dokonce tento text uveřejnil ve slovenštině:

Javí sa, že Putin poveril Fica otvorením druhého energetického frontu proti Ukrajine na úkor záujmov obyvateľov Slovenska. Len takto sa dajú vysvetliť Ficove hrozby odpojiť Ukrajinu od mimoriadnych dodávok elektriny počas zimy, keď ruské útoky zasahujú naše elektrárne a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2024

Fico teď hrozí Ukrajině přerušením dodávek elektřiny, snížením podpory Ukrajincům žijícím na Slovensku.

„Prezident Zelenskyj začal úmyslně poškozovat slovenské veřejné finance a škodit celé Evropské unii. (…) Jsme připravení jednat a dohodnout se v koalici na zastavení dodávek elektrické energie [na Ukrajinu] a výrazném snížení podpor pro občany Ukrajiny, kteří se nacházejí na území Slovenské republiky.“ Robert Fico, slovenský premiér, Směr (Facebook Roberta Fica, 2. 1. 2025)

Nerozžehává se tu otevřený diplomatický konflikt mezi Slovenskem a Ukrajinou?

Ano. Fico stále vyhrožoval, ještě když byl v opozici, a projevilo se to i během prezidentské kampaně v závěrečném duelu mezi Petrem Pellegrinim a Ivanem Korčokem, neustále obviňoval vládu, jíž jsem byl členem, vládu Ódorovu a Korčoka, že jsou kandidáti války a že do ní táhnou Slovensko. Naprostý opak je pravdou. Slovensko táhne do války na straně Ruska Robert Fico. Je to, jako když Jozef Tiso po vídeňské arbitráži slovenskými vojsky jako spojenec Německa napadl Polsko a vyhlásil válku Spojeným státům. Historie se nám znovu začíná rýmovat, akorát že Tiso byl méně podlý, protože to udělal v době, kdy Slovensko už de facto ani nemělo jiné východisko a rozhodli za nás jiní v Mnichově, kteří rozdělili Československo a obětovali část českého i slovenského území. Ale Fico to dělá už dopředu. Sází na Rusko, je jeho aktivním podporovatelem tak podlým způsobem, že je to v historii nevídané a pokulhává za tím i Slovenský stát.

Fico se chová jako agent Ruské federace a otevírá frontu na Západ. Mluví o ztrátě za tranzit plynu, ale ta mohla být kompenzována rozumným vyjednáváním. Bylo by dobré teď přijít o dalších 250 milionů, které Slovensko získává prodejem elektřiny na Ukrajinu, protože ji tam nedodáváme v rámci charitativní činnosti, a ztráta by vzrostla na 750 milionů. Mimochodem Ficův pláč nad tím, jak Slovensko na tento konflikt doplácí... Kdybychom byli poctiví, tak jeho přítel, ministr obrany Robert Kaliňák se svým kamarádem v České republice Michalem Strnadem na této válce skvěle vydělávají. Pokračují dodávky munice a jiné vojenské techniky, které daleko přesahují jakékoliv ztráty, které tam byly. A to nemluvím o tom, že Fico chce snižovat pomoc ukrajinským uprchlíkům. Ale v jakém stavu by byla slovenská ekonomika, která i tak musí dovážet pracovní sílu ze střední Asie, Indie a Filipín? Kdyby Ukrajinci zítra odešli, zejména ti, kteří pracují například ve zdravotnictví, lékaři, sestry a mnozí další, tak by nám některé segmenty slovenské společnosti pomalu zkolabovaly. Robert Fico je nepoctivý téměř v čemkoliv, co říká. Nejen, že lže, ale je to urážlivé, poškozuje to Slovensko, naše zájmy a staví nás to proti zdravému rozumu a slušným zemím, které jsou na správné straně historie.

Pokud říkáte, že někteří spolupracovníci Roberta Fica na válce vydělávají, tak jak si vysvětlujete, že druhou věcí, kterou měl Fico v Moskvě řešit, bylo to, že by Slovensko mohlo hostit mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem? S tím do Moskvy Fico i přijel?

Nevíme, s čím Robert Fico čili agent Fico do Moskvy přijel. Nevíme ani to, jaký mandát k jakému jednání vůbec měl.

Putin mluvil 27. prosince o tom, že Slovensko by mohlo hostit mírové rozhovory.

Normální cesta každého člena vlády se vždy uskutečňuje tak, že se o ní vždy mluví na vládě a člověk tam cestuje s nějakým mandátem, který vláda často formálně schvaluje před cestou. Po cestě se projednává zpráva z návštěvy a co z ní vyplývá. Netušíme, s jakým mandátem tam Fico jel a co říkal. Rusko už několikrát propagandisticky zneužilo vyjádření Roberta Fica a teď ho zneužívají jako takového, ale on si v tom celkem chrochtá, myslím, že mu to vyhovuje. Jak reálná jsou jednání, nevím. Nejsem člověk, který by byl proti jakýmkoliv mírovým jednáním.

Dovedete si představit, že Slovensko takový mírový summit skutečně hostí?

Takový summit se uskuteční někde, kde se na tom dohodnou všichni zainteresovaní hráči, zejména větší evropské státy, Spojené státy, Rusko a především to musí akceptovat i Ukrajina. Už jsme měli mírový summit ve Švýcarsku, Rusko se ho neúčastnilo. Takže nevím, fantazie se meze nekladou.

Ale nebyl byste proti?

Samozřejmě, dokážu si to představit. Ale nedokážu si dost dobře představit, jak by se k tomu stavěl prezident Zelenskyj po tolika urážkách. Byl dlouhou dobu trpělivý, ukrajinská vláda dlouho držela jazyk za zuby a nereagovala na to. Ještě teď na to reaguje relativně mírně. Pokud to akceptuje Volodymyr Zelenskyj a ostatní hráči, všechno je možné. Hostit to může kdokoliv. Já o tom mám silnou vnitřní pochybnost, protože kdybych byl prezident Zelenskyj, tak bych neakceptoval půdu, kterou bych nepovažoval za neutrální. Je tu Švýcarsko a spousta dalších zemí, které by mohly poskytnout neutrální půdu. Spíše mi to připadá jako něco z kategorie fantasmagorií Roberta Fica. O jeho cestě do Moskvy se dozvídáme od srbského prezidenta Alexandara Vučiće, silného spojence Moskvy, o jeho záměru mírového summitu se dozvídáme od zkrachovalého českého sociálního demokrata. Co na tom je normální? Absolutně nic.

Když se vrátím ještě k tomu, že normálně by takovou cestu měla schvalovat celá vláda, tak jste přesvědčen, že o Ficově návštěvě nevěděla?

To nemůžu říct, protože tuto informaci nemám a s těmi lidmi nekomunikuji. Vypadá to tak, že vláda tuto informaci neměla. Pokud ji měla a nikdo z klíčových členů vlády k tomu dnes nemá, co říct, tak Robert Fico má pouze 16 kolaborantů, kteří jsou ochotní podílet se na zradě zájmů Slovenské republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. To se nakonec děje, protože slovenská vláda je tu už více než rok a Robert Fico se rád chová jako takový mačistický a autokratický politik. Rád si v pracovně natáčí videa, zavolá si tam ministra zemědělství nebo financí, řekne, že ceny potravin jsou vysoké, a je to takové soudružské, socialistické, jak jsme to znali. Vladimir Putin to tak rád dělá, vystupuje jako velký lídr, nesedí tam sice na medvědovi ani zkroceném tygrovi, ale s vyhrnutými rukávy v bílé košili říká: Ty uděláš to, ty rozdělíš tamto. Chová se jako generální tajemník KSČ, přitom mu ústava ani zákony na to nedávají žádný mandát. Vidíme tedy, že Robert Fico má to štěstí, že má 16 submisivních členů vlády, kteří si nechají na hlavě i dříví štípat, má 78 členů parlamentu, kteří mu za více než rok a půl tolerovali cokoliv. De facto se nezodpovídá nikomu z toho, kde je tři týdny. Neodpovídá na žádné otázky o tom, kde natočil videa, jaký měl mandát, kdo ho do Ruska odvezl, jestli to bylo ruské zpravodajské letadlo, nebo ho tam vzali Vietnamci jako protislužbu za únos jejich občana, jak to konstatoval německý soud. Co dělal v Hanoji, proč tají, že bydlí v hotelu, který si jako předseda vlády absolutně nemůže dovolit? Je tam hostem? Kdo jezdí na dovolenou do Hanoje na Vánoce a na Nový rok, navíc do hotelu za 6200 eur na noc?

Dám to do kontextu. Jeden ze čtenářů slovenského Denníku N objevil Roberta Fica v luxusním vietnamském hotelu, kde noc stojí v přepočtu asi 150 tisíc korun, tedy podle informací, které zveřejnila slovenská média. Dokážu pochopit úhel vaší kritiky, na druhou stranu se stále bavíme o muži, který má jistě velkou podporu slovenské veřejnosti, vede vládu legitimní, v regulárních volbách řádně zvolenou, tak není přece jenom tato příkrá kritika čistě věcí vaše názoru?

Jsem člověk, který má představu o Slovensku jako o moderní, demokratické zemi, kde se vláda zodpovídá, vládne transparentním způsobem, staví i na morálních hodnotách a koná v zájmu Slovenska. Ten je takový, aby tato země byla bezpečnější, měla větší záruky své suverenity a aby se maximalizovaly příležitosti pro ekonomický růst a zahraniční obchod. Nic z toho, co dělá Robert Fico a jeho vláda za poslední rok a půl, se v tomto duchu neděje. Vidíme na Slovensku systematickou erozi právního státu, vidíme, že se Fico chová jako autokratický vládce. Jako autokrat se chová i vůči vlastní vládě, má štěstí, že jeho poslanci jsou vůči němu tak benevolentní. Druhá věc je, že to, co udělal koncem roku, je nepředstavitelný vrchol. Hájí zájem ruského agresora a to není jen zrada slovenských zájmů, je to i zrada zájmů celé koalice, na které jsme koneckonců životně závislí.

To, co říkám já, si podle mne nemyslí málo lidí. Pokud to zahraniční politici neříkají naplno, tak jen proto, že by to bylo diplomaticky příliš tvrdé. Někdy žertuji, že jsem muž v domácnosti, jsem svobodný člověk a jednoduše si myslím, že jsme přišli do doby, kdy si nejen my, ale uvidíte to i vy ve vaší předvolební kampani, musíme říct, jaké jsou hranice toho, co jsme schopni tolerovat z ruské strany. Kolik propagandy, dezinformačních kampaní, zpravodajských operací ještě jsme schopni tolerovat, než nám úplně rozvrátí svobodnou demokratickou společnost, kterou budujeme po roce 1989. Podle mě jsme toho bodu už dosáhli, a pokud se nezmobilizujeme, tak nás znovu pohltí neoimperialistické ruské impérium, vypadneme ze slušného světa a budeme tam, kde jsme byli. Říkám to tak tvrdě proto, že jde o generační úkol, o kterém jsem si myslel, že jsme ho zvládli po roce 1989. Byl jsem jedním z aktérů tohoto procesu. Ale evidentně to nezvládáme a padáme do bahna a propasti.

