Expert Bříza: Rusové mimo velká města znají jenom televizi. Dnes a denně jsou masírovaní propagandou

Tento týden se probírala nahrávka z roku 2024 zveřejněná televizí CNN, v níž americký prezident Donald Trump řekl, že pokud Rusko zaútočí na Ukrajinu nebo Čína na Tchaj-wan, nechá Moskvu a Peking vybombardovat. „Pojďme to zařadit do kontextu: prohlášení má kořeny v předvolební kampani prezidenta Trumpa," vysvětluje analytik a expert na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza. Co se děje se světem Washington/Moskva 13:45 11. července 2025

Pokud to Donald Trump řekl, mohl to myslet vážně?

Pojďme to zařadit do kontextu. Toto je prohlášení, které má své kořeny v předvolební kampani prezidenta Trumpa. My dobře víme, že X desítek procent toho, co politici řeknou, je potřeba škrtnout, obrousit a zařadit do kontextu. Ne, že by to měla být nepravda, ale je to minimálně zveličováno proto, aby získali voliče, takto se na to musíme dívat.

Většina obyvatel Ruské federace má přístup pouze k televizi a když jsou dnes a denně masírováni touto propagandou, tak to vliv a efekt na ruské smýšlení má. Podpora ruské agrese na Ukrajinu je opravdu velká

Je to věc staršího data v tom smyslu, že hovoří o tom, že kdyby Rusko napadlo Ukrajinu, tak by poslal stealth bombardéry B-2 na Moskvu, podobně jako to udělal v Íránu. Mluvčí Dmitrij Peskov toto popřel a řekl, že si není vědom, že by se takový hovor vůbec udál.

Naproti tomu prezident Trump říká, že už během toho hovoru ho prezident Putin nebral úplně vážně a bral to riziko zhruba z 10 procent.

Co se týče čínské strany, tak ta nereagovala vůbec. To znamená, berme prezidenta Trumpa vážně, nikoliv doslovně. V tomto případě ještě dvakrát podtrženo, protože se jedná o předvolební výrok. Je to jakýsi obrazný popis situace.

On tohohle bude rád využívat, protože to podporuje jeho narativ, že on, kdyby byl prezidentem místo Joea Bidena, tak by nikdy nedošlo k invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Mimo jiné právě proto, že prezident Putin si byl vědom rozhodnosti prezidenta Trumpa.

Ta informace začala žít na obou stranách svým životem. Přední ruský propagandista a moderátor v televizi Rosiija 1 Vladimir Solovjov prohlásil, že Ruská federace nebude v případě možného amerického útoku na nic čekat a Spojené státy vymaže z povrchu zemského jadernými zbraněmi.

Jakou roli v téhle válce hraje taková osoba, jako je Solovjov a další propagandisté?

Zásadní, protože jsou dnes a denně, minimálně jednou týdně, spíše častěji, na obrazovkách ruské televize. To je zásadní zbraň. My se na to koukáme trochu jinak, protože pro nás hraje zásadní roli internet, ale v Rusku to tak není.

Kromě velkých měst přes milion obyvatel většina lidí žije v menších obcích, zapadlých regionech, vesnicích a jediné, co tam komunistický režim zásadně zavedl, je televize. Většina obyvatel Ruské federace tak má přístup pouze k televizi, a když jsou dnes a denně masírováni touto propagandou, tak to vliv a efekt na ruské smýšlení má a podpora ruské agrese na Ukrajinu je opravdu velká.

Zařadil bych ho do podobného pytle jako Dimitrije Medveděva, bývalého ruského prezidenta. Říkají extremistické názory, které mají ponouknout tamní obyvatele v tom smyslu, jak je nemožné Ruskou federaci porazit a jak je technologicky vyspělá. Tyto názory v Kremlu určitě nepřevládají, nicméně Kreml je rád slyší, protože podporují tento narativ.

Ničivý kluzák

Co ruský zbraňový systém Poseidon?

To je jedna ze zbraní, kterou představil před několika lety prezident Putin jako jakousi zázračnou zbraň. V posluchačích to může evokovat takzvané Wundewaffen, zázračné zbraně, které měly zvrátit průběh války.

Putin představil několik typů těchto zbraní, které jsou až science fiction, ale to je právě záměr, aby se všichni na toto téma zaměřili. Je to mimochodem například hypersonická, nesestřelitelná střela Kinžál, kterou Ukrajina pravidelně sestřeluje.

Dále je to právě podmořský jaderný dron Poseidon, který měl být na ruské jaderné ponorce Belgorod, což je ponorka speciálního určení. Dron je 20 metrů dlouhý, dva metry široký, má jaderný pohon – což je podstatné, protože je schopen nepozorovaně proniknout k nepřátelskému území, i tisíce kilometrů.

Zbraňový systém má nést jadernou hlavici, která má účinnost o několika megatunách, takže je obrovská sama o sobě. Po explozi by měla způsobit radioaktivní tsunami, která by smetla, v podání Ruské federace, část východního pobřeží Spojených států, takže to je dramaticky zveličovaná apokalyptická zbraň, proti které prý nejsou žádné obranné prostředky.

Do této kategorie spadá i nadzvukový kluzák Avangard, který má jaderný pohon a měl by se oddělit od mezikontinentální balistické rakety a mít neomezený dosah po celém světě. Kolem zeměkoule by mohl kroužit i několik dní, než si vybere cíl. Mimochodem, během testů této zbraně při odpalu v roce 2019 zahynulo několik techniků.

Abych odpověděl, je to jakási zázračná zbraň Ruské federace, která by měla být v případě ohrožení její existence použita, ale jak říká propagandista Solovjov, on je připravený ji použít i preventivně.

Zapomíná ale na to, že Západ disponuje takovými technologickými jadernými systémy, že by odvetné opatření bylo takové, že by Rusko přestalo existovat. Takže koncept vzájemného zaručeného zničení není narušen ani těmito zbraňovými systémy.

