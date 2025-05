Expert Charvát: Nenávist se často rodí z frustrace. Židé jsou obětními beránky dlouhodobě

Obě řady série EXTRÉM nejen o politickém extremismu najdete zde.

Žhářský útok na synagogu v Melbourne, útok u památníku holokaustu v Berlíně, útok na synagogu v německém Halle, v Emirátech našli mrtvého rabína… To jsou jenom některé titulky z posledních let, kdy raketově vzrostl počet antisemitských útoků nejenom v Evropě, ale i ve světě. Samozřejmě zmiňme i pogrom ze 7. října roku 2023. Proč se to všechno děje?

Důvodů je několik. Ale zdá se, že tím nejjednodušším je neustálý nárůst nejistoty ve společnosti, naprosto globálně. Vidíme i prohlubování dílčích konfliktů. Od roku 2008 Evropu zasahuje celá řada krizí, a to nemluvím o světě mimo Evropu.

Takže od hospodářské krize se to valí…?

Přesně tak. Antisemitismus je lakmusový papírek. Židé dlouhodobě a celosvětově představují univerzálního obětního beránka a útoky na ně většinou signalizují nárůst nervozity, strachu a frustrace. To možná nejsou úplně věci, které bychom si s tímto rozměrem spojili. Primárně vnímáme nenávist, to je nepochybně pravda, ale ta se velmi často rodí právě z frustrace.

Je zajímavé, že se debata ve smyslu toho, že se řeší podezření na antisemitismus, nyní vede i na akademické půdě, třeba na velkých amerických univerzitách. Určitě jste zaznamenal veřejná slyšení s rektorkami v USA, má se to týkat i Harvardu. Jeho představitelé se i omlouvají za to, že ví, že se to děje. Jak je to možné? Jak si to vysvětlujete?

Tohle je opět záležitost, která je složitější, než jak to vypadá na první pohled. Má svoje kořeny, o kterých moc nemluvíme a ani si je moc neuvědomujeme. Antisemitismus má na amerických kampusech hluboké kořeny, které sahají na počátek 20. století. Mezi lety 1910 a 1930 existovaly pro židovské studenty restriktivní kvóty, maximálně 15 procent. Oficiálně to nepřiznali, ale neoficiálně to je velmi jednoznačné. Od 30. do 70. let, s uvolňující se tendencí, jakési kvóty pokračují. Nejsou oficiální, ale jsou to společenské kluby, které jsou jen pro někoho a Židé tam tedy nemají přístup. V 70. letech na to navazuje proměna debaty, kdy se začíná objevovat antikoloniální přístup, který do toho specificky vnáší radikální levice. Ta mluví na jedné straně o Židech jako obětech antisemitismu, ale přidává k tomu Židy i jako původce koloniálního panství v Palestině. Po roce 2010 znovu vidíme nástup krajní pravice a v posledních letech se do hry znovu vrací krajní levice.

„Bohovrazi“ a věřitelé

Kde se antisemitismus objevil poprvé?

Pokud mluvíme o evropském prostředí, což je pro nás poměrně charakteristické, tak se obvykle mluví o tom, že úplné kořeny antisemitismu bychom našli už v antice, ale neexistuje na tom úplná akademická shoda. Část akademiků to spíš vnímá jako sklony ke xenofobii, nikoliv ke specifické nenávisti vůči Židům. To znamená, že Židé jsou podle nich primárně perzekuováni nikoliv jako Židé, ale jako ti, kteří nejsou Heléni. Co je ale pro nás skutečně zásadní, je nástup křesťanství a křesťanského antijudaismu. Když mluvíme o historii antisemitismu, obvykle ji dělíme na tři hlavní bloky – antijudaismus, antisemitismus a antisionismus. Antijudaismus – křesťanský pohled, náboženský, to znamená nenávist k židům z důvodu odlišného náboženství – je to, co zabírá tu největší část historie.

Však pogromy byly už za křížových výprav…?

Přesně tak. A tam taky obvykle vidíme začátek tohoto procesu. Je ale důležité vědět, že antijudaismus je od začátku rozdělený. Jednak se dělí na oficiální antijudaismus z křesťanské církve. Ten vychází z představy, že Židé jsou zatvrzelí kacíři, kterým byla nabídnutá možnost spasení pomocí křtu. Tu odmítli. Vedle něj ale existuje i lidový antijudaismus. Pro běžného středověkého člověka byli Židé primárně bohovrazi, vrazi Ježíše Krista. Byli to lidé, kteří podle jejich názoru trávili studně, čímž způsobovali morovou nákazu, a znesvěcovali hostie. V křesťanství je představa, že se hostie během mše mění na fyzické tělo Kristovo. A lidé ve středověku věřili, že Židé hostie kradou a znovu je přitloukají na kříž, aby bohovraždu opakovali.

Ve 12. století máme poprvé zaznamenanou zprávu o takzvané židovské rituální vraždě, tedy představu, že Židé unášejí buď malé děti, nebo panny, zabíjejí je, zbavují krve a tuto krev zapékají do macesů. To samozřejmě vychází z toho, že křesťané v té době věděli, že Židé mají jiná pravidla ohledně stravování, že existuje košer kuchyně a že se to týká krve. Celé je to uzavřené představou, která z tohohle všeho, co jsem teď řekl, logicky vyplývá – že Židé mají smlouvu s ďáblem.

Podezření na rituální vraždu jsme měli i u nás, ne?

Je to tak. Když mluvíme o tom, že se tohle týká středověku, tak velmi často lidé řeknou, že lidé ve středověku nemysleli, byli úplně jiní než my a tak dále. To ale vůbec není pravda. Když řešíme vraždu Anežky Hrůzové v Polné, tak je to pořád živé a stále existují lidé, kteří volají po tom, že by měla být židovská otázka vyřešena právě v kontextu této takzvané rituální vraždy, která na našem území proběhla.

Na antijudaismus navazuje antisemitismus?

Na antijudaismus v průběhu 18. a 19. století navazuje přechodné období sociálního antisemitismu. Začíná se objevovat představa, která má kořeny zase ve středověku, že Židé jsou vykořisťovateli, což se týká otázky lichvy. Křesťanství zakazuje půjčování na úrok. Židé ale tento zákaz neměli.

Tam se rodí mýtus bohatého Žida?

Je to jeden z kořenů. Postavení Židů ve středověké společnosti bylo velice komplikované. Samozřejmě nebyli křesťané, ale většina středověkých států byla křesťanská, takže na to nebyly zařízené. Židé tak pro ně představovali extrémně problematickou skupinu, tudíž se ji snažili zaprvé izolovat a zadruhé jí znepříjemnit život natolik, aby Židé buď odešli, nebo aby akceptovali křesťanství.

Pak vznikala právě ta ghetta, ve kterých žili, třeba v Praze na Starém městě…?

Jasně, ale zároveň to byla jakási forma ochrany. Už jsme zmínili křížové výpravy v 11. století, první pogromy, ke kterým v Evropě dochází. A aby se před pogromy Židé uchránili, velmi často to řešili tím, že se snažili shromáždit větší množství fyzických peněz a zlata, aby bylo možné se vykoupit, případně aby bylo možné reagovat na vypsané daně, které panovník čas od času vyhlásil. A panovníci se naučili, že jsou Židé schopní peníze získat, takže mohou být dobrým zdrojem.

Takže platili větší daně?

Spíš platili ad hoc specifikou židovskou daň. Zároveň to ale znamenalo, že Židé podléhali přímo panovníkovi. Existoval takzvaný regál (regál = královské právo), díky němuž nepodléhali běžné vrchnosti, ale právě králi. Ale čas od času, když docházelo k pnutím, třeba právě při morových ranách, král přimhouřil oko a k pogromu došlo, protože se tím upouštěla frustrace. Pozice Židů tedy byla velice složitá, včetně toho, že byli ti, kteří byli schopní půjčovat peníze. To bylo důležité. Nikdo jiný vám je nepůjčil, protože je nikdo jiný neměl a nikdo jiný nebyl ani ochotný je půjčit. Zároveň vám je ale půjčili za úrok. To byla věc, která byla nekřesťanská. Když jste tedy potřeboval peníze, musel jste jít za Židy, ale dělal jste něco, co jste věděl, že není v pořádku. A Židé, kterým jste to pak musel s úrokem vrátit…

… Za nekřesťanské peníze.

Proto se to říká, ten obrat má právě tady svoje kořeny. Nicméně tady se spíš objevila představa, že Židé prostě drží zlato, jsou spojeni s financemi, nemohli pracovat jako zemědělci. Výsledek je, že se Židé dlouhodobě zabývali právě financováním, obchodem, uměním a vědou. A v těchto oblastech pak samozřejmě z logiky věci dosahují podstatně lepších výsledků, protože v tom mají stoletou tradici. Když se pak v 19. století začíná rozvíjet obchod a prvotní kapitalismus, tak jsou právě Židé často velmi úspěšní. A to je ten druhý kořen, kdy se začíná mluvit o židovském vykořisťování. Je to věc, která rezonuje napříč celou společností. Poměrně specificky pak rezonuje u levicových skupin, které začínají mluvit o tom, že vykořisťování je záležitost kapitalistů a některé skupiny říkají, že to nejsou jenom kapitalisté, ale jsou to taky Židé.

To je věc, které se levice v průběhu 19. století většinově zbaví, ale zůstane to velice výrazně přítomné v antisemitismu obecném. Levice staví primárně na rovnosti. A my samozřejmě zjistíme, že v momentě, kdy dochází k židovské emancipaci, tak se velké množství Židů naopak k levici hlásí právě proto, že levice mluví o rovnosti. To je pojem, který židovská komunita obrovsky postrádá. Takže když potom Hitler mluví o židokomunismu a židobolševismu, tak je to věc, která má zase naprosto racionální vysvětlení. Celá řada Židů se skutečně vztahuje k levicovým ideologiím právě proto, že tím hlavním momentem, který tam vidí, je rovnost.

A kořeny jsou v tom 19. století?

Sociální antisemitismus není úplně nevýznamný, ale není to ale věc, která by byla zcela zásadní. V průběhu 19. století ho totiž nahradí antisemitismus rasový. Ten vychází z tehdejšího takzvaného vědeckého rasismu, tedy z momentu, kdy specificky po francouzské revoluci začíná rozvoj přírodních věd. Jejich součástí jsou i poznávání přírody a kategorizace zvířat a druhů, která ale nakonec skončí u kategorizace lidí – vytváření představ o lidských rasách, o kterých se v téhle době obvykle předpokládá, že jejich počet je mezi pěti až sedmi. Z nich začne část vědců, kteří s těmito koncepty pracují, vytvářet rasové hierarchie.

Ve středověku měl antijudaismus vždycky taková zadní vrátka. Mohli jste přijmout křest a z pohledu většinové společnosti to bylo v pořádku, protože už jste byl křesťan. To hlavní, co vám vyčítali, bylo, že jste součástí jiného náboženství. Ale v momentě, kdy vznikne představa o rasové hierarchii, která říká, že nahoře jsou bílí árijci a úplně dole jsou Židé, tak z toho se uniknout nedá. Tady není co přijmout.

V tento moment se antisemitismus a rasismus spojují. Je to v zásadě jedna myšlenka. Když Hitler mluví o rase, mluví primárně o Židech. Důsledkem je samozřejmě holokaust. To znamená, že problém vyřešíme technicky, moderní vědeckou disciplínou, vymažeme ho, aby se už nikdy nemohl vrátit. To je jádro holokaustu. A tahle zkušenost je samozřejmě pro celou Evropu naprosto zničující. Málokdo si uvědomuje, že třeba celá první republika – zmínili jsme Hilsnera…

Rituální vražda Anežky Hrůzové v Polné, ze které byl účelově obviněn Žid Leopold Hilsner…

Přesně tak. I první republika tedy byla naprosto běžně antisemitská. Spousta lidí je překvapená, že existuje Nerudův fejeton Pro strach židovský, ve kterém popisuje Židy jako někoho úplně jiného. Že nejsou jako my a že to je ten bolák na mase křesťanského národa.

A že se k tomu společnost posunula od té doby, kdy se mluvilo o židovské Praze, o partnerství a kamarádství…?

O tom mluvíme dnes. Není to věc, kterou bychom v historii úplně slyšeli. Když se dnes mluví o židovsko-křesťanské historii, tak je to velmi moderní konstrukt, se kterým by naprostá většina našich předků nesouhlasila. Neruda tam končí tím, že říká, co se dá dělat, nějak s nimi žít musíme. Většina předsudků neměla genocidní charakter, to je specifikum nacismu. Ale vezměte si například Švejka, kde jsou zmínky o Židech negativní.

Tak co chtěli antisemité, když ne vyhlazovat? Pokud tedy nepočítám nacisty, kteří je vyhlazovat chtěli.

Jak říkám, Neruda končí na tom, že s nimi musíme nějak vyžít, i když naprosto jasně vidíme, že jsou úplně jiní.

Tak jim omezíme podnikání, zamezíme jim někam přístup…?

Ve středověku panovala představa izolace. V momentě, kdy dochází k židovské emancipaci – což je po francouzské revoluci součást proměny Evropy – tak se tahle představa izolace rozpadne. Není možné lidi dál izolovat, protože na to neexistuje zákonný podklad. V ten moment začne vystupovat do popředí to, že nevíme, co s nimi dělat. Zároveň se to spojí s představou, že nám nepomůže ani to, když křesťanství akceptují, protože jsme to přesunuli do kategorie rasy, ze které se nedá vystoupit. Do popředí začne silně vystupovat i samotná židovská inteligence, která začíná mluvit o tom, že si není jistá, jestli není jednodušší Evropu opustit. Zmiňovali jsme případ v Polné a druhý moment, který je mnohem výraznější, je Dreyfusova aféra.

To se odehrálo ve Francii a váže se k tomu pěkný příběh. Je to taková špionážní aféra…?

Ano, je to úplně špionážní aféra, ze které je obviněn právě francouzský důstojník Dreyfus.

Uklízečka najde v koši na německé ambasádě v Paříži tajný dopis… Nebo jak to je?

Ano, najde dopis popisující stav francouzské armády, poměrně dlouho před první světovou válkou. A když se hledá někdo, kdo by měl být autorem, tak velmi „přirozeně“, v dobovém kontextu, dojdou k Alfredu Dreyfusovi. Jeden z argumentů byl, že nevědí, jestli to udělal, ale protože je Žid, tak se předpokládá, že nemá loajalitu vůči Francii. Je loajální k židovskému národu, ne k francouzskému. Takže jestli to někdo mohl udělat, tak s největší pravděpodobností to byl on. Následuje soud, který ho odsoudí, přestože neexistují důkazy. S odstupem času se pak objeví několik pokusů o to případ revidovat, což vyvolá velice silnou společenskou odezvu. V rámci té se ale najednou ukáže, že ve Francii existuje obrovské množství lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Dreyfus je vinen právě proto, že je židovského původu. Píšou o tom všechny možné noviny, včetně rakouských. Jeden z dopisovatelů rakouských novin je Theodor Herzl. Na základě této zkušenosti říká, že Evropa je na špici světového vývoje a Francie je jedna z nejvýznamnějších evropských zemí, a přesto se ukazuje, že je její jádro striktně antisemitské. A to se podle něj nikdy nezmění. Jediná šance, kterou Židé mají, je, že budou mít vlastní stát.

To jméno budou lidé asi znát, protože na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy existuje Herzlovo centrum izraelských studií.

Přesně tak. Theodor Herzl je autorem knihy Židovský stát, což je poměrně útlá knížečka, která mluví o tom, že by Židé měli mít právo na vlastní domovinu. Tím se rozběhne celý příběh, který nakonec vede ke vzniku státu Izrael, přes mnohé peripetie a celou řadu různých srážek. Z nich je tou nejvýznamnější právě otázka holokaustu.

Lidé velmi často předpokládají, že stát Izrael vznikl proto, že byl holokaust, takže aby se to nemohlo opakovat, vznikl Izrael. To ale není úplně pravda. Pravda je ve skutečnosti mnohem méně příjemná. Když druhá světová válka skončí, USA vyjednávají s Evropou a chtějí několik věcí. Jedna z nich je, aby se sjednotili. A druhá věc – v Evropě je v ten moment obrovské množství Židů, kteří bloudí a nejsou si vůbec jistí, zda se chtějí vrátit do svých domovských zemí. Zkušenost s válkou a holokaustem byla tak příšerná, že z toho měli hrůzu. Evropa tak s nimi měla něco udělat dřív, než se rozhodnou odejít do USA.

Bavíme se o době, kdy byl antisemitismus naprosto běžný. Když Židé utíkají před Hitlerem z Evropy do Palestiny, dnešní oblasti Izraele, Británie vydá Bílou knihu, která omezí možnost Židů sem přicházet. Uvede číslo, kolik maximálně jich může ročně přijít. To je z dnešního pohledu naprosto likvidační moment. Lidé utíkají před hrozbou smrti, což samozřejmě ve 30. letech ještě není tak úplně zřetelné, ale z dnešního pohledu ano. V ten poválečný moment přicházejí politici a říkají, zda není jednodušší jim v Palestině zařídit stát. Není to na evropském území, takže je to vlastně skvělá myšlenka. Velká Británie v té době říká, jestli opravdu chtějí mít židovský stát, když s tím nemají zkušenost. Bude to komunistický stát, všechno to jsou levičáci jak řemen. Josif Stalin říká, že je pro, aby židovský stát vzniknul. Británie říká, že asi nechtějí, ale už nemají sílu nic dělat. A USA říkají, ať to hlavně není u nich. V tenhle moment naprosto specifického členění sil uvnitř světa skutečně dojde ke vzniku státu Izrael, který by patrně o pár let později už nevznikl.

V důsledku holokaustu, který se odehrál v Evropě v kontextu evropské politiky, vznikl stát Izrael na arabském území. Na území, kde do té doby Arabové žili se Židy v zásadě v míru. Židé tam tvořili naprosto miniaturní skupinu, zhruba pětiprocentní, která se od 20. let proměňuje tak, jak tam Židé postupně přicházejí. Tohle je pak ale start třetí fáze.

Třetí fáze

Antijudaismus, antisemitismus a antisionismus. To je ta třetí fáze, ke které se dostáváme teď.

Antisionismus je v zásadě politika, která je primárně nepřátelská vůči státu Izrael, vůči jeho existenci.

Takže náboženství, rasa a stát? To jsou ty tři fáze?

Zjednodušeně řečeno. Antisionismus je z tohoto pohledu nejsložitější, protože obsahuje celou řadu různých úrovní, které se od sebe můžou velmi dramaticky lišit. Sionismus je původně chápán jako židovská forma nacionalismu, která vychází z představy, že Židé mají právo na vlastní stát, tak jako ho mají všichni ostatní. A pro některé Židy – historicky jich bylo víc, dnes už to tak úplně není – je představa nacionalismu nepříjemná. Existují tedy židovští kritici sionismu. Jestli si dobře pamatuju, mluví se o tom, že zhruba 70 procent Izraelců podporuje představu sionismu, byť pro ně může znamenat velmi odlišné věci. Nicméně to znamená, že 30 procent s ní nesouhlasí.

Když má sionismus být usilováním o vlastní stát, tak antisionisté ho mít nechtějí?

Primárně to chápou jako otázku nacionalistickou. Oni říkají, že stát ano, ale musí zahrnout obě složky obyvatelstva, jak tu arabskou, tak tu židovskou. Vedle toho samozřejmě existuje ultranáboženský pohled, který říká, že stát Izrael může existovat až po příchodu Mesiáše. Takže z tohoto pohledu je existence státu Izrael rouhání. Je to ale relativně minoritní pohled. Myšlenky antisionismu rezonují v 70. letech a je to debata o kolonialismu, která propojuje některé myšlenky z krajní levice, které přebírá krajní pravice. Levice říká, že vždycky podporovali otázku Židů, že je antisemitismus špatný a jsou proti fašismu, ale teď mají pocit, že vidí válku ve Vietnamu, imperialismus a kolonialismus Američanů vůči Vietnamu, takže jim přijde, že podobně se chová i Izrael vůči Palestincům, což nemůžou akceptovat. Izraelci se posunuli z té skupiny lidí, kteří byli oběťmi holokaustu, do skupiny, která sama utlačuje Palestince. A tahle představa je to, co se formuje na levici, z čehož se odvozuje levicový antisionismus.

To je faktor, který se objevuje i v českém komunistickém prostředí, ne? Během procesů některým lidem nadávají do sionistů.

To je pravda, ale je to trochu složitější. To je ta situace, o které jsem mluvil – Stalin se těší na to, že Izrael bude komunistický stát, což mu Izrael nesplní. Velice brzo se ukáže, že Izrael se orientuje nejdřív na Anglii a Francii, pak svou orientaci rychle mění na USA. Stalin to využije k útoku proti Židům v rámci SSSR. Nemluví ale o antisemitismu ani o Židech. Celou debatu se snaží přerámovat. Mluví tedy buď o sionismu, buržoazním nacionalismu, kosmopolitanismu a tak dále, což je specifikum komunistického režimu. V tenhle moment ještě pořád existuje a je velice silná klasická krajní pravice. Ta v této fázi zaprvé přichází s popíráním holokaustu a zadruhé tvrdí, že antisionismus je super. Nejsou tím pádem antisemité – tvrdí, že jim Židé nevadí – ale jsou antisionisté. Ale v jejich pojetí to znamená popření práva Izraele na existenci. Tohle je věc, která v levicovém antisionismu zdaleka nemusí být přítomná.

V pojmu antisionismu se tedy objevují projevy, které je i z akademického pohledu velmi obtížné identifikovat jako antisemitské. Najdete tam řadu lidí židovského původu, kteří se sami pokládají za antisionisty. Zároveň je tam ale celá řada lidí, kteří skutečně antisemité jsou a kteří se za antisionismus schovávají. Z tohoto důvodu přichází izraelský historik Natan Šaransky s takzvaným 3D testem, který sice bývá někdy kritizován, ale je to aspoň základní model, který vám umožňuje od sebe odlišit legitimní a nelegitimní kritiku Izraele. 3D se týkají delegitimizace, démonizace a dvojího metru.

Pokud dochází k démonizaci, tvrdíme, že Izrael je jádrem všeho zla. V případě delegitimizace tvrdíme, že Izrael nemá právo na existenci. A dvojí metr značí, že Izrael kritizujeme za něco, za co jiné státy, které dělají to samé, nekritizujeme. V ten moment se podle Šaranského nebavíme o antisionismu, tedy o legitimní kritice politiky státu Izrael, ale o antisemitismu. Tady vidíme, že samotný pojem antisionismus neznamená automaticky antisemitismus, ale celá řada reálných antisemitů se za něj schovává.

Jak si uvědomit, který výrok je už za hranou? Jestli je ta či ona kritika v pořádku, nebo ne?

Tohle je debata, která probíhá velmi dlouhou dobu. Jak jsem říkal, rozdíl může odhalit zmíněný 3D test. Ale taky jsem mluvil o tom, že existuje určitá kritika. Specifické je to v Čechách, kde je debata o Izraeli velmi výrazně posunutá. Dávám k lepšímu vždycky svou historiku z internetu, kde někdo napsal, že v 21. století bychom se snad mohli všichni shodnout, že není možné prosazovat politiku pomocí bombardování a zabíjení dětí. A někdo na to reagoval, jestli mluví o Rusku, anebo je antisemita. Tenhle moment, kdy výrok, který, kdyby se týkal Ruska, budeme interpretovat úplně jinak než v případě, že by se týkal Izraele, vám ukazuje ještě druhou stránku věci – náš specifický vztah k tomuto konfliktu a naši specifickou, velmi problematickou pozici.

Cíleně teď budu ignorovat ty tři fáze a řeknu naschvál antisemitismus. Máte pocit, že je v lidech zakořeněn? Že budou dějinné epochy, kdy třeba může přijít druhý holokaust?

Problém, který vidíme, je v zásadě frustrace, jak jsem říkal na začátku. Z té vychází nenávist, a ta si hledá cíl, kterým je nějaký obětní beránek. Mluvili jsme o tom, že Židé byli tím univerzálním obětním beránkem dlouhodobě a tohle se nemění. Byť se to nutně do budoucna nemusí týkat primárně Židů, tak to samozřejmě možné je. Protože, jak jsme říkali, antisemitské teorie jsou hluboce zakořeněné.