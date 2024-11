Expert: Do rumunských voleb se nejspíš vměšovala cizí moc, za rok se to může opakovat i u nás

Překvapivému vítězi prvního kola prezidentských voleb v Rumunsku Calinu Georgescuovi zřejmě výrazně pomohla kampaň na TikToku. „Podle dosavadních analýz běžela koordinovaná kampaň, kdy influenceři podporovali tohoto kandidáta a přes sociální síť Telegram jim byly přímo předávány materiály, které mají publikovat,“ popisuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus odborník na informační technologie a spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý. Bukurešť 22:32 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Holý | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Rumunské volby podle Holého s velkou pravděpodobností ovlivnilo Rusko. Nasvědčují tomu prý vazby Calina Georgescua na ruský režim, kdy například do Rumunska pozval ruského fašistického filozofa Alexandra Dugina, nebo fakt, že se influencerům nabízely peníze za podporu.

Z analýz dále vyplývá, že proruského ultranacionalistu podporovaly tisíce falešných účtů, které pomáhají daný obsah šířit. Sociální sítě přitom mají prostředky, aby tomu dokázaly zabránit.

„Mají mechanismy, jak detekovat takzvané neautentické chování na síti. Když máte řádově stovky až desetitisíce účtů, které v krátkém časovém úseku publikují podobné nebo identické zprávy, tak je to neautentické chování. V okamžiku, kdy vydělávají miliardy dolarů ročně čistého zisku, tak argument, že to nemohou vědět, absolutně neobstojí,“ zdůrazňuje v pořadu Interview Plus.

Poukazuje, že Georgescu během čtyř dní před volbami nabral 50 milionů zhlédnutí a počet jeho sledujících se od září zečtyřnásobil na 160 tisíc. Ve 20milionovém Rumunsku je přitom asi 8,9 milionu uživatelů TikToku.

Dědictví nedůvěry

Holý se domnívá, že k něčemu podobnému nedochází jen v Rumunsku. „Myslím, že je to hezká případová studie, co nás dost možná čeká v parlamentních volbách za rok. Už zkrátka existuje kuchařka, kterou ti, co to umí a chtějí, aplikují,“ soudí.

V Česku mají TikTok asi dva miliony uživatelů. Přestože Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost před touto sítí už loni varoval, působí na ní opoziční i vládní politici.

„Ti opoziční tam tancují a daří se jim. Ale nejen jim. TikTok přispěl k růstu antisystémových sil, které se dostaly do Evropského parlamentu, jako jsou Filip Turek a Motoristé sobě. Vládním politiků nezbývá než do tohoto kanálu, myšleno doslova, vstoupit také, pokud chtějí v příštích volbách uspět. Jakkoli tím podporují růst té platformy,“ konstatuje.

Státy jsou na hybridní hrozby připraveny různě. Důležitým faktorem, jak moc je daná společnost zranitelná vůči informačním operacím a dezinformacím, je přitom důvěra v systém, což souvisí i s obyčejnou mezilidskou důvěrou.

„Z komunismu jsme v roce 1989 vyšli s hlubokou nedůvěrou v instituce a ve stát, který byl nefunkční a namířený proti vlastním občanům. A to se za těch 35 let nepodařilo narovnat,“ uvádí s tím, že pro demokratický vývoj jsou důležitá právě i veřejnoprávní média, na něž právě informační operace Ruska, Číny a dalších zemí cílí.

Poslechněte si celý rozhovor nahoře v audiozáznamu.