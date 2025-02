Expert: Do termínu předání rukojmí je ještě čas na to, aby se spory mezi Izraelem a Hamásem urovnaly

Palestinské hnutí Hamás pozastavilo propouštění dalších rukojmí. Zdůvodnilo to porušováním dohody o příměří ze strany Izraele. Ten na to zareagoval okamžitým uvedením všech armádních složek do nejvyššího stavu pohotovosti. „Kdyby chtěl Hamás dohodu skutečně sabotovat, tak by to oznámil výrazně blíže k termínu propuštění rukojmí. Takže já jsem trochu optimistický,“ ujišťuje pro Český rozhlas Plus vedoucí Styčného úřadu v Ramalláhu Jakub Šlosárek. Rozhovor Gaza/Jeruzalém 17:37 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brigády Kásam, Hamás. Výměna izraelských rukojmí za palestinské vězně, leden 2025 | Foto: Abdul Rahman Abu Salama | Zdroj: Sipa Press / Profimedia

Jak přijímají lidé na Západním břehu Jordánu informaci o přerušení výměny rukojmích?

Když bylo příměří spuštěno, tak to oslavovali a měli z toho velikou radost. Přerušení není dobrá zpráva ani pro řadové obyvatele Západního břehu, ani pro rukojmí.

Jak lidé vnímají ty důvody? Koho z toho viní?

Myslím, že tato reflexe ještě neproběhla. Hamás opírá své argumenty o to, že pomoc nepřichází v dostatečném množství a nemá správnou strukturu. A zároveň že už neplatí americké záruky pro příměří vzhledem k výrokům Donalda Trumpa ohledně eventuálního budoucího uspořádání Pásma Gazy.

Hamás obviňuje Izrael z toho, že neumožňuje návrat vysídlených obyvatel na sever Pásma Gazy, což bylo součástí dohody. Údajně na Palestince útočí. Jaké o tom máte informace?

Z dosavadních tří týdnů naplňování dohody o příměří jsem získal jednoznačný pocit, že se to poměrně daří. Samozřejmě docházelo k drobným náznakům toho, že by mohlo dojít k porušení dohody na jedné, či druhé straně, zejména na straně hnutí Hamás.

Nicméně podle informací, které jsme měli za první dva týdny, se naplňovaly denní kvóty kamionů s humanitární pomocí do Pásma Gazy.

Také se uvolnil pohyb řadových Gazanů směrem na sever. Jak jsme viděli z četných záběrů z Pásma Gazy, lidé tuto možnost skutečně využili a vydali se severním směrem zkontrolovat své domovy.

V tuto chvíli mám pocit, že argumenty Hamásu jsou zástupné. Neznáme všechny detaily té dohody, takže nemůžeme v tuto chvíli zodpovědně říct, že do Pásma Gazy proudí málo stanů, že by tam mohlo mít zasláno více paliva... Nicméně k tak razantnímu postoji musíte mít seriózní a silné argumenty a já si nejsem jist, že je teroristické hnutí Hamás má.

Zástupci Hamásu také uvádí, že vzhledem k plánu Donalda Trumpa na odsun Palestinců neplatí záruky ze strany Spojených států. Nejsou v tomto ohledu jejich obavy na místě?

Já si myslím, že Donald Trump svým vystoupením vlastně potvrdil, že eventuální přerušení dohody je čistě na izraelské straně a on v tom nijak ingerovat nebude. Já osobně nevidím důvody brát tyto výroky jako důvod pro přerušení dohody o příměří. Tedy té první fáze dohody, abychom si rozuměli, té o výměně rukojmí a vězňů.

Dost času

Jak silné jsou obavy v oblasti, kde působíte, z toho, že se konflikt naplno znovu rozhoří?

Odpověď je jednoznačná. Nikdo v regionu, žádný z regionálních států si nepřeje, aby došlo k obnovení bojů v Pásmu Gazy.

A nemyslíte si, že tím rozhodnutím Hamásu, které Izrael považuje za porušení dohody o příměří, jsou všichni o krok blíže tomu, že se to stane?

Hamás natvrdo oznámil další odklad propouštění izraelských rukojmí, což skutečně v rozporu s dohodou je.

Na druhou stranu bych rád zmínil, že v pondělí večer hnutí svůj postoj lehce relativizovalo, když oznámilo, že je připravené rukojmí propustit v čas, pokud Izrael přestane s údajným porušováním dohody. Takže najednou už to nevypadalo tak kategoricky.

A zároveň Hamás oznámil, že tím výrokem o přerušení dohody chtěl ponechat mediátorům, tedy Egyptu a Kataru, dostatečný časový prostor, aby dohodu vrátili tak říkajíc zpátky na koleje.

My spolu mluvíme v úterý ráno. A do sobotního poledne, kdy by mělo dojít k předání rukojmí, zbývají ještě čtyři dny, což je v podmínkách Blízkého východu velmi dlouhý časový úsek. Je dostatečný na to, aby se spory a názorové různice urovnaly.

Řeknu to ještě jinak. Kdyby chtěl Hamás tuto dohodu skutečně sabotovat, tak by to oznámil výrazně blíže k termínu propuštění rukojmí. Takže já jsem trochu optimistický.

Palestinci Trumpovi věřili



Jaké jste ve svém okolí zaregistroval reakce na plán Donalda Trumpa k vysídlení Palestinců z Pásma Gazy?

Než vám odpovím, tak obecně k tomu, jak je Trump v Palestině vnímám. Jeho veřejná percepce prošla mezi listopadovými volbami a lednovou inaugurací vývojem.

V listopadu měla řada Palestinců pocit, že končí palestinská kauza, že proběhne další nakba (odchod a útěk Palestinců během první arabsko-izraelské války, pozn. red.) a tak dále.

Uběhly dva měsíce, dohoda vstoupila v platnost a palestinská společnost kredit za to dává jednoznačně Trumpovi. Byl to přece on, kdo dokázal uvést v život plán, který nebyl Joe Biden schopen prosadit po dobu osmi měsíců. Podle některých průzkumů veřejného mínění to tak má přibližně 70 procent Palestinců.

Rovněž si takřka přes noc Palestinci osvojili víru, že i když bude Trump veřejně podporovat, tak za zavřenými dveřmi na něj bude vyvíjet signifikantní nátlak. A tato pozitivní očekávání nijak nesrazilo ani americké zrušení sankcí na izraelské násilné osadníky či přerušení americké pomoci v rámci USAID.

To všechno platilo až do tiskové konference, která se odehrála, tuším, minulé úterý po setkání Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Poté, co Trump prezentoval svoji vizi budoucího uspořádání Gazy, už neměla Palestinská národní správa jinou možnost než se vůči jeho slovům vymezit, nepřijmout je a trvat na tom, že víc než dva miliony Gazanů zůstanou v Pásmu Gazy a nikdy ho neopustí.

A byla by teoreticky Palestinská národní správa ochotná převzít správu v Pásmu Gazy?

Palestinská národní správa kontinuálně konstatuje, že je připravena převzít budoucí správu nad Pásmem Gazy. Ale jedna věc je, co se deklaruje, a druhá, k jakému scénáři ve finále dojde. A tu v tuto chvíli nevíme.

Ale co víme, je, že tento scénář musí vyhovovat nejenom palestinské správě, která deklaruje svůj zájem, ale i regionálním hráčům a v neposlední řadě Státu Izrael, který potřebuje dostatečné bezpečnostní garance, že se už nikdy nebude opakovat 7. říjen 2023.

Je to tedy jedna z možných variant? Neodmítají to všichni?

Izraelská strana v tuto chvíli opakovaně deklaruje, naposledy to z úst premiéra Netanjahua zaznělo v pondělí, že Palestinská národní správa není s to Pásmo Gazy převzít.