Expert: Konflikt v Kašmíru byl první test čínských zbraní. Západ bude chtít prostudovat trosky raket

Konflikt mezi Indií a Pákistánem přinesl nový pohled na čínské zbraně a způsobil i prudké změny na burze. Pákistán je zdaleka největším odběratelem čínských zbraní. Indie má na druhou stranu k dispozici francouzské letouny Rafale a minimálně o jeden z nich v bojích přišla. „Technologie není všechno, sama války nevyhrává. Na druhou stranu nad tím samozřejmě nejde úplně mávnout rukou," zamýšlí se nad situací vojenský analytik Lukáš Visingr. Rozhovor Praha 17:09 10. května 2025

Můžeme si říct něco o výzbroji? V jaké míře využívá Pákistán čínské zbraně?

Ve velké. Čína dodávala Pákistánu zbraně dlouhodobě, on patřil vždycky mezi významné klienty, už během studené války. Ale za poslední roky to dramaticky vzrostlo. Pákistán totiž dřív kupoval zbraně od západu, především od USA, ale za poslední roky od nich nekupuje už prakticky nic. Víc jak tři čtvrtiny pákistánských nákupů za poslední roky jdou z Číny.

Poznámka redakce Tento rozhovor s vojenským analytikem vznikl ještě před sobotním oznámením okamžitého příměří mezi Indií a Pakistánem

Pákistán je zdaleka největším odběratelem čínských zbraní a kupuje i velmi moderní typy techniky. Řada zbraní je také vyvíjena nebo vyráběna v čínsko-pákistánské spolupráci. Právě tohle je pro Čínu nesmírně důležité, protože mohou být čínské zbraně poprvé otestovány v reálném konfliktu.

A které čínské zbraně konkrétně má Pákistán k dispozici?

Víme například, že používá řadu typů čínských tanků, respektive některé pákistánské tanky jsou vlastně deriváty čínských konstrukcí. Teď používají bojové letouny, zejména typ J-10C, to je vlastně čínská stíhačka 4,5 generace, která představuje nejvýkonnější letoun v pákistánském letectvu. Může nést i moderní typy raket vzduch–vzduch jako je raketa středního dosahu PL-15.

Podle zpráv, které máme k dispozici, tak byly právě tyto letouny s těmito raketami nasazeny ve velké letecké bitvě, která tam zřejmě proběhla někdy 7. května. A bylo to opravdu velké. Indicie naznačují, že se tam střetly desítky letadel a pravděpodobně Indie utrpěla nějaké ztráty právě v důsledku nasazení těchto čínských letounů a raket.

Nakolik pravděpodobná nebo hodnověrná je informace z pákistánské strany, kterou ovšem Indie nepotvrdila, že mezi těmi sestřelenými indickými letouny jsou i tři pokročilé francouzské letouny Rafale?

Z důkazů, které máme, je celkem jisté, že Indie opravdu ztratila minimálně tři bojové letouny a z nich je minimálně jeden Rafale. To víme prakticky jistě, protože se objevily fotografie trosek, na kterých se trupové číslo letounu. A to se dá ztotožnit právě s jedním z exemplářů, které Indie dostala.

Technologie války nevyhrávají

Co z toho vyplývá? Nemohlo to být způsobeno třeba vedlejšími okolnostmi? Dejme tomu, špatná taktika, koordinace s dalšími systémy, zpravodajské informace... Nebylo by přece jenom předčasné tvrdit, že čínské stíhačky jsou lepší než francouzské?

Ano, přesně tak. Technologie rozhodně není všechno, technologie sama nevyhrává války. Vždycky jde o to, jak se nasadí. Koneckonců už v roce 2019, když tam proběhlo několik leteckých soubojů, tak Indie měla technologicky náskok nad Pákistánem, ale nakonec ze střetů vyšel lépe Pákistán. My zatím nevíme přesně, co se tam stalo, jaká byla situace ve vzduchu a jakou kdo použil taktiku.

Spekuluje se i o tom, že Indové měli příkaz, aby nestříleli jako první. Další možností je, že Indové mohli Pákistánce podcenit nebo měli špatné informace o tom, co Pákistán má k dispozici a co nasazuje do akce. Možných vysvětlení je celá řada. Rozhodně nejde z tohoto výsledku jenom říct, že čínské zbraně jsou lepší než francouzské, to rozhodně ne.

Na druhou stranu nad tím samozřejmě nejde úplně mávnout rukou. Letoun J-10C opravdu asi bude relativně efektivním zbraňovým systémem i v kombinaci s raketami PL-15. Nepochybuji o tom, že se západní zpravodajské služby teď budou snažit přes Indii dostat k pozůstatkům raket. Minimálně dvě tyto rakety už byly na indickém území nalezeny. Určitě bude vyvinuta velká snaha prostudovat jejich pozůstatky a zjistit si něco bližšího o čínských zbraních.

Ono to vyvolalo pozdvižení na trzích. Tento týden akcie čínské společnosti AVIC Chengdu Aircraft, která nadzvukové letouny vyrábí, stouply o 40 procent. Je možné, že to celé povede k tomu, že by třeba Čína mohla prodávat ve větší míře svoje stroje? Třeba zemím na Blízkém východě a v severní Africe, které obvykle nemají přístup k nejmodernějším západním technologiím.

Určitě to k tomu může přispět, ale samozřejmě to nebude jediný důvod. Čínský zbrojní export jde v posledních letech hodně výrazně nahoru, což pochopitelně a logicky souvisí i s tím, jak upadl tem ruský. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu padl ruský zbrojní export zhruba o 90 procent dolů.

Spousta arabských a afrických zemí, které patřily mezi dobré zákazníky Moskvy, se v podstatě postupně přesouvají k Pekingu. Takové státy většinou nemají moc hluboko do kapsy, ale západ jim obvykle nechce prodávat svoje nejmodernější zbraně. Číňané se takovými omezeními naopak trápit nebudou. Takže se opravdu dá očekávat, že řada moderních čínských zbraní si najde cestu do těchto regionů. V posledních měsících se třeba hodně mluví o tom, že dalším zákazníkem J-10C by se měl stát Egypt.