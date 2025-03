Expert: Páteční roztržka v Bílém domě pozici Zelenského na Ukrajině neoslabí. Na tahu je Evropa

O konci Západu, noži na krku Ukrajiny i vítězství pro ruského prezidenta Vladimira Putina. Tak píší sobotní evropské noviny o schůzce prezidentů USA a Ukrajiny, která skončila bezprecedentní roztržkou před kamerami. „Válka trvá bez ohledu na to, jestli Amerika bude nebo nebude pomáhat. V tomhle ohledu se pro Ukrajinu nic nezměnilo,“ řekl pro Český rozhlas Plus Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Praha 19:07 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj v Praze | Foto: Zuzana Bönish | Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

Jaké reakce na Ukrajině to večerní jednání v Bílém domě vyvolává?

Ukrajinci jsou velice zdrženliví, jakkoliv panuje určitě nepochopení a nerozumějí moc tomu, proč by měl Donald Trump a J. D. Vance podle jejich dojmu potřebu Zelenského veřejně ponižovat. Ale válka trvá bez ohledu na to, jestli Amerika bude nebo nebude pomáhat, to je tady převládající mindset. V tomhle ohledu se pro Ukrajinu nic nezměnilo.

Volodymyr Zelenskyj několik hodin po tom jednání poskytl rozhovor americké televizi Fox News, na síti X vydal krátké prohlášení, kde děkuje Americe za podporu i za návštěvu, konkrétně děkuje americkému prezidentovi, Kongresu a americkému lidu. Zároveň na síti X jednotlivě děkuje za prohlášení zahraničních včetně českých politiků, kteří se staví na stranu Ukrajiny. Přinesla už ukrajinská média nějaká obsáhlejší vyjádření Volodymyra Zelenského?

Ne, tady je řešeno to, co ta včerejší schůzka měla znamenat, ale jak už jsem řekl, velká část Ukrajiny stále čelí ruským útokům, takže tady každý ví, co má dělat a bude se čekat na výsledky nedělní schůzky, která se má konat v Londýně, kde se uvidí, na kolik případná tolik deklarovaná podpora evropských zemí bude přetavena nebo nebude přetavena v konkrétní činy.

Může páteční návštěva v Oválné pracovně a to, jak vypadala, ovlivnit pozici Volodymyra Zelenského na Ukrajině?

Myslím, že ne. Kdyby Zelenskyj odstoupil, jak na to tlačí Vladimir Putin a v poslední době i americká administrativa Donalda Trumpa, tak neexistuje způsob, jak si navolit nové politické vedení, protože v zemi platí válečný stav a za situace, kdy nelze provést regulérní volby, by jakákoliv snaha o něco takového vedla k destabilizaci, čehož by Rusové využili. Zelenskyj přes výhrady, které k němu Ukrajinci mají, má pozici, která je nezpochybnitelná a Ukrajinci vědí, že bez politického vedení být nemůžou.

Volodymr Zelenskyj v rozhovoru pro Fox News mluvil o tom, že Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky, to samozřejmě opakuje delší dobu. Co si v tomto směru Ukrajina představuje, s čím v tomto směru jel Volodymyr Zelenskyj do Washingtonu?

Volodymyr Zelenskyj doufá, že to případné urovnání konfliktu, případné dosažení příměří bude takovou povahou, že Vladimiru Putinovi se nevyplatí ani zkoušet to příměří porušit, jako k tomu Rusové sáhli několikrát předtím a tady je zcela evidentní, že se to neobejde bez plného vyzbrojení Ukrajiny a bez těsnější integrace Ukrajiny do západních struktur, které by v ideálním případě obsahovaly i závazek západních zemí přijít Ukrajině v případě další ruské agrese na pomoc.

Vzhledem k tomu, že tady dochází k rozvolnění transatlantické vazby a Spojené státy jasně daly jasně najevo, že členství Ukrajiny v NATO v nejbližší době očekávat nelze, tak samozřejmě je tady samozřejmě snaha dosáhnout toho, aby otázka rusko-ukrajinské války byla co nejvíce internalizovaná, tak aby Rusové neválčili pouze proti Ukrajině.

Server amerického deníku The Washington Post dopoledne našeho času přinesl informace o tom, že administrativa amerického prezidenta podle nejmenovaných zdrojů zvažuje v reakci na páteční hádku s ukrajinským prezidentem ukončení všech probíhajících dodávek vojenské pomoci na Ukrajinu. Co by to znamenalo, jaké by to mělo dopady?

V prvé řadě je potřeba říct, že velká část americké pomoci je uzákoněna, vyplývá to z amerických závazků, které si Američané sami zapsali do vlastní legislativy. Chce se mi věřit, že prezident Spojených států nemá takovou moc, aby mohl postupovat proti tomu, jak mu ukládá americká legislativa. V případě, že by tady došlo k zastavení pomoci, tak by to samozřejmě bylo mimořádná komplikace, pomoc má podobu nejen dodávek moderních zbraňových systémů, ale samozřejmě i výměny zpravodajských informací.

Ukrajinský prezident se už přesunul zpátky do Evropy, konkrétně do Londýna, kam na neděli britský premiér svolal jednání zástupců deseti států, účastnit se ho bude i český premiér Petr Fiala. Co Ukrajina od zítřejšího jednání očekává?

Ukrajina se vztahuje k Evropě jako k těm zemím, které jsou v ideálním případě ochotny poskytnout vojenskou sílu, která by napomohla garantovat jakýkoliv možný klid zbraní, o kterém se případně uvažuje. Dle mých informací centrální otázka, která bude projednávána v Londýně, je, jestli zda-li se v Evropě najde koalice ochotných a připravených k zajištění obrany a bezpečnosti pomocí vyslání jednotek na Ukrajinu, v případě, že bude dosaženo nějakého klidu zbraní a to jsou ta největší očekávání, která Ukrajinci od toho mají.

Objevují se na Ukrajině nějaké informace o tom, co bude s dohodou o nerostném bohatství, o které se očekávalo, že ji v pátek Spojené státy a Ukrajina uzavřou?

Myslím si, že ne a tady už text té dohody, tak jak byla parafována, jak byla odsouhlasena k podpisu, k čemuž nakonec nedošlo, bylo zveřejněna a ta dohoda sama o sobě z pohledu Ukrajiny tolik kritických bodů neobsahuje. Byla velice rámcová, velice obecná, velice vágní a smyslem by mělo být mobilizovat finanční zdroje pro poválečnou rekonstrukci, takže tady na Ukrajině počítají s tím, že tak jako tak, ať už to bude mít podporu této dohody o minerálech, že něco takového bude v mechanismu poválečné obnovy stále na stole a nikdo nevychází z toho, že by k uzavření podobného typu mechanismu dojít nemělo.