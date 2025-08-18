Expert: Putin je lhář, nechce mír. USA podaly ruku zlu. Trumpa v Moskvě si neumím představit

Putin měl úsměv od ucha k uchu. Trump mu tleskal. Žádná dohoda ale nepadla. Kdo je vítězem summitu na Aljašce? Téma pro dva hosty: rozhlasového zpravodaje v Anchorage Pavla Nováka a politického geografa Libora Jelena z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ptá se Matěj Skalický.
Z oficiální tiskové konference ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa jsme se nedozvěděli ni moc o tom, jak summit dopadl. Jak vnímáš závěry jejich jednání? Pavel Novák: Bylo z toho docela jasné, že Vladimir Putin byl spokojený, usmíval se, kdežto Donald Trump měl, dá se říct, poker face a byl docela bledý. Normálně mívá hodně make-upu a teď jeho tvář byla jakoby bez výrazu, bez krve. Zdá se tedy, že nebyl úplně spokojený, i když říkal, že se na spoustě věcí dohodli, ale že to zkrátka ještě není dokončeno, že jsou na dobré cestě, ale že to ještě není úplně dohodnuté. Připadá mi, že Putin odchází z jednání jako vítěz, že dostal, co chtěl, dostal oddechový čas na to, aby mohl pokračovat ve válce, dále zabíjet, ničit, strašit lidi, zabírat další území, vytvářet si ještě lepší podmínky pro to, aby pak mohl mít nějakou demarkační linii co nejdále na západ a mohl si vytvořit předpolí pro další výpad, který samozřejmě zase přijde. To nebude tak, že by se s tím spokojil. Známe z historie, že ani Hitler se nespokojil se Sudety a potom nastala válka. Tady asi jde o to, za jak dlouho by si chtěl ukrojit z Ukrajiny salámovou metodou další kousek.
Připadalo mi to, jako kdyby si tam povídali o nějaké poválečné spolupráci, že se normalizují vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem a že se vytváří dohoda ne úplně nepodobná paktu Ribbentrop-Molotov, akorát na delší vzdálenost. Putin si asi odvezl hodně filmového, tiskového a fotografického materiálu, aby se z toho dala udělat dobrá propaganda o tom, že se Rusko vrací na mezinárodní pole, že Putina přijal americký prezident, potřásl si s ním rukou, vzal ho do své limuzíny, letěla nad ním ta letadla, dostalo se mu poct, mluvil jako první na tiskovce, což ukazuje jeho velkou erudici a zkušenost. Myslím, že ruští propagandisté toho hodně využijí.
Poheldem politického geografa Libora Jelena
Kam se podívám, tam čtu, že to bylo diplomatické vítězství Vladimira Putina, 1:0 pro něj. Souhlasíte? Libor Jelen: Geopolitika je vidění světa tak, jak ho chtějí mít politici. To je naše definice toho, co studujeme. I tady musíme vidět celé jednání a to, co se stalo, v duchu toho, kdo čte tyto události a jak je interpretuje. Pro mě osobně je to jednoznačně vítězství Vladimira Putina, ale zároveň z komentářů, které jsem zaznamenal v rámci celého světa, ať už Spojených států, anebo i samotného Ruska, to tak všichni úplně nevidí.
Rusko je nadšené. Samozřejmě. Interpretace jde podle toho, komu se co hodí. Kdybych to měl říct z naší perspektivy, tak je to problém pro Ukrajinu, možná i pro Evropu, protože se opět legitimizuje režim, který páchá zlo, který můžeme považovat za teroristický režim. Jeho hlavní představitel a člověk, který je strůjcem celého problému války na Ukrajině, vstoupil na území Spojených států, navíc s poklonami a červenými koberci. To je jednoznačně etická prohra. Je to něco, co se velmi těžce skousává lidem, kteří žijí ve válce, trpí nálety a bombardováním ukrajinských měst, ale je to těžké i pro nás, kteří máme strach a obavy z Ruska. Najednou vidíme, že země, která má bránit svobodu a principy, podává ruku zlu. To je to, čeho bychom se asi měli bát a proč číst i toto jednání jako naši prohru.
Zároveň to nemusí být vždycky interpretováno čistě jako prohra. Myslím, že pro Donalda Trumpa nemuselo jít čistě jenom o Ukrajinu. On je svou povahou člověk, který vyhledává záře reflektorů. Jeho obrovské ego a narcismus jsou bohužel často nad jakékoliv politické ideály nebo směry, kterých by se měl držel. Přijde mi, že se pohybuje v politice velmi intuitivně, proto jsou tam různé kotrmelce, proto jsme zase zpátky tam, kde jsme byli v lednu nebo únoru, kdy byl Volodymyr Zelenskyj v Oválné pracovně. Všichni už jsme si mysleli, že Spojené státy se staly spojenci Ruska poté, co Trump v podstatě vyhodil oknem Zelenského.
Podlehl tedy teď Trump Putinovu výcviku v KGB a šlo mu možná o trochu víc než jenom o Ukrajinu, jak říkáte? Šlo mu o nějaké širší rozložení světového řádu? Nevím, jestli šlo o světový řád, myslím si, že možná šlo jenom o nějaké pragmatické, ekonomické vztahy. Bohužel nevíme, co bylo za těmito jednáními. Ani jedna ze stran to detailně nezveřejnila. Delegace byla širší, nebyli tam jenom Trump a Putin.
Jednání bylo tři na tři, tedy ministři zahraničí na obou stranách, prezidenti na obou stranách a potom na té ruské poradce Jurij Ušakov, na americké Steve Witkoff jako zmocněnec pro Blízký východ, který ale komunikuje s Putinem a jezdí do Moskvy. Tématem mohla být i nějaká normalizace rusko-amerických vztahů.
Tak o tom mluvil i náš zpravodaj Pavel Novák. Potom to můžeme číst tak, že Trump může být spokojený. Zase ukázal svoji světovost, opět se dostal tam, kam chtěl, aby o tom všichni mluvili. Zároveň mu vždycky vyhovuje, když může provokovat, takže to byla i provokace – ty červené koberce a pompézní přivítání Vladimira Putina. Zároveň jsem si říkal, že výběr místa, ta symbolika dráždí ruské nacionalisty, když si Trump přitáhne Putina na místo, které kdysi Američané vykoupili velmi levně.
Ve druhé polovině 19. století. 1867, tuším, ale nejsem historik.
Prostě za pakatel. Ano, za pakatel. A Putin mu to vrátil. To bylo neuvěřitelné. Říkám si, do jaké míry to Trump musel přetrpět nebo skousnout nebo jestli vůbec chápe to ponížení, které mu tam Rusové udělali. Sergej Lavrov, ruský minstr zahraničí tam přiletěl ve svetru CCCP čili SSSR. To byl takový políček, kterým demonstroval, že tady se nám vrací Rusko. Symbolika byla obrovská z obou stran.
Poradce, šéf Ruského investičního fondu Dmitrijev prý viděl před summitem na Aljašce medvěda. Další symbol Ruska, opět symbolismus. Můžeme to nazvat tak, že se ruský medvěd vrátil na Aljašku.
On pak říkal, že si myslel nebo doufal, že to bude dobrý signál. Po jednání s Trumpem napsal na Twitter, že to byl dobrý signál. Z mého pohledu jednání dopadla pro nás, pro Evropu a pro Ukrajinu, možná špatně, ale vlastně nevíme, protože se ještě očekávají jednání mezi Trumpem a Zelenským.
Jsou naplánovaná na pondělí. Zároveň se chystá, ale to je opravdu otázka do pranice, jestli se uskuteční, trojstranná jednání Trump, Putin, Zelenskyj.
Putin pozval Trumpa na závěr tiskové konference v Anchorage do Moskvy. Anglicky řekl: „Příště v Moskvě.“ Předpokládám, že si ale nedovedete představit, že tam bude třístranné jednání Putin, Trump, Zelenskyj, nebo? Myslím, že technicky to není možné. Zelenskyj asi nemůže vstoupit na ruskou půdu, nikdo mu nemůže zajistit bezpečnost. To je jednoznačné a myslím, že to chápe i Trump. Zároveň si tam neumím představit ani Trumpa, ale nevím, jestli jsi si všiml jeho výrazu…
Byl překvapený. Byl překvapený, jasně, ale když mě někdo pozve někam, tak na to většinou reaguji s tím, že to je skvělý nápad, tak to ještě dohodneme. Ale jeho reakce byla velmi rozpačitá, takže bylo vidět, že ho Putin opět… Myslím, že toto je další symbolika, kterou Rusové zvládli perfektně.
Převzali otěže? Ano, Putin to měl v ten moment připravené.
Putin mluvil první na tiskové konferenci, to nebývá zvykem, nebyly dotazy novinářů. Trump si užívá dlouhé tiskové konference a dotazy žurnalistů, ale tato tiskovka byla velmi krátká, i američtí novináři z toho byli úplně šokovaní a nemohli položit ani jeden dotaz. V americkém prostředí se dotazy na politiky běžně vykřikují, to bylo i v Anchorage, ale odpovědi nepřišly. Je to tak. Opět nevím, jestli to bylo dohodnuté, ale asi ano. To znamená, že Trump vyhověl Putinovi v ohledu toho, jak má být tisková konference vedená, tedy bez dotazů novinářů. Putin se toho bál, protože jeho tiskové konference jsou vždy pečlivě naplánované a smí se ptát pouze ti, kteří k tomu dostali svolení, navíc přesně na dané dotazy, které byly schválené.
Taky byl poměrně překvapený, jestli jste si všiml, když na něj američtí novináři volali, jestli už ukončí zabíjení civilistů. Putin dělal, jako že neslyší, pozvedl obočí. Ignoroval to.
Ignoroval to, ale zároveň to asi slyšel, ne? Ano. Nazýváme to geopolitika symbolů. Symboly jsou buď dány v prostředí, jsou to různé nápisy, vlajky a tak dále, ale jsou to i tyto, řekněme, verbální symboliky, které se odehrávají například v moment, kdy přiletí na návštěvu nějaká delegace. A tady bylo krásně vidět, že Putin možná i dobře využil situace, kdy nemusel do ulic. Určitě by měl větší problém, kdyby museli projíždět ulicemi a kdyby musel vidět davy s ukrajinskými vlajkami. Byli tam samozřejmě i podporovatelé Trumpa, jednoznačně, ale zároveň bylo v ulicích Anchorage docela dost vyjádření proukrajinských hlasů.
Říkal jste už, že delegace byly širší, nebylo to tak, že by přijeli tři vyjednavači z jedné strany, tři z druhé. Už jsem zmínil šéfa Ruského investičního fondu Kirilla Dmitrijeva, Putinova poradce, ale pokud se nemýlím, tak z americké strany tam byl zase šéf CIA a tak dále. Nakonec spolu jednali, respektive formát byl tři na tři a zbytek delegace si nakonec ani nedal oběd a prostě jenom přiletěl a odletěl. Přiznám se, že nevím. Tím, že ani jedna strana neprezentovala více z jednání, než co bylo řečeno na tiskové konferenci, tak jsem v tuto chvíli neinformován o tom, jestli došlo i k dalším dohodám toho typu, který jsem zmínil, například k nějakým ekonomickým dohodám, nebo ne přímo dohodám, ale k nějakému znovuobnovení spolupráce v ekonomickém aspektu mezi Spojenými státy a Ruskem. Tím, že tam byl šéf Ruského investičního fondu, tak se to nabízí, protože to je jedna z nejdůležitějších pozic tím, jak má blízko nebo je ovládán Putinem a disponuje obrovským rozpočtem. Tam se muselo předpokládat, že by se mělo jednat i o nějakých investicích.
Ale to nevíme. Nevíme.
Víme jenom, že po summitu, který trval necelé tři hodiny, byť Rusové původně mluvili o šesti nebo sedmi hodinách, nebyl společný oběd a tak dále, Trump na tiskové konferenci jenom řekl, že žádná dohoda nepadla, respektive dohoda bude, až bude. Parafrázuji, ale zhruba toto tam padlo ˗ přibližujeme se, ale neřešili jsme úplně všechno. Z tiskové konference jsme se vůbec nic nedozvěděli. Kyiv Independent napsal, že summit byl odporný, ostudný a nakonec i zbytečný. Byl zbytečný? Není dobře, že se aspoň ti dva setkali a že se po letech viděli? Říkal jsem, že geopolitika je o tom, jak to vidí politici nebo jaký chtějí mít svět a jak my to přijímáme. Znám hlasy, které říkají, že je v pořádku, že končí izolace Ruska a Vladimira Putina, protože jedině tak lze dojít k míru nebo k nějakému řešení. Na druhou stranu idealistický koncept, který se zastává více principů, norem a hodnot, jednoznačně musí vidět situaci tak, že se v tuto chvíli otevřely dveře agresorovi. Je to jako v té pohádce ˗ jenom dva prstíčky strčíme… Analogii můžeme vidět, byť analogie vždy trochu kulhají, k letům 1938 a 1939, kdy se pootevřely dveře Hitlerovi. Ještě nebyla válka, respektive už došlo k jednoznačným pohybům toho, že Německo si bude agresivně vyjednávat svoje ústupky, ale nevěřilo se nebo doufali, že žádná válka nebude. Tady válka je, a přesto dveře pootevíráme. Takže z mého pohledu moc nechápu hlasy, které se zastávají toho, že se jednat má a že jinak nemůžeme dojít k řešení.
Ale i tyto hlasy musím zastoupit, a proto se provokativně zeptám. Jde to jinak, než že tito lidé spolu budou mluvit? To je těžké. To, co řeknu, bude hodně provokativní. V žádném případě nejsem zastánce válek, ale jde o to, že válku někdo začal s jasným cílem zabrat zemi, to jest zničit režim, obsadit ji anebo ji kontrolovat. V tuto chvíli máme na vybranou. Buď přistoupíme na podmínky a vůbec narativy, které Putin a Rusko šíří, tedy že jsou v právu, že to je jejich nějaký zájem. A já říkám, že ne, není to zájem Ruska, je to zájem Putina a jeho politiky. Pokud to v tento moment přijmeme, tak je to špatné. Je to appeasement, který vede i k nějakému pokračování, třeba někde jinde. Ta druhá varianta, na kterou se ptáte… Zlu se neustupuje. Zlo je zlo, agrese je agrese. To je ten princip. Máme nějaké instituce, které mají bránit tomu, aby zlo postupovalo dál, protože jinak se dostaneme do stavu, kdy bude společenský princip takový, že pravdu má ten, kdo má sílu, víc peněz a kdo je schopen si to prosadit silou.
Úleva pro Zelenského?
Podle informací Financial Times Vladimir Putin žádal na schůzce v Anchorage, aby se Ukrajina stáhla z Doněcké a Luhanské oblasti, de facto tedy ze zbytku Donbasu, za což by on zastavil svá vojska v Chersonské a Záporožské oblasti. To je něco, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá. Je to něco, na co by přistoupil Donald Trump? Nevidím mu do hlavy. Je obchodník, neúspěšný, ale to nechme stranou. Je možné, že pro něj je toto nějaké řešení. Jeho vize byla, že konflikt ukončí do druhého dne, pak do týdne a tak dále, nevím, jak to všechno nasliboval, když vstupoval v úřadu. V tuto chvíli už mu to asi přerůstá přes hlavu a myslím, že žádnou vizi, jak ukončit tento konflikt, neměl a nemá ji ani teď. Jde to tak trochu ode zdi ke zdi a je možné, že v tuto chvíli se stane jeho favoritním řešením to, že Ukrajina má postoupit část území. Je to špatně, protože bylo řečeno A, ale nebo řečeno B. Dobře, Ukrajina postoupí území, které Rusové nedobyli za tři roky války a kde Ukrajinci mají velmi kvalitní opevnění a jsou schopní tam zadržovat ruskou armádu. A co to ostatní? Bude to jenom dočasné řešení, nebo se Rusko stáhne z nějakých dalších území? Jak se zajistí bezpečnost Ukrajiny, aby ruská armáda už nemohla dál pokračovat? Protože Vladimiru Putinovi, pardon, ale nelze věřit, to je lhář.
Putin už nadhodil, že bezpečnostní záruky by mohla zaručit například Čína. Čínu nevylučuji, protože jsou dodavatelem materiálu, možná i technologií Rusku a možná i díky Číně Rusko může dál vést válku, jsou zároveň dodavatelem politické podpory. Ale Čína není vyloženě protiukrajinská ve smyslu, že by schvalovala ruské zábory. Do teď nedošlo k potvrzení ruských nároků ze strany Číny. Myslím, že tam mají i určitě ekonomické zájmy a že Čína by mohla být viděna i ze strany Ukrajinců jako jeden z mediátorů nebo jedna ze stran, která by mohla něco garantovat. Ale nemůže to být Čína sama samozřejmě. Musí to být Evropa, Severoatlantická aliance, protože tam musí být nějaká instituce, která to zaštítí. Bilaterální dohody padnou vždycky s další vládou.
Ukrajinský prezident Zelenskyj taky v době konání summitu promluvil na sociálních sítích. Připomněl, že i v momentě, kdy v Anchorage jedná šéf Kremlu, Moskva dál na Ukrajině zabijí, protože útoky rozhodně neustaly. Podle Zelenského Kreml není připravený na mír. Na druhou stranu neoddechla si trochu Ukrajina, že v Anchorage nedopadlo nic, co by měnilo životy Ukrajinců, protože Ukrajinci u toho prostě nebyli? Na to si dlouhodobě stěžuje nejen Ukrajina, ale i evropští zástupci. Vidíte, tak nakonec jsme na tom summitu něco pozitivního našli.
Žádné sankce, které Trump připravoval a dával ultimáta, nepadly. Žádné příměří, které chtěl, není, taky řekl, že za pár minut zjistí, jestli jednání k něčemu vede, nebo ne, a když tak klidně odejde, ale k tomu taky nedošlo. Myslím, že budeme moudřejší, až se setká Trump se Zelenským. A jestli se tam konečně řekne víc o tom, co se odehrálo v pátek na jednání mezi Trumpem a Putinem, jestli jsou nějaké konkrétní požadavky. Můžeme s jistotou říct, co chce Rusko, protože to neustále deklaruje. Jsou to územní zábory a tak dále. Stále si neumím představit, že by Putin přestal požadovat to zásadní, a to je změna režimu v Kyjevě. To je jedna z věcí, která je bariérou toho, aby Rusko přestalo válčit, protože to, co Rusko chce, co chce Putin, je, aby se Ukrajina, respektive ukrajinský režim přestal orientovat na Západ. Putin nechápe, že to chce, dnes bych řekl, drtivá většina společnosti. Zelenskyj si možná opravdu oddychl, že na něj v tuto chvíli není kladené žádné ultimátum. Možná do té doby, než mu to položí na stůl Trump. Ale zatím nedošlo ani k definitivnímu zrušení sankcí. Přesně jak jste říkal, zatím je všechno otevřené. Bohužel Trump je nepředvídatelný, takže nevíme, jestli jeho nálada příští týden zase nepovede jiným směrem.
Jsme po pátečním setkání dál v cestě k příměří nebo k trvalejšímu míru na Ukrajině, nebo nejsme? Určitě ne a důvod je jednoduchý – ruská strana ho nechce. Příměří vůbec nechce a nechce ani mír, pokud to nebudou podmínky, které jsou ultimátní a jejich. To jest zábor území, rozbití Ukrajiny a změna politického režimu. Putin nechce ukončení války, jinak by to dávno udělal.