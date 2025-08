Expert: Zmínka o přesunu amerických jaderných ponorek je spíše posun v rétorice, situaci nezmění

Nařídil jsem přemístění dvou jaderných ponorek do příslušných oblastí. To napsal v pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti. Odpověděl tak na pondělní vyjádření ruského exprezidenta Dmitrije Medveděva, podle něhož, je každé nové ultimátum krokem k válce s USA. „Z hlediska rétoriky je to určitý posun. Nemusíme tomu ale dávat větší význam v té strategicko-operační rovině než to má,“ říká bezpečnostní expert Michal Smetana. Rozhovor Washington 15:01 2. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

List The New York Times poznamenává, že pohyby jaderných ponorek patří mezi nejpřísněji utajované taktické manévry Pentagonu a že je prakticky nemožné zjistit, jestli Donald Trump skutečně nařídil přesun oněch ponorek, nebo jen dal najevo, že by takový pokyn mohl vydat. Odvážil byste se odhadovat, která z těch variant je pravděpodobnější?

Pokud bychom se přiklonili k té interpretaci, že skutečně Donald Trump poukazoval na jaderné ponorky, které s sebou mohou nést jaderné hlavice – ostatně je to ta nejpravděpodobnější varianta, protože technicky všechny ponorky, které mají Spojené státy, jsou jaderné – tak v tomto případě se s velkou pravděpodobností skutečně jedná pouze o slova, která buď nebudou mít na realitu naprosto žádný dopad, nebo budu mít takový dopad, který nebudeme schopni žádným způsobem zaznamenat a tím pádem to nebude mít jakoukoliv jinou rovinu než tu politickou a čistě signalizační.

Tedy je prostě potřeba zdůraznit, že v případě ponorek, které nesou jaderné zbraně, tak ty už se v tuto chvíli v těch regionech, ve kterých mají být, nacházejí. To znamená, velká část těchto ponorek je permanentně na moři a část z nich je i permanentně připravena použít jaderné zbraně a zasáhnout jakékoliv místo na světě, včetně Ruska. Takže v tomto ohledu se skutečně jedná o nezodpovědnou rétoriku, která však nemá žádný významný dopad a s velkou pravděpodobností nepovede k žádným konkrétním krokům v rámci americké jaderné strategie. Případně tyto kroky nebude možné nijak pozorovat a analyzovat.

To znamená, že i kdybychom hypoteticky si to vyložili, tak, že by logiku dávalo přemístění blíž k ruskému území, tak vlastně to nehraje praktickou roli. Rozumím tomu dobře?

Rozumíte tomu správně. Ty ponorky se v tuto chvíli nacházejí v optimální pozici proto, aby mohly v případě rozhodnutí amerického prezidenta zasáhnout ruské území. Není to stejný případ, jako když jsou například přemisťovány lodě nebo ponorky, které mají na sobě konvenční zbraně. Které nemají takto dlouhý dolet a proto je nutné, je přesunovat do nějakých regionů. V takovém případě je samozřejmě ta logika signalizace mnohem důležitější.

Navíc u těch jaderných ponorek, je ten problém, že je z principu utajována jejich poloha, protože to je ta jejich největší strategická výhoda. Že je v podstatě nepřítel není schopen jasně detekovat a zasáhnout.

Pokud by opravdu Donald Trump ta slova myslel vážně, je adekvátní ten podnět, který uvádí – tedy výroky ruského exprezidenta Dmitrije Medveděva, který je i místopředsedou ruské bezpečnostní rady, takže to není jenom bývalý politik?

Máte pravdu, není to pouze bývalý politik. Je vnímán nejen uvnitř Ruska, ale i v zahraničí velmi specificky jako člověk, který hraje roli toho „zlého muže“, jehož rétorika je oproti té klasické rétorice, která zaznívá z Kremlu, výrazně posunutá. Je mnohem více agresivnější a používá samozřejmě tvrzení, ke kterým se Kreml velmi často nepřidává. A asi není úplně velké přehánění, že každý, kdo se zajímá o ruskou politiku, nebere jeho výroky úplně vážně.

Nechci to úplně snižovat, je to pořád oficiální ruský činitel a je namístě ty výroky kritizovat a pokud je to nutné, na ně i reagovat. Ale nepřeháněl bych to tak, že jde o nějaký hlas, který reprezentuje pozici Kremlu nebo širší ruské politické reprezentace.

V tomto ohledu je to potřeba mít na paměti, že podobných tvrdých výroků jsme zaznamenali od bývalého prezidenta od února 2022 a už víme, že tento typ výroků je velmi často mimo nějakou standardní politickou rétoriku.

Už citovaný list The New York Times také poznamenává, že Donald Trump náhle stupňuje konfrontaci s Ruskem kvůli válce na Ukrajině. A vůbec poprvé v této souvislosti zmínil i americký jaderný arzenál, dokonce v rovině konkrétního taktického kroku. Vnáší tím z vašeho pohledu vážný prvek do toho současného střetu s Moskvou a Vladimírem Putinem.

Rétorika z počátku tohoto roku, kdy byla v zásadě velmi nakloněna Moskvě, se v těch posledních týdnech velmi posunula až k nepřátelskému tónu. Zatím pořád čekáme, kde se tato relativně tvrdá rétorika nějakým způsobem přemění v konkrétní činy, ať už by se jednalo o tvrdší sankce vůči Rusku nebo o nějakou významnější podporu Kyjevu. Takže uvidíme, o tom se asi budeme velmi pravděpodobně bavit během dalších deseti dnů, až vyprší to ultimátum, které z úst Donalda Trumpa zaznělo.

Není to ale poprvé, co Donald Trump v politické komunikaci ne úplně šikovně a moudře využívá toho harašení jadernými zbraněmi. Můžeme si vzpomenout na jeho slavný výrok z jeho první administrativy vůči Severní Koreji, že americký jaderný knoflík je prostě mnohem větší, než je ten severokorejský. Takže tohle to je nějaký další případ.

Neznamená to nutně, že by to mělo nějaký zásadní dopad na americkou jadernou strategii nebo na nějaké konkrétní kroky. Z hlediska rétoriky je to samozřejmě určitý posun a vždy, když jaderný stát odkazuje na jaderné zbraně, je namístě to brát vážně v tom smyslu, že to není zodpovědná rétorika. Nemusíme tomu ale dávat mnohem větší význam v té strategicko-operační rovině než to má.