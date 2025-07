Expertka: Čína nechce, aby Rusko prohrálo válku. EU si uvědomila, že se na Peking nemůže spoléhat

Čínská lidová republika od začátku ruské invaze na Ukrajinu prohlašuje, že zastává neutrální postoj a nikomu nestraní. Na začátku července ale ministr zahraničí Wang I přiznal, že Peking nechce vidět prohru Ruska, aby se k nim neobrátila pozornost Spojených států. „Čínští diplomaté mají velmi dobrá školení. Když něco takového řekl, brala bych to velmi vážně, protože chtěl, abychom to slyšeli,“ hodnotí pro iROZHLAS.cz sinoložka Simona Fantová. Brusel/Peking/Moskva 6:20 22. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský ministr zahraničí Wang I | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Prohlášení, že si Čína nepřeje prohru Ruska ve válce, bylo po třech a půl letech války vůbec prvním, ve kterém Peking něco takového přiznal. Postoj, o kterém prvně informoval hongkongský list South China Morning Post, představil na neveřejném setkání čínský ministr zahraničí Wang I zástupkyni Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaje Kallasové.

Ministr Wang to zdůvodnil tím, že si jeho země nepřeje, aby se pak pozornost Spojených států obrátila proti Číně.

Pokud by Čína zaútočila na Tchaj-wan, chtěla by, aby Rusko zaútočilo na území NATO, myslí si Rutte Číst článek

„Vždycky se stavěli do pozice, které říkáme proruská neutralita. Implicitně víme, že si přesně tohle mysleli a že by pro ně bylo krajně nevýhodné, kdyby Putinův režim padnul, protože by to destabilizovalo celou situaci. Ale tohle bylo asi prvně, kdy něco takového řekli takhle přímo,“ říká pro iROZHLAS.cz sinoložka a analytička projektu Sinopsis Simona Fantová.

Čína je pro Rusko největším obchodním partnerem. Peking kupuje ruské nerostné suroviny a dodává do země zboží, které se z jiných stran do Ruska kvůli sankcím nedostanou. Čína se navíc k západním sankcím nepřidala.

„Čínští diplomaté mají velmi dobrá školení. Nejsou to jednoduší lidé, ale tvrdí bojovníci a Wang I určitě takový je. A když něco takového řekl, tak to určitě není něco, co by mu jen tak mimochodem vyklouzlo, protože si nedal pozor před Kajou Kallas,“ domnívá se Fantová.

„Když něco takového řekl, tak to takhle myslí a řekl to s nějakým důvodem. Proto bych to brala velmi vážně, protože chtěl, abychom to slyšeli,“ dodává.

Rusko vycvičí stovky čínských vojáků, tvrdí ukrajinská rozvědka. Mají sbírat zkušenosti z války na Ukrajině Číst článek

Čtyřhodinová debata mezi EU a Čínou se odehrála před nadcházejícím společným summitem, který začne tento týden a na kterém se oslaví 50 let od ustanovení oficiálních bilaterálních vztahů.

Zároveň mělo při setkání dojít k podepsání již předdomluvené klimatické dohody. K tomu ale nedošlo, Evropská unie totiž označila klimatické závazky Číny za nedostatečné.

Reakce EU

Evropská unie po návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci vzhlížela k Číně jako k možnému stabilnějšímu partnerovi. Wangovo prohlášení však podle Fantové nyní vedlo k určitému uvědomění si, že se nedá spolehnout ani na Peking.

Prezentuje to na sdělení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která s ním vystoupila krátce po setkání Wanga s Kallasovou. „Víme, že čínská neústupná podpora Ruska vytváří zvýšenou nestabilitu a nejistotu v Evropě. Můžeme říct, že Čína de facto umožňuje ruskou válečnou ekonomiku. To nemůžeme přijmout,“ prohlásila.

7:10 Vystrčil: EU by měla být ve vztazích s Čínou ostražitější. Nesmíme prohlubovat výrobní závislost Číst článek

„Tohle byl ten moment, který vrcholovým politikům možná pomohl si uvědomit, že to nepůjde. Těžko můžete spolupracovat s někým, kdo podporuje útočnou válku Ruska v Evropě,“ říká analytička.

Reakce Číny

V oficiálních dokumentech po setkání Peking o žádných neshodách neinformoval. „Čína a EU nemají žádný zásadní konflikt zájmů, mají široké rozpětí stejných zájmů,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení. „Evropa v současnosti čelí několika výzvám, ale žádná nepochází z Číny, a nepocházela ani v minulosti, současnosti a budoucnosti. Dvě strany by se měly respektovat, učit se od sebe navzájem, vyvíjet se společně a vytvářet nové příspěvky civilizaci,“ cituje z prohlášení South China Morning Post.

Přesto Wang I ještě při setkání s Kallasovou uvedl, že oproti původnímu dvoudennímu summitu se bude setkání na výročí půlstoletí trvajících vztahů konat jen jeden den. Jisté není ani to, zda dorazí čínský prezident Si Ťin-pching, kvůli kterému byl summit přesunut z Evropy do Číny.

Možná neúčast prezidenta s sebou také nese určitou zprávu. „Zejména Peking si potrpí na výročí a cokoliv dělají, tak tomu vkládají určitou symboliku. Padesát let je pro ně určitě důležitá věc – ať už pozitivně, nebo naopak v rámci toho, že se vůči nám nějak vymezí. Určitě v tom vidí důležitost,“ říká Fantová.