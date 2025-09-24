Expertka: Farage je zombie, vstal z hrobu a má hlad. Jeho sliby jsou jako z Trumpovy učebnice

Největší zastánce brexitu je zpět a v nebývalé síle. Nigel Farage může zničit tradiční britský stranický systém. Přetahuje politické oponenty, slibuje hory doly a chce zatočit s nelegálními migranty. Téma pro Moniku Brusenbauch Meislovou, politoložku z Masarykovy univerzity a hostující profesorku na Aston University v Birminghamu. Ptá se Matěj Skalický.
„Konzervativci jsou vyřízení,“ pronesl nedávno jeden z konzervativců, když britskou stranu se staletou historií opouštěl. Je to pravda? Jsou vyřízení? Nevím, jestli jsou úplně vyřízení, ale rozhodně se potýkají s bezprecedentní krizí. Konzervativci, kteří kdysi reprezentovali stabilitu, kontinuitu, pragmatismus, se dnes utápí v odchodech, přeběhlících, nedůvěře veřejnosti, vnitřních zmatcích. Strana prožívá něco, co bychom mohli označit za krizi identity, někteří otevřeně mluví o toxické značce a čím dál více se z ní stává strana, kterou veřejnost vnímá jako vyčerpanou nejen ideově, ale i prakticky. Zkrátka ztrácí kontakt s realitou, nemá schopnost řešit krize, má nejasnou vizi – to všechno posílá bývalé voliče, ale i členy jinam, mnohdy právě k Reform UK, což je pravicově-populistická strana trumpovského ražení, která se poprvé stává pro konzervativce strukturální hrozbou. To je na pováženou, uvědomíme-li si, že právě Spojené království bývalo dlouhá desetiletí považováno za zemi s obdivuhodnou schopností držet krajní pravici na uzdě, bez šance přetavit frustraci voličů v reálnou sílu. Teď poprvé vidíme, že se tato pojistka možná začíná drolit.
Zmínila jste, že se konzervativci utápí v krizi přeběhlictví. Takže Nigel Farage, šéf reformistů, respektive uskupení Reform UK je teď takový lovec konzervativců? Dokáže na svoji stranu dostat všechny přeběhlíky? V podstatě je to tak, protože britská politika momentálně zažívá zvýšenou vlnu politických přestupů a Nigel Farage je v jejím epicentru. Reform UK se za poslední měsíce proměnila z okrajové protestní síly v hlavní přestupovou destinaci, když to tak povím, pro rozčarované konzervativce. A nejen pro ně. Trochu mi přijde, že se britská politika možná začíná podobat spíš přestupovému období ve fotbale.
V Premier League. Ale není to jen o jménech, je to i o emocích. Lidé přestávají věřit, že tradiční strany dokážou cokoliv změnit, a Reform UK působí jako naděje, a právě proto se k ní stahují nejen voliči, ale i politici. Někdo kvůli přesvědčení, někdo kvůli přežití, někdo z taktického kalkulu.
Jsou ti, kteří přestupují k Reform UK, významní lidé, nebo řadoví, a teď se jich nechci dotknout, ale například lokální politici? Jsou to docela významní lidé, například Danny Kruger, což je poslanec za konzervativce, stínový ministr, byla to Nadine Dorriesová, bývalá ministryně pro digitalizaci, kulturu, média a sport za Borise Johnsona, nebo Jake Berry, bývalý předseda konzervativců. Kromě těchto velkých jmen přechází i určití radní. Reform UK vůbec získává čím dál více, například v lokálních volbách má desítky radních, vedení několika radnic. Teď už mají po jednom poslanci ve skotském a velšském parlamentu. Je to tedy mix různých typů a Reform UK přestupy nejen vítá, ale i systematizuje. Farage teď otevřeně vyzývá konzervativní radní po celé zemi, aby přešli k Reform UK. To všechno ukazuje na to, že britská politika se dává do pohybu.
Podle průzkumu se Farageovi dost daří. Už od kraje letošního roku si drží náskok před konzervativci, ale i před Labour Party. Skutečně tedy můžeme pozorovat, že historicky ukotvený systém dvou stran v Británii se drolí? Jsme svědky něčeho, co se v moderní britské politice ještě nestalo. Jak zmiňujete, ve Westminsteru se po desetiletí střídali konzervativci a labouristé jako dvě dominantní síly občas doplněné o liberální demokraty v roli nějakého přívažku. Reform UK vznikla jako protestní hnutí, ještě před pár lety byla považována za velmi okrajový fenomén. Teď půl roku v kuse vede v průzkumech nad oběma tradičními stranami. Nikdy v novodobé historii žádná nová, donedávna ještě mimoparlamentní síla, natož pravicově-populistická nedokázala udržet takovou podporu tak dlouho.
Je důležité upozornit, že podpora Reform UK je dnes daleko širší než kdysi u UKIPu nebo Brexit party. Od posledních parlamentních voleb, které byly zhruba před rokem a čtvrt, se základna stále rozšiřuje, takže už to nejsou jen brexitoví hardlineři nebo znechucení konzervativci, nejsou to jen bývalí voliči UKIPu a Brexit party. Farage dnes oslovuje i bývalé labouristy, nevoliče a mladé lidi. Je to zajímavé i geograficky, protože Reform UK ukazuje, že její přitažlivost se neomezuje pouze na Anglii. Je stále populárnější například taky ve Walesu nebo v trochu menší míře ve Skotsku. Uvidí se, do jaké míry bude rozšiřující se základna podporovatelů soudržná, bude stále náročnější udržet ji pohromadě. Ale jedno je jasné – to, co se teď děje, je bezprecedentní.
Mistr návratů
Zmínila jste UKIP, tedy Stranu nezávislosti Spojeného království, a Brexit party, v jejichž čele byl v minulosti Nigel Farage. Byl nejviditelnější tváří Brexitu, zastánce toho, aby Velká Británie vystoupila z Evropské unie. Pak se ztratil, teď se znovu objevil a má takovouto podporu. Jak se to stalo? Byla to dobrodružná cesta. Mohli bychom tak trochu říct, že Farage vstal z politického hrobu, a nestalo se to poprvé. Je mistr umění dramatického návratu, ovládá to jako málo kdo.
To je takový britský David Copperfield. Přesně tak. Je mistr načasování a politického instinktu. Jak říkáte, v roce 2018, když odešel z čela UKIP, založil Brexit party, která prosazovala no deal. V roce 2019 vyhrála volby do Evropského parlamentu, ale v parlamentních volbách žádné křeslo a Farage se potom stáhl do ústraní. V roce 2021 se strana přejmenovala na Reform UK, Farage skončil jako její předseda a oznámil, že s politikou definitivně končí. Zdálo se, že jeho vlastní značka je už vyčerpaná. Potom se věnoval mediálnímu byznysu, moderoval například na GB News. V roce 2023 se objevil v britské verzi reality show I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!, což je pořad, kde známé osobnosti žijí v džungli a plní různé absurdní úkoly, například musí sníst živého pavouka nebo syrové oči ryby.
Ježíšmarjá, takže to je taková kombinace Bear Grylls a Survivor. Přesně. Farage tam nejen přežil, ale skončil na třetím místě. Ale asi to byl chytrý tah, protože nešlo o pouhé pobavení nebo finanční injekce. Znovu se představil veřejnosti, ne už jako rozčilující se politik, ale jako chlapík odvedle, který zvládne pavouky, hady, vtip. O několik měsíců později v červnu 2024 Farage oznámil, že se vrací do čela Reform UK, do boje o parlament, a vyhrál. Poprvé usedl do dolní Sněmovny jako poslanec, což pro něj osobně byl ohromný přelom. Zkoušel to už sedmkrát neúspěšně, teď je poprvé poslancem a od té doby je všude. Dělá politiku jako show, a díky tomu ovládá celý mediální prostor. Takže ano, Farage vstal z mrtvých, ale možná je to takový zombie, který nikdy pořádně nezemřel, spíš jen odpočíval a teď má hlad.
Asi těží hodně z frustrace, která panuje ve Velké Británii, z politiky nebo z tradičních zástupců politických stran, jako jsou konzervativci a labouristé. Máte naprostou pravdu. Farage je mistr v tom, že umí velmi dobře pochopit ducha doby a využít ho ke svému prospěchu. Lidé v současné době v Británii nejsou jen nespokojení, ale jsou i vyčerpaní. Jak říkáte, mají pocit, že systém nefunguje a ať volí kohokoliv, tak se stejně nic nezmění. Cítí se bezmocní. Do toho přichází Farage a nabízí jim jednoduchý, srozumitelný a hlavně naštvaný příběh. Hlavní slogan strany je Britain Is Broken, Britain Needs Reform.
Británie je zlomená, Británie potřebuje reformu. Reformu s velkým R, ale platilo by tam i malé r. S tím se najednou dokáže ztotožnit spousta lidí napříč věkem, třídami, regiony. Je to výsledek hlubšího posunu jak v politice, tak hlavně v důvěře lidí vůči systému jako takovému, vůči politickým institucím. Tři čtvrtiny z těch, kdo podporují Reform UK, jsou nespokojení se stavem demokracie ve Spojeném království, 59% tvrdí, že tam demokracie vůbec není. Lidé začínají vnímat, že tradiční strany ztrácejí schopnost reprezentovat, řekněme, normálního Brita. Reform UK těží z toho, že působí jako jeho hlas, ať už jde o migraci, kriminalitu nebo nějakou ekonomickou frustraci. Další klíč je i to, že Reform UK působí velmi živě, Farage mluví přímo, bez zábran, neřeší politickou korektnost, takže klidně přirovná Spojené království k Severní Koreji. Má energii, je všude a říká, jsem tady, abych to celé rozkopal a postavil znovu. Lidé na to slyší. I kdyby nevěřili každému jeho slibu, tak věří, že udělá aspoň něco, že hne stojatými vodami.
Imigrace jako hlavní téma
Jak výkonným palivem do tohoto rozběhnutého motoru jsou protiimigrační nálady ve Velké Británii? To je naprosto zásadní.
Víte, proč se na to ptám? Před několika dny se v Londýně konal pochod proti migraci, do kterého se podle policie zapojilo přes 150 tisíc lidí. To je jeden z hlavních motorů Farageovy podpory a možná i nejsilnější karta, kterou má v ruce, protože imigrace je pro mnoho Britů tématem, které rezonuje na všech úrovních – emocionálně, politicky, kulturně, prakticky. A Farage to ví. V Británii se to téma stalo jakýmsi lakmusovým papírkem důvěry v systém a lidé vidí, že i po Brexitu je imigrace stále mnoho, byť se jedná o jiný typ. Služby jsou přetížené, čekací lhůty NHS (Národní zdravotní služba, systém veřejného zdravotnictví - pozn. red.) se protahují, bydlení je nedostupné a lidé opět hledají jednoduché odpovědi jako v případě brexitu. Farage jim je znovu nabízí stejným jazykem, se stejnou energií a odhodláním. Migrace je emocionální téma, do kterého se promítají strachy, frustrace, ale právě i kulturní nejistota. Farage to všechno dokáže zarámovat do širšího narativu ve stylu – ztratili jsme kontrolu a já vám ji dám zpátky. Navíc to propojí s dalšími tématy jako bezpečnost, kriminalita, spravedlnost, a tím posiluje dojem, že migrace není jediné téma, ale je to klíčové jádro mnoha jiných problémů.
Má v tom pravdu, nebo to téma přifukuje? Jak závažný problém má teď Velká Británie s nelegální migrací? Určitě problém má. Protiimigrační nálady jsou pro Farage obrovský zdroj energie, takže je nejen využívá, ale i aktivně je spoluvytváří, protože to je pro něj téma číslo jedna a v celém programu Reform UK, byť se snaží rozšiřovat i na jiná témata, je zaměření na migraci teďka úplně klíčové.
Pokud má Velká Británie skutečně problém s migrací, tak jak velký? Je to téma, které plní přední stránky novin. V podstatě každý den se děje ilegální migrace, to jsou ty malé čluny, které přejíždí přes kanál La Manche. Farage přichází s velkým protiimigračním plánem Operation Restoring Justice, kdy chce deportovat až 600 tisíc žadatelů o azyl, pokud by Reform UK vyhrálo volby. Je to velmi drastický a radikální plán.
Na palubách lodí, které jste zmínila, už letos připluly do Velké Británie desítky tisíc nelegálních migrantů. Farage chce tyto lodě zastavit, respektive chce, aby dál nepřiplouvaly. Ano, jednak aby nepřiplouvaly. Farage tvrdí, že absolutně všichni nelegální migranti, včetně žen a dětí, budou zadrženi při příjezdu a deportováni, což by znamenalo výstup z Evropské smlouvy o lidských právech, zrušení Human Rights Act, aby bylo možné obejít mezinárodní smlouvy, které v současnosti brání hromadným deportacím. Farage říká, že všichni, kdo přijedou nelegálně, by se podle jeho plánu vůbec neměli usazovat a měli by být co nejrychleji odstranění ze země. Ten plán je hodně drsný. Farage i Reform UK museli po veřejné kritice některé body zjemnit, vyjasnit. Například původně řekli, že deportace se bude týkat opravdu všech, včetně žen, dětí, rodin, ale později naznačují, že v prvních pěti letech se bude akcentovat hlavně deportace nelegálních migrantů, zejména mužů. Neustále tento plán tvoří, zpřesňují, je to pořád v procesu.
Z učebnice trumpismu
Jak moc vám tyto plány připomínají to, co sliboval před volbami ve Spojených státech Donald Trump? To je výborná otázka. Na mě ty sliby působí jako z učebnice trumpismu, kdybych to tak řekla.
V britských médiích se používá výraz Trump's playbook. A aby to nikomu neuniklo, tak Farage si ještě nechal vyrobit kšiltovku s nápisem Make Britain Great Again, aby ukázal, že staví na stejných základech jako Trump. To znamená silná národní identita, jednoduché slogany, důraz na návrat ztracené slávy, pocit, že elity zklamaly. Stejně jako Trump sází na velká, ultimátní prohlášení, která rezonují s emocemi. Při bližším pohledu narážejí na zeď reality, ale působí jako strana, která aspoň něco říká, a hlavně jako strana, která se nebojí. V kontrastu s unavenými Toryi a Labour party to vytváří silný pocit jakéhosi směru, jakési rozhodnosti. Farage stejně jako Trump ví, že v dnešní politice je to o tom říct věci srozumitelně, hlasitě a přesně tak, aby se lidé cítili vyslyšení.
Zajímavá je i paralela ultimátních slibů, které dává jak Trump, tak teď Farage. Protože Trump říkal, že ukončí válku na Ukrajině do 24 hodin. Nestalo se. Farage teď mluví o lodích s imigranty a říká, že zastaví příval nelegální migrace do dvou týdnů. Nakolik je to splnitelné? Anebo je to jen ukázka toho, jak říkáte, že umí být hlasitý, dobrý rétor, umí přitáhnout pozornost a chce na tomto tématu zakládat svou politickou podporu? Známe to z americké zkušenosti, něco i z české. Jak říkáte, Trump toho nasliboval strašně moc a mnohé z toho buď nikdy nerealizoval, nebo jen částečně, ale voliči mu to prominuli, protože to v uvozovkách aspoň zkusil. Farage hraje na podobnou notu. Když se plány nezrealizují, tak Farage může opět hrát roli outsidera, kterému to zablokovali ti zlí nahoře, a znovu točit stejný příběh frustrace. I nesplnitelné sliby se mu nakonec můžou hodit jako budoucí výmluva, jako palivo do dalších voleb. Tak bohužel funguje moderní populismus. Jinými slovy, jeho rétorika není o správě státu, ale o správě emocí a v tom je Farage opravdu mistr.
Donald Trump teď byl na návštěvě Velké Británie. Farage na setkání s ním řekl, že Trump ví, že právě on, Nigel Farage, bude dalším britským premiérem. Je si tím skutečně tak jistý? Farage, který je asi největším fanouškem Trumpa ve Spojeném království, je mistr v tom, jak z každého setkání udělat maximální show. To s Trumpem nebylo výjimkou, když prohlásil, že Donald ví, že on bude příštím britským premiérem. To byla typická farageovská směs sebevědomí, provokace a mediálního kalkulu. Asi nešlo ani tak o skutečnou předpověď jako spíš o signál pro jeho fanoušky, že už nehraje malou hru, že říká, že to tam převezme, má ambice, míří vysoko a že se to nebojí říct nahlas. Je součást jeho taktiky, že když se postaví do role budoucího lídra, tak tím donutí ostatní, aby ho začali brát vážně. Přestože Trump už patrně nebude americkým prezidentem v době příštích britských voleb, pokud se budou konat v řádném termínu, má podobná prohlášení rád, je to jeho styl pochválit spojence, povzbudit ho, udělat z něj součást svého týmu bojovníků proti establishmentu.
Ale co když vláda do té doby nevydrží, tyrkysová vlna Reform UK obě dvě strany smete a Nigel Farage pak bude britským premiérem mnohem dřív? Může se to stát? Je to realistický scénář? Může se stát, že budou vyhlášeny předčasné volby. Nicméně, když by se konaly v řádném termínu, to znamená zhruba za čtyři roky, tak do voleb je pořád hodně daleko. Čtyři roky jsou v politice celá věčnost. Britský systém je historicky extrémně resilientní a už nejednoho takového dvoustranického hrobaře pořádku dokázal nakonec vstřebat, už několikrát se systém otřásl, ale nezlomil. Jenže ano, tentokrát je tu trochu jiný prvek, nespokojenost je, řekla bych, hlubší, důvěra v labour i v konzervativce je slabší a Farage má větší šance než kdykoliv předtím, že rozbije ten duopol. Myslím, že to není nevyhnutelné, ale klidně bych se vsadila na to, že jím dokáže otřást.
