Expertka: Fico vůbec Putina nechápe. Přikyvoval jeho vnímání světa, Slovensko ze Západu zatím ale netahá
Slovenský premiér Robert Fico odjel do Pekingu na čínské oslavy 80 let od konce druhé světové války. Při této příležitosti jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Setkání zahájil otázkou „Jak se máte?“. „Slováci to berou jako přípravy Fica na mobilizaci svých voličů,“ říká pro iROZHLAS.cz Jana Kobzová z Evropské rady pro zahraniční vztahy, která mezi lety 2019 a 2024 působila jako poradkyně bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.
Robert Fico říkal na sociálních sítích, že po rozhovoru, který měl s Putinem mezi čtyřma očima, předá ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nějakou důležitou zprávu. Značí to, že se chce Slovensko stát mediátorem v této válce?
Myslím, že minimálně premiér Fico tak chce vypadat, ale zároveň je to hluboké nepochopení toho, jak Vladimir Putin vnímá Západ. A ať Robert Fico chce, či nechce, tak jsme stále ještě součástí Evropské unie a NATO.
Takže nevím, jestli je Slovensko nejdůležitějším mediátorem pro Vladimira Putina, který se i nedávno setkal s americkým prezidentem a hovořil s ním o tom, co se děje na Ukrajině.
Předal Fico zprávu novinám nebo dalším politikům, co bude s Putinem vyjednávat?
Návštěva Číny a setkání s Putinem nejsou výsledek dlouhodobé zahraničně-politické strategie, kterou má premiér rozmyšlenou. Není to diplomatická snaha, ale vnitřně-politická snaha premiéra ukázat, že se potkává i s jinými než západními lídry, protože část jeho voličstva očekává, že naplní slib o tom, že Slovensko bude mít zahraniční politiku na všechny čtyři strany.
Část jeho elektorátu je značně antiamerická a imponuje jim, že se Robert Fico potkává s ruským a čínským prezidentem, je to jasná alternativa ke Spojeným státům.
Prezidenti se přivítali tak, že se Fico zeptal Putina, který nařídil útočnou válku na Ukrajinu, jak se má. Nemohou jeho postoje vyvolat na Slovensku další protesty? Proběhly i při návštěvě Fica v Moskvě.
Když se poprvé potkal premiér členské země EU a NATO s Putinem loni v prosinci, tak to byl obrovský šok. A hlavně nikdo nevěděl, o čem hovořili a na čem se dohodli. Byla velká obava z toho, co to bude znamenat. Ukazuje se ale, že ta setkání jsou relativně prázdná.
Myslím, že toto setkání už teď protesty nevyvolá kvůli velkému otupení ve společnosti. Průzkumy stále ukazují, že většina Slováků vidí Slovensko na Západě a v Evropské unii a to, co se děje, vnímají jako hanbu. Ale děje se tu spousta dalších věcí. A mnozí to berou už jako přípravy Roberta Fica na mobilizaci svých voličů pro příští volby.
Takže ani teď neočekáváte, že by byl nějaký výsledek jejich jednání?
To se uvidí. Robert Fico už ohlásil, že se v pátek potká ještě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Užhorodu. Bude to poprvé od prosincového setkání Evropské rady, kde došlo k nešťastné slovní přestřelce mezi slovenským premiérem a ukrajinským prezidentem. A tím pádem poté Fico přijde a řekne – vidíte, potkávám se se všemi, tak za co mě chcete kritizovat.
‚Orientace na Východ‘
Přesto, Fico hlásá mírovou politiku na čtyři světové strany, ale s Putinem i s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem se potkává podruhé za necelý rok.
Setkání Fica s evropskými lídry je opravdu málo, svědčí to o tom, že jeho politika na čtyři světové strany se ve skutečnosti orientuje na Východ.
Fico se navíc potkává s lídry, kteří ohrožují pravidla, na nichž je Slovensko bytostně závislé. Jsme malá země, spoléháme se na dodržování mezinárodních smluv. Rusko a Čína jsou dva státy, kteří věří, že čím je země větší a mocnější, tak tím má víc práv.
Bylo zarážející, že při tom setkání nebylo od slovenského premiéra slyšet jediné slovo na obranu těchto pravidel, když Vladimir Putin vykládal svoji verzi historie našeho souseda.
Před deseti lety, když se v Číně slavilo výročí 70 let od ukončení druhé světové války, tak tam Fico nebyl, i když byl v té době také premiér. Proč tam předtím nebyl a nyní tam je?
Myslím, že se ho na to nikdo nezeptal. Ale bavíme se o Robertu Ficovi před deseti lety, který tehdy říkal, že klíčem pro Slovensko je, aby zůstalo v jádru Evropské unie. Otázka je, jestli to hrál tehdy, nebo to hraje teď. Jako člověk a jako politik absolutně změnil orientaci v tom, co si myslí, že je pro Slovensko dobré a co není.
Sice mluví o tom, že bude lepší, když se budeme více orientovat na Východ, ale naštěstí to jsou zatím spíše věci, jakože chodí na tyto přehlídky. Čína ani Rusko pro nás nejsou klíčoví obchodní partneři. U Ruska, když odstraníme nerostné suroviny, tak se nemáme z hlediska zahraničního obchodu o čem bavit. A Čína tu má dvě relativně velké investice, které vyjednala předchozí vláda. Obě země jsou daleko za obchodními partnery z Evropské unie nebo Spojenými státy.
Momentálně vidíme kroky Roberta Fica, které jsou důležité kvůli jeho vnitropolitickému nastavení a cílům. Zatím neobrací Slovensko z hlediska zahraničního obchodu jako se to děje například v Maďarsku.